Barcelona marca el récord de presión del alquiler y lidera la caída de oferta en 2025

Barcelona marca el récord de presión del alquiler y lidera la caída de oferta en 2025

Barcelona vuelve a ser el epicentro de la tensión de precios que vive el mercado del alquiler en España. En el tercer trimestre de este año, cada vivienda que se puso en arrendamiento en la mayor provincia catalana por población recibió 444 interesados en solo diez días, nuevo máximo histórico y síntoma de una competencia cada vez más intensa entre inquilinos. El récord hasta ahora estaba en 437, que se alcanzó en el segundo trimestre de este segundo año, según las estimaciones del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquil

#6 Mustela *
"El Observatorio ofrece información valiosa tanto para la toma de decisiones empresariales como para la formulación de políticas públicas informadas, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad."

Pablo, parece que te hayan ayudado en la redacción.

Lo de las "decisiones empresariales" es obvio, ahora bien, lo de "mejorar la calidad de vida y el bienestar de la sociedad" ya para otra época porque por ahora no hay nada. Luego, en…   » ver todo el comentario
BlackDog #8 BlackDog
Habrá que regularlos mas, y ampliar las zonas tensionadas y bajar el precio al alquiler máximo y arreglado
#10 chocoleches
Según los datos de la Fundación Alquiler Seguro, si vamos a hablar de un problema, lo primero es obtener información creíble.
DORO.C #14 DORO.C
#10 Da igual la fuente cuando no se quiere ver la realidad. A seguir haciendo el avestruz, que funciona muy bien.
curaca #7 curaca
No será que no se ha avisado por activa y por pasiva que la oferta caería si las condiciones no satisfacían a los propietarios...
DORO.C #13 DORO.C
#7 Lamentablemente no aprenden. Su solución es más regulación.
#4 mancebador
¿Pero no era que las zonas tensionadas y prohibir nuevo alquiler vacacional resolvían el problema?
elsnons #9 elsnons *
Poner trabas a una ciudad llena de rentistas con uno o dos pisos y algún local comercial para regularles lo que cobran de renta provoca el efecto contrario . Muchos pisos cerrados y a esperar mejores tiempos, tan simple como eso y si hace falta el dinero se vende el piso y a otra cosa .
DORO.C #1 DORO.C
"cada piso recibe 444 interesados"... vaya tela. Creo que vamos a algo parecido a lo que pasó en Japón en los 90s con el pinchazo de la burbuja, a una generación perdida. :palm:
#15 Quillotro *
#1 Si es siempre os fijáis en lo peor, Vaso medio lleno vs vaso medio vacío: murcia.empresas.de/murcia-se-situa-como-la-segunda-capital-mas-asequib
#12 Aas59
En mi pueblo la vivienda está más barata
DORO.C #2 DORO.C
Relacionado: x.com/EstefMolina_/status/1986753863391600789

Luego hay que aguantar a la imbécil de Irene Montero diciendo que no hace falta construir más, que hay vivienda de sobras.
Ominous #3 Ominous
#2 Que si construyes más es peor dicen, "que sube el precio a exceso de oferta" xD
nemesisreptante #5 nemesisreptante
#2 ya sabía yo que la solución al problema de la vivienda iba a caber en un tweet y no se le ha ocurrido a nadie en Europa, EEUU u Oceanía hasta ahora aplicarla :roll:
SegarroAmego #11 SegarroAmego
#2 da vergüenza ajena cada vez que abre la boca. Y mucho fanboy le queda en Menéame por lo que veo
