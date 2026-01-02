edición general
Balance final: 2025 cierra como el año más negro para el alquiler en España (máximos históricos)

Los datos definitivos confirman la catástrofe: el precio de la vivienda de alquiler ha cerrado 2025 en máximos históricos en casi todas las capitales de provincia. El mercado sigue tensionado a pesar de las regulaciones, con incrementos que superan el 10% en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.

Barney_77 #3 Barney_77
A lo mejor, y solo a lo mejor, hiper regular este mercado no es la solución. ¿Que propongo? No una desregulación absoluta pero si una burocracia más amable, menos trabas a la construcción, más vivienda publica (desde el estado) eliminación de competencias autonómicas-locales sobre el uso del suelo, protección a los propietarios y a la vez impuestos progresivos a la tenencia de viviendas vacías o alquiladas, apoyo a propietarios que se ven con inquilinos morosos, coto a los caraduras....
La ocupación no es un problema importante, la indefensión SI
#4 atabey
#3 Mientras los que tienen una vivienda vacía sin alquilar por el miedo a "los okupas y morosos", los grandes tenedores de vivienda abren sus puertas a todo tipo de inquilinos con la despreocupación de la competencia y la consecuente bajada de precios.

El problema es que a la gente normal le han metido miedo (tengo 2 amigos con su antiguo piso sin alquilar aun no andando sobrados de dinero) y ahora falta vivienda porque no hay competencia entre arrendadores.
taSanás #5 taSanás
#4 tus dos amigos no alquilan el piso porque tendrá poca demanda o será una zona de precios muy bajos. No me creo que nadie con un piso en zona de demanda y precios medios (1000?) prefiera en lugar de cobrar 12.000 al año, andarmpagando IBI en balde
#9 atabey
#5 Afueras de A Coruña, zona dormitorio. Uno no lo sé, pero al otro le dijeron 500€ al mes por un cuchitril de 45m cuadrados donde apenas entra luz. La demanda es alta en todos lados y A Coruña fue la segunda ciudad en declararse zona tensionada.
taSanás #12 taSanás
#9 pues… ya te digo que no me cuadra
#14 atabey
#12 Me parece estupendo.
#15 Kuruñes3.0
#9 Juas. X 500 ya puede ser cuchitril tal como se ha puesto la cosa.
court #6 court
#4 No les han metido miedo de fantasía, es miedo real y justificado.

En cualquier caso el problema de base es la falta de edificación, las viviendas vacías en núcleos urbanos tienen un volumen marginal.
Srta.ScarlattaOhara #10 Srta.ScarlattaOhara
#3 "Hiper regular" cómo si estuviera regulado xD Por otro lado, por curiosidad tu protección es siempre para el propietario? porque "Te aviso, te anuncio" por si no lo sabías, también existen caseros abusadores, de hecho, bastantes, muchos, podemos hacer un ejercicio impositivo además a las personas físicas o jurídicas con más de dos casas, ¿Qué te parece? Locura no? :popcorn:
Barney_77 #11 Barney_77 *
#10 Venga, sigamos haciendo lo mismo a ver si cambia algo.... ¿Que propones tú? A ver si tienes alguna mejor idea.
Don_Pixote #13 Don_Pixote
#10 "protección a los propietarios y a la vez impuestos progresivos a la tenencia de viviendas vacías o alquiladas,"

pero si #3 esta diciendo lo mismo...

Sumaria y diria que a partir de dos viviendas por unidad familiar (considerando la posibilidad de residencia usual y vacacional) , se deberia considerar a un individo que quiera comercializar mas viviendas como a una empresa/autonomo en temas fiscales.
#16 XXguiriXX *
#3 Habrá más vivienda, sí, pero en poco tiempo se convertirá en AirBnb baratos, y los cogerán turistas que antes no tenían la capacidad económica para venir.

Lo que hay que hiperegular es el turismo. Un país del primer mundo debería evitar el turismo.
#17 Drazul
#3 estoy de acuerdo con tener más vivienda pública, pero no veo por qué los requisitos para construir son un problema actualmente.

Yo no sé cómo está la cosa en las grandes ciudades, pero en casi todos los sitios por los que he pasado hay bastantes solares vacíos dentro de casco urbano, donde no se necesita prácticamente ninguna burrocracia para poder construir, y ahí siguen después de décadas. También hay muchas casas viejas y abandonadas de solo una planta en muchas ciudades, comprar ahí…   » ver todo el comentario
OCLuis #18 OCLuis *
#0 Corrige ese titular; te estas exponiendo a una denuncia de Ndongo.
#7 Jacusse
En la noticia de la anciana de 86 años hay muchos que hablan de "riesgo y ventura, ajo y agua".

He ahí parte de la explicación de este asunto.

Por cierto, algo que está pasando en todo el mundo...
#1 Borgiano
El cobete
#2 CalvinWatterson
Año negro para los de siempre, también puedo adivinar año dorado para los otros de siempre…
#8 VFR
#2 eso es, el titular es sensacionalista. Negro o dorado, depende de para quién
