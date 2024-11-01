Baristas revelan todos los secretos del mejor café  

Nuevo episodio de BeLogic Podcast | Fran Romero (El Café de las Brujas) y Esteban García (Veneno de Rosalía) son dos baristas onubenses gracias a los cuales vamos a aprender todo acerca del mundo del café. ¿Qué es el café de especialidad? ¿Importa el tueste, la molienda? ¿Qué es SCA? ¿Leche y azúcar en el café? ¿Qué es el beneficio? ¿Cuántas técnicas de preparación existen? ¿El mejor equipo para preparar un buen café en casa?... Si eres consumidor de café o simplemente una persona curiosa, en este episodio aprenderás mucho más de lo que imagina