El Banco de España admite que el exceso de regulación está 'matando' la economía y muestra un mapa que destapa las diferencias entre regiones

Para alcanzar la prosperidad económica en naciones que no tienen la suerte de poseer algún tipo de recurso escaso y muy demandado (petróleo, por ejemplo) es necesario cumplir varios requisitos. Todo hace indicar que los países adoptan el libre mercado, que cuentan con unas instituciones sólidas, transparentes y eficientes, una fiscalidad neutra (impuestos que no distorsionan) y una regulación coherente y sencilla, presentan los pilares para construir una economía próspera.

oceanon3d
Ya ... xD xD xD xD xD xD

Libertad para todo se regule solo según los cuatro gatos ricos ... el 95% de los pobres trabajadores que traguen y se jodan.
Canha
#1 la cosa es que a los ricos se la chupa. La burocracia a ellos nos les afecta. A quien le afecta es al carrito que decida montar una empresa o al autónomo que quiera ponerse a currar.
Vamos que la burocracia jode al ciudadano normal y corriente, no a amancio ortega.
Lenari
#1 Libertad para todo se regule solo según los cuatro gatos ricos

Precisamente a los cuatro gatos ricos les interesa el exceso de regulación.

En el artículo explica porqué (para quien lo haya leido antes de comentar, claro): en un entorno de regulación excesiva, las empresas pequeñas y los autónomos no tienen tanta capacidad de lidiar con la maraña de normativa y se ahogan. Y eso conviene a las empresas grandes, que sí que pueden permitirse departamentos especializados en lidiar con una normativa kafkiana, y que de esa manera eliminan la amenaza de que empresas pequeñas que pudieran crecer y suponer una amenaza a su posición de oligopolio.
#8 Nasser
Descarada loa a los oligopolios
#5 Abril_2025 *
Voy a ponerle negativo a esta noticia por errónea o sensacionalista.

No han puesto el enlace al estudio del Banco de España. Soltar estas parrafadas de "Fulanito dice" sin poner el enlace es reconocer una mentira. O como mínimo, mala práctica.

Me parece muy difícil que el Banco de España, una entidad que es actualmente técnica y que reúne a especialistas de alta cualificación (y espero que salario) escriba que algo está "matando" la economía. Como un cuñado de bar.
PasaPollo
#5 Correcto. Ese "nuevo estudio" del que habla el articulista es simplemente una entrada del blog del Banco de España (www.bde.es/wbe/es/noticias-eventos/blog/la-complejidad-normativa-en-es) que remite a la memoria anual del año 2024 y a otro estudio de enero de 2024 (link.springer.com/article/10.1007/s11149-023-09466-x) titulado "The heterogenous effects of a higher volume of regulation: evidence from…   » ver todo el comentario
#12 Abril_2025
#10 Gracias majo.

Por cierto, esta no es la opinión del Banco de España, es un artículo de un particular y debajo lo aclara.

NOTA: Las opiniones de esta entrada de blog son responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con las del Banco de España o el Eurosistema.  media
PasaPollo #14 PasaPollo
#12 Exacto. El meneo es la interpretación de una interpretación de la interpretación de la realidad económica del BdE. Primerísimas fuentes, vaya.
#11 Troylanas
#7 Pero cada vez tiene más, que es lo lógico según vas mejorando tú economía. Por mucho que crezca tú PIB, si no hay regulación que evita que se te caigan los puentes, o tengas escándalos sanitarios, o se te muera la gente por polución, etc. Pues de poco vale.
#2 Troylanas
Ante semejante sarta de estupideces y mitos ya falseados, basta una palabra como respuesta: CHINA
#4 Abril_2025
#2 Eso, de populismo de un lado a populismo del otro.
#9 Troylanas *
#4 No es populismo. Simplemente es un ejemplo real de que el camino que presentan como "el único para que la economía vaya bien", no lo es. Lo que opino de China me lo reservo que aún no lo tengo claro.
#13 Abril_2025
#9 Estoy de acuerdo.
Lenari #7 Lenari
#2 Ante semejante sarta de estupideces y mitos ya falseados, basta una palabra como respuesta: CHINA

Pues precisamente China tienen muchísima menos regulación que la UE :roll:
