"Bajen las armas, imbéciles": el video viral de un ciudadano haciendo frente al ICE en Minneapolis

"Bajen las armas, imbéciles": el video viral de un ciudadano haciendo frente al ICE en Minneapolis  

Vecinos de Minneapolis se enfrentan a agentes federales de inmigración a gritos ...

Mark_
No termina febrero que veremos algún atentado gordo en Estados Unidos...

azathothruna
#1 Si es el 14, mejor

Uge1966
#1 ¿Uno al estilo JFK? 8-D

Dramaba
#6 Atentado "gordo" no "al gordo"

YeahYa
#6 Ya vimos uno así con el señór naranja y la verdad, dpm los efectos especiales y su rapidez para evitar la bala.

Mark_
#10 no se notó absolutamente nada que un francotirador entrenado le pudiera dar en una oreja y no en mitad del cráneo.

Nada :-D

Albarkas
#1 Atentado no creo. Pero me sorprende que todavía no haya un tiroteo gordo con respuesta armada muy tocha.
El mismo enfermero que se cargaron el otro día iba armado.
Si a cualquiera de esos se le mete en la cabeza que los del ICE no son quien para detenerle y tratarle como a una mierda y se lía a tiros el jaleo va a ser muy gordo.

DenisseJoel
#8 Eso es lo que quiere Trump. Pero a estas alturas, incluso si sucede le puede salir mal, si es legítima defensa y hay vídeos.

GaiusLupus
#1 yo es que estoy alucinando muchísimo con eso de que aún no haya un solo agente del ICE fallecido en el país con más armas del mundo.

Te juro que no consigo entenderlo.

Y no es que quiera, ojo, la violencia no se soluciona con más violencia pero da que pensar en un país en el que hay detectores de armas en los colegios.

minoch4
#15 q la mayoría q poseé armas son de la cuerda de los del ICE

troymclure
#15 Te lo explico

Los que llevan armas y los fanaticos de las armas son los mismos paletos que han votado a Trump y estan super felices del trabajo que esta haciendo el ICE

Los de la foto no son democratas, eso te lo aseguro, si llega a ser al reves, por ejemplo alguien de FBI mata un maga , entonces se lia parda

No se ni para que me molesto, si me tienes bloqueado  media

Chuache_cientifico
Un jodido héroe.

Razorworks
Lástima no salga un virus que afecte única y exclusivamente a los fascistas del mundo entero...

YeahYa
#9 Se llama democracia. Les corroe...

lordban
#11 ¿La misma que eligió a Trump? :troll:

Drebian
#16 Democracia no es elegir entre dos partidos (ni entre 100)

YeahYa
#16 Cuando manipulas el voto porque controlas la tecnología para redirigirlo ya no es democracia.

Equidislate
Mira que hay gente valiente plantando cara a los asesinos de ICE, aún hay esperanza para EEUU.

tranki
Cuidadin, que por menos te pegan 15 tiros (o 30)

azathothruna
#4 O le pasan un tanque por encima

Kasterot
Aquí dudo que la policía no le hubiera detenido si hubiese usado el megáfono así.
Nuestra policía tiene la piel muy fina y su aguante ante estás cosas es cero

EldelaPepi
Tiene más cojones que el caballo del espartero.

Palas_Memeces
La verdadera piedra de toque será el Trumpmundial de Fútbol.


