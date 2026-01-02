Balance final: 2025 cierra como el año más negro para el alquiler en España (máximos históricos)

Los datos definitivos confirman la catástrofe: el precio de la vivienda de alquiler ha cerrado 2025 en máximos históricos en casi todas las capitales de provincia. El mercado sigue tensionado a pesar de las regulaciones, con incrementos que superan el 10% en ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia.
| etiquetas: vivienda , alquiler , españa , economia , precios , sociedad
La ocupación no es un problema importante, la indefensión SI
El problema es que a la gente normal le han metido miedo (tengo 2 amigos con su antiguo piso sin alquilar aun no andando sobrados de dinero) y ahora falta vivienda porque no hay competencia entre arrendadores.
En cualquier caso el problema de base es la falta de edificación, las viviendas vacías en núcleos urbanos tienen un volumen marginal.
pero si #3 esta diciendo lo mismo...
Sumaria y diria que a partir de dos viviendas por unidad familiar (considerando la posibilidad de residencia usual y vacacional) , se deberia considerar a un individo que quiera comercializar mas viviendas como a una empresa/autonomo en temas fiscales.
Lo que hay que hiperegular es el turismo. Un país del primer mundo debería evitar el turismo.
Yo no sé cómo está la cosa en las grandes ciudades, pero en casi todos los sitios por los que he pasado hay bastantes solares vacíos dentro de casco urbano, donde no se necesita prácticamente ninguna burrocracia para poder construir, y ahí siguen después de décadas. También hay muchas casas viejas y abandonadas de solo una planta en muchas ciudades, comprar ahí… » ver todo el comentario
He ahí parte de la explicación de este asunto.
Por cierto, algo que está pasando en todo el mundo...