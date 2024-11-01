La baliza V16 se le complica a la DGT: crecen los atropellos y su obligatoriedad acaba en los tribunales

La V16, destinada a sustituir los triángulos de emergencia, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la DGT. Tras la operación de Semana Santa, los atropellos mortales han aumentado hasta 5, la cifra más alta en 10 años, lo que cuestiona la eficacia del dispositivo. La AUGC critica que la medida genera falsas expectativas y no aborda el problema real. Además, la DGT afronta una demanda judicial que cuestiona la legalidad de obligar su uso, alegando vulneración del principio de confianza legítima y falta de comunicación previa a la CE
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La UE ya ha dicho que es legal y que el procedimiento ha sido el correcto www.meneame.net/story/union-europea-zanja-debate-baliza-v-16-sera-lega
Por otro lado, motor. Es es un panfleto.
Las luces de emergencias si se ven y siempre van a estar cargadas y disponible.
salvo que tengas un problema electrico.
El objetivo de la V16 se supone que es disminuir el tiempo que está el peatón en la vía ya que no tiene que caminar por esta para poner y retirar los triángulos, menos tiempo implica menos probabilidad de atropello. Y con la V16 el tiempo de permanencia en la vía se reduce al mínimo a no ser que el accidentado se ponga a hacer el tonto y se quede de pie en la vía, y si lo hace culpa de la V16 no es.
La V16 podrá funcionar mejor o peor pero deducir que el incremento de atropellos se deben al uso de la V16 es una deducción muy poco creíble, propia de alguien que quiere criticar la V16 por cualquier cosa que ocurra.
Si no cumple su cometido es porque la gente no la estará comprando...