El Banco de España admite que el exceso de regulación está 'matando' la economía y muestra un mapa que destapa las diferencias entre regiones

Para alcanzar la prosperidad económica en naciones que no tienen la suerte de poseer algún tipo de recurso escaso y muy demandado (petróleo, por ejemplo) es necesario cumplir varios requisitos. Todo hace indicar que los países adoptan el libre mercado, que cuentan con unas instituciones sólidas, transparentes y eficientes, una fiscalidad neutra (impuestos que no distorsionan) y una regulación coherente y sencilla, presentan los pilares para construir una economía próspera.