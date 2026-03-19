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Bahréin: Detenciones masivas en medio del conflicto [ENG]

Bahréin: Detenciones masivas en medio del conflicto [ENG]

Las autoridades bareiníes han arrestado a decenas de personas por ejercer su derecho a la libertad de expresión pacífica, solicitando en algunos casos la pena de muerte, en medio del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, según informó hoy Human Rights Watch.

| etiquetas: hrw , denuncia , detenciones , protestas , bahrain
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11 comentarios
18 1 0 K 339 actualidad
Comentarios destacados:      
makinavaja #1 makinavaja
Igual se pensaban que estaban en un país libre, con derechos humanos y todo... inocentes!!! .... :troll: :troll: :troll:
6 K 106
Free_palestine #2 Free_palestine *
Según gemini:
Los manifestantes exigen la retirada de las bases militares extranjeras
Se han reportado incidentes y protestas cerca de instalaciones como las torres del Bahrain Financial Harbour, que albergan la embajada israelí.
Marginación de la mayoría chií: Existe un descontento histórico de la mayoría chií frente a la élite gobernante suní, exacerbado ahora por el conflicto con Irán
Condiciones carcelarias: Los ciudadanos también denuncian las "condiciones abismales" en…   » ver todo el comentario
5 K 76
#5 amusgada *
#2 Gemini no tiene ni puta idea: van dos muertos tras torturas a detenidos con opiniones sobre Irán. El segundo ya calentó la cosa y ahora mismito están en las calles de Bahrein pidiendo la cabeza de Hamad, el rey.

Mira que es fácil buscar medios de la zona, que hasta hay imágenes de la mani y hasta se entiende cómo se jiñan en su "rey" (que ni es suyo ni ná).

Pero claro, es una puta IA, no un humano analizando datos en vivo ¬¬ Voy a pasar de poner las imáenes que llevan todo el día circulando porque dejan bastante mal cuerpo.
3 K 48
Free_palestine #8 Free_palestine
#5 Y se te olvida que son chíies.

A mí no se me ha olvidado nada pero a ti se te ha olvidado leer este
párrafo :troll:

Alianza con Occidente e Israel: Alianza con Occidente e Israel: Gran parte de la población, de mayoría chií, rechaza el apoyo del gobierno a las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán., rechaza el apoyo del gobierno a las operaciones militares de EE. UU. e Israel contra Irán.
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#9 amusgada *
#8 por eso lo edité, aunque el tema más que el chiismo es el rey impuesto por sus cojones33 con ayudita de otras plutocracias.

me da vergüencita que los humanos tengan que recurrir a una IA para algo que se busca de forma tan sencilla (y no me refiero a google, no) y que está archianalizado en el último mes en medios internacionales. Vaya prótesis mentales que sus gastáis, ni que consumieran energía y estupidizaran de forma exponencial a sus usuarios.
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Free_palestine #10 Free_palestine
#9 lo he puesto para darle contexto a la noticia, de a qué se deben dichas manifestaciones, no veo el problema por indicar la fuente ?(
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tul #7 tul
#2 deja el slop fuera de comentarios por favor, si alguien quiere leer los delirios de un llm puede hacerlo el solito
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Spirito #3 Spirito
Baia, baia con las democracias plenas con quien se codean muchos dirigentes del "Occidente Civilizado" xD
2 K 31
#4 NoMeVeas
Pais casi tan libre como España según los genios "liberales" de siempre:
economicfreedom.heritage.org/pages/country-pages/bahrain
España:
economicfreedom.heritage.org/pages/country-pages/spain

En fin... La debacle es imparable.
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cocolisto #6 cocolisto
Si eeuu es derrotado(¡ojalá!) las monarquías sátrapas que gobiernan los estados árabes iban a desaparecer al completo.
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shinjikari #11 shinjikari
por ejercer su derecho a la libertad de expresión pacífica

Eso no existe en Bahréin.
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menéame