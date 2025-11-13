El Banco de España alerta del alto riesgo de que la fiebre por la IA desate una corrección “abrupta” en las Bolsas

El Banco de España ha alertado de que la fiebre por la inteligencia artificial (IA) está sobrevalorando a las grandes compañías tecnológicas en Bolsa y podría desembocar en una caída abrupta de los mercados. En su Informe de Estabilidad Financiera de Otoño 2025, el supervisor subraya que pese a la aparente calma, existe el riesgo de “correcciones abruptas e intensas de las valoraciones en los mercados financieros”.
“La valoración del riesgo de los mercados contrasta con la situación de incertidumbre que estamos viendo. Los mercados ponen poco
Informe Anual 2003: El Banco de España advirtió de "la posibilidad de que la sobrevaloración de los activos inmobiliarios supere el 20-30% respecto a su valor de equilibrio".
Informes de 2004–2006: Se advierte de elevada exposición del sistema financiero al sector de la construcción y riesgo de un “ajuste brusco” si el crédito se frenaba.