Barcelona marca el récord de presión del alquiler y lidera la caída de oferta en 2025

Barcelona vuelve a ser el epicentro de la tensión de precios que vive el mercado del alquiler en España. En el tercer trimestre de este año, cada vivienda que se puso en arrendamiento en la mayor provincia catalana por población recibió 444 interesados en solo diez días, nuevo máximo histórico y síntoma de una competencia cada vez más intensa entre inquilinos. El récord hasta ahora estaba en 437, que se alcanzó en el segundo trimestre de este segundo año, según las estimaciones del Barómetro del Alquiler elaborado por el Observatorio del Alquil