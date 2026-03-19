Las autoridades bareiníes han arrestado a decenas de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión pacífica, solicitando en algunos casos la pena de muerte, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, según informó hoy Human Rights Watch.
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Los manifestantes exigen la retirada de las bases militares extranjeras
Se han reportado incidentes y protestas cerca de instalaciones como las torres del Bahrain Financial Harbour, que albergan la embajada israelí.
Marginación de la mayoría chií: Existe un descontento histórico de la mayoría chií frente a la élite gobernante suní, exacerbado ahora por el conflicto con Irán
Condiciones carcelarias: Los ciudadanos también denuncian las "condiciones abismales" en… » ver todo el comentario
Mira que es fácil buscar medios de la zona, que hasta hay imágenes de la mani y hasta se entiende cómo se jiñan en su "rey" (que ni es suyo ni ná).
Pero claro, es una puta IA, no un humano analizando datos en vivo Voy a pasar de poner las imáenes que llevan todo el día circulando porque dejan bastante mal cuerpo.
A mí no se me ha olvidado nada pero a ti se te ha olvidado leer este
párrafo
Alianza con Occidente e Israel: Alianza con Occidente e Israel: Gran parte de la población, de mayoría chií, rechaza el apoyo del gobierno a las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán., rechaza el apoyo del gobierno a las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán.
me da vergüencita que los humanos tengan que recurrir a una IA para algo que se busca de forma tan sencilla (y no me refiero a google, no) y que está archianalizado en el último mes en medios internacionales. Vaya prótesis mentales que sus gastáis, ni que consumieran energía y estupidizaran de forma exponencial a sus usuarios.
economicfreedom.heritage.org/pages/country-pages/bahrain
España:
economicfreedom.heritage.org/pages/country-pages/spain
En fin... La debacle es imparable.
Eso no existe en Bahréin.