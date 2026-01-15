edición general
Barceló, la cadena hotelera ha detectado que la ocupación empieza a reducirse en algunos destinos

Nueva subida de precios hoteleros. La cadena Barceló anticipa un nuevo alza de los precios en 2026 en el entorno del 4% o 5% de media, después de que este año hayan subido entre un 6% y un 7%, aunque dependerá de cada hotel.

ehizabai
#5 "Cada vez que puedo colaboro en la destrucción del tejido económico y social de la ciudad que visito".
Sigue usando Airbnb.

#12 omega7767
#11 y el rollo es que Airbnb es carísimo. Los pisos turísticos son pura codicia.

angelitoMagno
Mala noticia para la vivienda, si baja la ocupación hotelera es porque cada vez más gente se queda en apartamentos turísticos :-/

#4 yarkyark
#1 Precisamente la subida de los precios de los hoteles es lo que dirige a la gente a las viviendas turísticas.

#3 Efectivamente

plutanasio
#3 eso digo yo. Yo hace tiempo que no piso un hotel y siempre tiro de Airbnb o similares

powernergia
#3 En realidad puede ser positiva.
Cuando no haya tarta para todos es cuando el lobby hostelero empezará a presionar contra las viviendas turísticas, y eso si funcionará.

Atusateelpelo
#3 O que las cadenas hoteleras han pasado el punto de equilibrio de oferta-demanda con los precios.

En esos destinos de los que habla en la proxima temporada no subiran, o quizas incluso bajen un poco, los precios.

NPCMeneaMePersigue
Vamooo, si apretamos hundimos el cancer del turismo que nos sube los precios y nos tira de los barrios

Abajo la invasión de british, guiris, germans, americans de spain

Atusateelpelo
Veras tu cuando se de cuenta de que si no vienen los turistas habra mucha gente que se ira al paro (y no solo los trabajos directos en los hoteles sino los indirectos de los proveedores de los hoteles y turistas) y eso impulsara a la baja los sueldos de todos porque habra exceso de mano de obra.

Luego pillara la senda de que la culpa de que los sueldos es culpa de los empresarios....

Anda, resulta que #_4 me tiene en ignore. Pues no recuerdo haber interactuado con el. Lo mismo es uno de esos usuarios que usan ignores preventivos...

javibaz
Estás navidades he andado por Holanda y Alemania. El hotel más caro que he pagado ha sido un tres estrellas con desayuno. 64€ la noche en el centro de la ciudad.

themarquesito #2 themarquesito *
#0 Se te ha escapado una errata en el titular: has puesto "cadena hotele" en vez de "cadena hotelera"

sleep_timer
"Nueva subida de precios hoteleros. La cadena Barceló anticipa un nuevo alza de los precios en 2026 en el entorno del 4% o 5% de media, después de que este año hayan subido entre un 6% y un 7%, aunque dependerá de cada hotel."

Vamos a ver... jajaja.
Lo mismo es que no tienen que subir las cosas por encima de lo que suben los sueldos.

#7 Donald
Trump ha encontrado la solución a la subida disparada del precio de vivienda. Donde más ha actuado el ICE más ha bajado la vivienda, por dar ideas.  media

maquingo
hacen muy bien, mientras haya gilipollas que paguen 150€ por una noche de un hotel normalito, ¿para que bajar los precios?


