Bailar en fiestas durante una baja médica puede costarte el empleo: Mercadona gana el pulso judicial
Un trabajador despedido tras seis meses de baja por lumbalgia pierde su recurso después de que un detective le grabara bailando, saltando y bebiendo alcohol en las fiestas de su pueblo.
actualidad
12 comentarios
#2
Cantro
Hay que ser un poco memo
Si realmente tienes el problema, no deberías hacer nada que pudiese agravarlo
Y si eres un defraudador, no deberías hacer nada en público para que no pudiesen grabarlo
9
K
94
#3
Deviance
#2
Lo que viene a ser uno que se cree que es un "listillo" y en realidad es un
"TONTO REDOMAO".
1
K
20
#6
colorincolorado
#2
es que no sirve de nada conseguir ser un parásito si no puedes disfrutarlo.
0
K
10
#5
Grahml
Resumiendo:
"El tribunal también destacó un dato demoledor: tras una baja inicialmente calificada como «de corta duración»,
el proceso se había prolongado más de medio año sin que el trabajador aportara ningún informe médico de especialista que justificara esa evolución atípica
, incumpliendo su carga probatoria."
Sí, ahí sí existe irresponsabilidad por parte del trabajador.
Si estás de baja por "corta duración", igual lo menos que puedes hacer, un poco por…
#5
2
K
41
#7
Andreham
#5
El currela no tiene que ir detrás del médico para que le "renueve" la baja, es el médico el que debe decirle "ven cada 2 semanas y vemos cómo evolucionas"; y en ese caso si el currela se niega, sí es su culpa.
Lo del detective privado es muy interesante porque gente que no quiere pagar la baja se gasta el dinero de pagar la baja en un detective privado lol Pero bueno, asumamos que es posible que el detective lo contrataran ya con indicios de que algo estaba ocultando el currela, tampoco creo que sean tan gilipollas de poner un detective privado day1 a cualquiera que se pille una baja.
En este caso está claro que el currela estaba defraudando así que no hay debate, la verdad.
0
K
8
#8
Grahml
*
#7
Sin duda.
Ya digo en
#5
que la noticia no da muchos detalles sobre la baja y cómo debe informar a la compañía.
Pero de hecho, en la noticia dejan para lo último, el no justificar una ausencia "prolongada" teniendo en cuenta que en principio la baja era de "corta duración".
Si no sabemos este punto, simplemente estaremos elucubrando sobre si la verdadera "culpa" del currela, o igual del doctor, ni idea.
Pero vamos, es de traca que justifiquen un despido,…
#8
0
K
20
#9
Lenari
El problema es que el hombre este no ha "perdido" nada, simplemente Mercadona no le paga, pero él se queda como estaba. Y si cuela, cuela, porque también será casualidad que el día que el investigador privado estuvo grabándole saliera a bailar. Y la factura del investigador la paga Mercadona.
En el fondo, esto es un intento de estafa, y eso es delito. Esto no debería quedar en que el hombre perdiera el recurso, sino que debiera abrirse un juicio penal por estafa.
Pero esto es España, y aquí lo de "dura lex" solo se aplica a la gente honrada.
2
K
23
#10
domadordeboquerones
Un espabilao, por culpa de estos seres los trabajadores pierden derechos.
1
K
18
#1
alcama
Fraude a la seguridad social
2
K
18
#4
Beltza01
#1
¿La baja la paga la SS? ¿Y el detective lo pone Mercadona no costándoles un duro la baja? ¿No será que pagaba la mutua, perteneciente a Mercadona?
1
K
19
#11
El_dinero_no_es_de_nadie
#4
Si la baja es médica o por salud lo paga la Seguridad Social, si es por accidente laboral la mutua.
0
K
9
#12
Beltza01
#11
Ya. Y en ese caso creo que no lo dicen. No me lo he leido entero.
0
K
7
12
12
comentarios)
