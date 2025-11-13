edición general
11 meneos
23 clics
El Banco de España alerta del alto riesgo de que la fiebre por la IA desate una corrección “abrupta” en las Bolsas

El Banco de España alerta del alto riesgo de que la fiebre por la IA desate una corrección “abrupta” en las Bolsas

El Banco de España ha alertado de que la fiebre por la inteligencia artificial (IA) está sobrevalorando a las grandes compañías tecnológicas en Bolsa y podría desembocar en una caída abrupta de los mercados. En su Informe de Estabilidad Financiera de Otoño 2025, el supervisor subraya que pese a la aparente calma, existe el riesgo de “correcciones abruptas e intensas de las valoraciones en los mercados financieros”.

“La valoración del riesgo de los mercados contrasta con la situación de incertidumbre que estamos viendo. Los mercados ponen poco

| etiquetas: banco de españa alerta , alto riesgo , ia , corrección
11 0 0 K 43 Economía
12 comentarios
11 0 0 K 43 Economía
HeilHynkel #4 HeilHynkel
Da un poco de miedo.  media
3 K 60
cocolisto #1 cocolisto
Un poco retrasados va el Banco de España pero debe haber bastante alarma entre los bancos nacionales.
2 K 52
pingON #2 pingON
vamos, que se vienen cositas, como un gran kabooooom al reventar la burbuja
0 K 20
platypu #3 platypu
El banco de españa Intentando predecir una burbuja?
1 K 18
angelitoMagno #8 angelitoMagno *
#3 Pues si, no sería la primera vez que el Banco de España avise de riesgos de "correcciones abruptas" o "ajustes bruscos
=> chatgpt.com/share/6915d4f9-97d0-8009-935a-f5996e07fc35

Informe Anual 2003: El Banco de España advirtió de "la posibilidad de que la sobrevaloración de los activos inmobiliarios supere el 20-30% respecto a su valor de equilibrio".

Informes de 2004–2006: Se advierte de elevada exposición del sistema financiero al sector de la construcción y riesgo de un “ajuste brusco” si el crédito se frenaba.
1 K 34
platypu #11 platypu
#8 2003 5 años antes y cada año, asi yo tambien acierto
0 K 10
cosmonauta #9 cosmonauta *
#3 Curiosamente, del tema inmobiliario que es es el que afecta de verdad, todo bien
0 K 14
platypu #12 platypu
#9 El ministerio de vivienda esta ocupado en cosas mas importantes  media
0 K 10
Chinchorro #6 Chinchorro
Laughs in ArcelorMittal :troll:
0 K 11
#5 wai
Teniendo en cuenta que es el Banco de España, es posible que estén avisando del crack de las .com. O del tema de lehman brothers.
0 K 10
#7 Sigo_intentandolo
Para que estos hablen abiertamente de esto es que tienen que tener verdadero pánico.... pero gordo gordo...
0 K 7

menéame