La baliza V16 se le complica a la DGT: crecen los atropellos y su obligatoriedad acaba en los tribunales

La V16, destinada a sustituir los triángulos de emergencia, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la DGT. Tras la operación de Semana Santa, los atropellos mortales han aumentado hasta 5, la cifra más alta en 10 años, lo que cuestiona la eficacia del dispositivo. La AUGC critica que la medida genera falsas expectativas y no aborda el problema real. Además, la DGT afronta una demanda judicial que cuestiona la legalidad de obligar su uso, alegando vulneración del principio de confianza legítima y falta de comunicación previa a la CE