Baristas revelan todos los secretos del mejor café  

Nuevo episodio de BeLogic Podcast | Fran Romero (El Café de las Brujas) y Esteban García (Veneno de Rosalía) son dos baristas onubenses gracias a los cuales vamos a aprender todo acerca del mundo del café. ¿Qué es el café de especialidad? ¿Importa el tueste, la molienda? ¿Qué es SCA? ¿Leche y azúcar en el café? ¿Qué es el beneficio? ¿Cuántas técnicas de preparación existen? ¿El mejor equipo para preparar un buen café en casa?... Si eres consumidor de café o simplemente una persona curiosa, en este episodio aprenderás mucho más de lo que imagina
1. CoffeeFest arranca hoy en Madrid como la gran feria del café de especialidad y la hostelería de Europa: www.ifema.es/coffee-fest
2. ¿Sabes por qué sólo el 5% del café es de especialidad? debuencafe.com/blogs/debuencafe/sabes-que-es-el-cafe-de-especialidad
Para que un café sea de especialidad tiene que tener una puntuación superior a 80 puntos dentro de una escala del 0 al 100.
entre 80 y 84,9 puntos el café es “Muy bueno”
entre 85 y 89,9 es "Excelente"