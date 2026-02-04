·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9150
clics
Así es la "anti-Ibiza" que arrasa en Europa: vuelos por 21 euros, discotecas abiertas 24 horas y copas a precio de supermercado
7063
clics
Llego la censura "buena" a MNM
5778
clics
Estos son los españoles que aparecen en los papeles de Epstein más allá de Aznar
6019
clics
Los impactos más altos del mundo": AEMET teme un escenario de lluvias catastrófico con media península saturada
8229
clics
Uno de los juguetes más populares en China es un caballo triste de peluche al que la fábrica ha cosido accidentalmente la sonrisa al revés por error [ENG]
más votadas
574
El Ayuntamiento de Madrid define como “derecho fundamental” que el duque de Alba expulse a los vecinos para construir pisos turísticos
401
Elisa Mouliaá retira la denuncia contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual
410
Viviendas protegidas del polémico residencial de Alicante que ganaron cargos del PP, en alquiler a 1.600 euros
630
¿Será pronto castigado por ley mentir en política? Este país acaba de cruzar un umbral histórico
560
Congresista Ted Lieu: "Trump aparece miles de veces en los archivos de Epstein en acusaciones de violar niñas y amenazar con matarlas" [EN]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
114
meneos
1514
clics
"Bajen las armas, imbéciles": el video viral de un ciudadano haciendo frente al ICE en Minneapolis
Vecinos de Minneapolis se enfrentan a agentes federales de inmigración a gritos ...
|
etiquetas
:
eeuu
,
ice
,
minneapolis
,
trump
58
56
0
K
444
actualidad
26 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
58
56
0
K
444
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Mark_
No termina febrero que veremos algún atentado gordo en Estados Unidos...
10
K
99
#3
azathothruna
#1
Si es el 14, mejor
1
K
25
#6
Uge1966
#1
¿Uno al estilo JFK?
4
K
48
#7
Dramaba
#6
Atentado "gordo" no "al gordo"
7
K
89
#14
GaiusLupus
#7
2
K
35
#10
YeahYa
#6
Ya vimos uno así con el señór naranja y la verdad, dpm los efectos especiales y su rapidez para evitar la bala.
1
K
33
#26
Mark_
#10
no se notó absolutamente nada que un francotirador entrenado le pudiera dar en una oreja y no en mitad del cráneo.
Nada
0
K
11
#8
Albarkas
#1
Atentado no creo. Pero me sorprende que todavía no haya un tiroteo gordo con respuesta armada muy tocha.
El mismo enfermero que se cargaron el otro día iba armado.
Si a cualquiera de esos se le mete en la cabeza que los del ICE no son quien para detenerle y tratarle como a una mierda y se lía a tiros el jaleo va a ser muy gordo.
1
K
18
#24
DenisseJoel
#8
Eso es lo que quiere Trump. Pero a estas alturas, incluso si sucede le puede salir mal, si es legítima defensa y hay vídeos.
0
K
11
#15
GaiusLupus
#1
yo es que estoy alucinando muchísimo con eso de que aún no haya un solo agente del ICE fallecido en el país con más armas del mundo.
Te juro que no consigo entenderlo.
Y no es que quiera, ojo, la violencia no se soluciona con más violencia pero da que pensar en un país en el que hay detectores de armas en los colegios.
2
K
23
#17
minoch4
#15
q la mayoría q poseé armas son de la cuerda de los del ICE
2
K
20
#19
troymclure
*
#15
Te lo explico
Los que llevan armas y los fanaticos de las armas son los mismos paletos que han votado a Trump y estan super felices del trabajo que esta haciendo el ICE
Los de la foto no son democratas, eso te lo aseguro, si llega a ser al reves, por ejemplo alguien de FBI mata un maga , entonces se lia parda
No se ni para que me molesto, si me tienes bloqueado
4
K
42
#2
Chuache_cientifico
Un jodido héroe.
4
K
41
#9
Razorworks
Lástima no salga un virus que afecte única y exclusivamente a los fascistas del mundo entero...
3
K
35
#11
YeahYa
#9
Se llama democracia. Les corroe...
6
K
77
#16
lordban
#11
¿La misma que eligió a Trump?
1
K
8
#18
Drebian
#16
Democracia no es elegir entre dos partidos (ni entre 100)
1
K
21
#20
YeahYa
#16
Cuando manipulas el voto porque controlas la tecnología para redirigirlo ya no es democracia.
2
K
33
#22
Equidislate
Mira que hay gente valiente plantando cara a los asesinos de ICE, aún hay esperanza para EEUU.
1
K
28
#4
tranki
Cuidadin, que por menos te pegan 15 tiros (o 30)
1
K
16
#5
azathothruna
#4
O le pasan un tanque por encima
2
K
30
#13
Kasterot
Aquí dudo que la policía no le hubiera detenido si hubiese usado el megáfono así.
Nuestra policía tiene la piel muy fina y su aguante ante estás cosas es cero
1
K
14
#23
EldelaPepi
Tiene más cojones que el caballo del espartero.
0
K
9
#12
Palas_Memeces
La verdadera piedra de toque será el Trumpmundial de Fútbol.
0
K
7
Ver toda la conversación (
26
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Nada
El mismo enfermero que se cargaron el otro día iba armado.
Si a cualquiera de esos se le mete en la cabeza que los del ICE no son quien para detenerle y tratarle como a una mierda y se lía a tiros el jaleo va a ser muy gordo.
Te juro que no consigo entenderlo.
Y no es que quiera, ojo, la violencia no se soluciona con más violencia pero da que pensar en un país en el que hay detectores de armas en los colegios.
Los que llevan armas y los fanaticos de las armas son los mismos paletos que han votado a Trump y estan super felices del trabajo que esta haciendo el ICE
Los de la foto no son democratas, eso te lo aseguro, si llega a ser al reves, por ejemplo alguien de FBI mata un maga , entonces se lia parda
No se ni para que me molesto, si me tienes bloqueado
Nuestra policía tiene la piel muy fina y su aguante ante estás cosas es cero