El Banco de España admite que el exceso de regulación está 'matando' la economía y muestra un mapa que destapa las diferencias entre regiones

Para alcanzar la prosperidad económica en naciones que no tienen la suerte de poseer algún tipo de recurso escaso y muy demandado (petróleo, por ejemplo) es necesario cumplir varios requisitos. Todo hace indicar que los países adoptan el libre mercado, que cuentan con unas instituciones sólidas, transparentes y eficientes, una fiscalidad neutra (impuestos que no distorsionan) y una regulación coherente y sencilla, presentan los pilares para construir una economía próspera.
| etiquetas: banco , españa , regulación , economía , regiones
Libertad para todo se regule solo según los cuatro gatos ricos ... el 95% de los pobres trabajadores que traguen y se jodan.
Vamos que la burocracia jode al ciudadano normal y corriente, no a amancio ortega.
Precisamente a los cuatro gatos ricos les interesa el exceso de regulación.
En el artículo explica porqué (para quien lo haya leido antes de comentar, claro): en un entorno de regulación excesiva, las empresas pequeñas y los autónomos no tienen tanta capacidad de lidiar con la maraña de normativa y se ahogan. Y eso conviene a las empresas grandes, que sí que pueden permitirse departamentos especializados en lidiar con una normativa kafkiana, y que de esa manera eliminan la amenaza de que empresas pequeñas que pudieran crecer y suponer una amenaza a su posición de oligopolio.
No han puesto el enlace al estudio del Banco de España. Soltar estas parrafadas de "Fulanito dice" sin poner el enlace es reconocer una mentira. O como mínimo, mala práctica.
Me parece muy difícil que el Banco de España, una entidad que es actualmente técnica y que reúne a especialistas de alta cualificación (y espero que salario) escriba que algo está "matando" la economía. Como un cuñado de bar.
Por cierto, esta no es la opinión del Banco de España, es un artículo de un particular y debajo lo aclara.
NOTA: Las opiniones de esta entrada de blog son responsabilidad de los autores y no necesariamente coinciden con las del Banco de España o el Eurosistema.
Pues precisamente China tienen muchísima menos regulación que la UE