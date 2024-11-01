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La baliza V16 se le complica a la DGT: crecen los atropellos y su obligatoriedad acaba en los tribunales

La baliza V16 se le complica a la DGT: crecen los atropellos y su obligatoriedad acaba en los tribunales

La V16, destinada a sustituir los triángulos de emergencia, se ha convertido en un quebradero de cabeza para la DGT. Tras la operación de Semana Santa, los atropellos mortales han aumentado hasta 5, la cifra más alta en 10 años, lo que cuestiona la eficacia del dispositivo. La AUGC critica que la medida genera falsas expectativas y no aborda el problema real. Además, la DGT afronta una demanda judicial que cuestiona la legalidad de obligar su uso, alegando vulneración del principio de confianza legítima y falta de comunicación previa a la CE

| etiquetas: baliza , v16 , dgt
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18 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 groucha
Si te equivocas de tren, bájate en la primera estación; cuanto más tardes en bajar, más caro será el viaje de vuelta...
4 K 53
joffer #7 joffer
#1 Buena frase.
0 K 12
#5 Pixmac
Si la gente sale del coche por el lado de la carretera, es tonta use triángulos o balizas.

La UE ya ha dicho que es legal y que el procedimiento ha sido el correcto www.meneame.net/story/union-europea-zanja-debate-baliza-v-16-sera-lega
3 K 50
#2 Mutiko30
Si no indican donde fueron los atropellos, sin en un paso de cebra o tras una avería.. No veo relevante el dato.
Por otro lado, motor. Es es un panfleto.
4 K 42
#4 Eukherio
#2 Es que es una gilipollez como una casa. En principio, si solo pones la baliza no tienes ni que salirte del coche. Si sales a poner los triángulos, a estirar las piernas, o porque no puedes quedarte dentro está claro que el riesgo sigue ahí.
1 K 18
joffer #8 joffer
#4 La baliza por el día no se ve. Con lo que no sirve. Si el coche está en curva no se ve. Con lo que no sirve.
Las luces de emergencias si se ven y siempre van a estar cargadas y disponible.
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#9 Eukherio
#8 El riesgo era bajar del coche a poner los triángulos. Siempre que sigas bajando a poner los triángulos te la juegas. Si tienes el coche averiado con la baliza y le dan una hostia por detrás sí que se le puede echar la culpa al invento, pero, a priori, no hay un motivo por el que te puedan atropellar poniéndola.
2 K 25
Aokromes #16 Aokromes
#8 > siempre van a estar cargadas y disponible.

salvo que tengas un problema electrico.
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Ovlak #18 Ovlak
#8 Yo las veo (y las oigo) a más de 2 kilómetros de distancia con el navegador.
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Gotsel #10 Gotsel
#4 si se me avería el coche, aparco en arcén pongo la baliza y salgo echando hostias del coche. Que me pongan la multa y me quiten los puntos que quieran. Anda que no hay alcances por detrás de coches parados en los arcenes.
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#12 Eukherio
#10 Pero es que el tema es que lo que se le podría achacar a la baliza sería lo de que te golpeen por detrás con el coche averiado. Si solo pones la baliza no hay margen para que te atropellen, pero sí para que te den por detrás.
1 K 15
#13 MPR
#10 Yo también lo haría pero eso es completamente independiente del uso de la V16, es imposible que los atropellos hayan aumentado por eso. ¿sin la V16 no saldrías del coche ni a poner los triángulos ni a quitarte del medio por si las moscas? Va a ser que no.
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Aokromes #15 Aokromes *
#4 #10 la dgt recomienda abandonar el coche, a fuera de la calzada.
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#17 Eukherio *
#15 La última vez que miré en la web se hablaba de poner los triángulos y tenías que salir con el chaleco reflectante. No sé si lo actualizaron.
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#11 MPR *
#2 Venía a decir lo mismo.

El objetivo de la V16 se supone que es disminuir el tiempo que está el peatón en la vía ya que no tiene que caminar por esta para poner y retirar los triángulos, menos tiempo implica menos probabilidad de atropello. Y con la V16 el tiempo de permanencia en la vía se reduce al mínimo a no ser que el accidentado se ponga a hacer el tonto y se quede de pie en la vía, y si lo hace culpa de la V16 no es.

La V16 podrá funcionar mejor o peor pero deducir que el incremento de atropellos se deben al uso de la V16 es una deducción muy poco creíble, propia de alguien que quiere criticar la V16 por cualquier cosa que ocurra.
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El_pofesional #3 El_pofesional *
Yo ayer me tiré un pedo y hoy ha hecho buen tiempo. Espero otro artículo de algún panfleto explicando esta causalidad tan obvia.
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Veelicus #6 Veelicus
Alguien espera que Pere Navarro vaya a dimitir por esta cagada?, evidentemente no, nadie asume responsabilidades del aumento de muertos por una decision erronea
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#14 Tronchador.
la baliza V16 no está cumpliendo con su cometido principal.
Si no cumple su cometido es porque la gente no la estará comprando...
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menéame