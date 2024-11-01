edición general
10 meneos
26 clics
Aznar medita acciones legales contra Albares por su mención a los archivos de Jeffrey Epstein

Aznar medita acciones legales contra Albares por su mención a los archivos de Jeffrey Epstein

FAES ha lamentado las "insinuaciones calumniosas" impropias del ministro de Exteriores, José Manuel Albares

| etiquetas: aznar , epstein , albares
8 2 0 K 102 actualidad
14 comentarios
8 2 0 K 102 actualidad
Comentarios destacados:    
pitercio #1 pitercio
De Epstein no comenta nada.
6 K 71
sotillo #4 sotillo
#1 ¿En los archivos le mencionan, sale su nombre? ¿No es esto lo que dice Albares? Pues no sé dónde está el delito, como no lo coja un juez peinado…
5 K 50
pitercio #6 pitercio *
#4 pues sí, se ha comentado que sale el la lista de colegas agasajados por un espía traidor, corruptor, extorsionador, violador pederasta y asesino. Y de la relación con el pavo o el desmentido de la misma, nada, habla de que quiere denunciar al gilipollas de Albares por leer los periódicos en público.
0 K 15
sotillo #7 sotillo
#6 Entonces se puede decir que el emperador está cabreado y quiere cortar cabezas pero no se atreve, menuda mierda de emperador
1 K 17
#9 Pájaroloco
#4 También sale el papa y lo que no se puede insinuar por eso es que sea un pedófilo
0 K 7
perrico #12 perrico
#9 Nadie ha insinuado que Aznar sea un pedófilo, pero podría explicar que negocios se traía con Epstein para mandarse paquetes y transferencias de dinero.
0 K 10
#5 candonga1
Que se solicite el suplicatorio, que se solicite... igual nos reímos un rato largo.
1 K 30
Cehona #2 Cehona *
Si Albares necesita caché, que cuente con mis primeros euros.
Y con mi espada!  media
1 K 24
pepel #8 pepel
Aznar es un meditador. No me extraña que la ETA pusiera su objetivo en Atocha en lugar de en su culo.
0 K 20
Bonzaitrax #11 Bonzaitrax
¿El corrupto Aznar se queja de ser amigo de un pedófilo? o_o
0 K 11
kastanedowski #14 kastanedowski
el come niños
0 K 10
#3 ZamoraBigote
Mira que medita este engendro, en la foto por ejemplo se le ve que medita una barbaridad, servir no le ha servido de mucho pero oye, cada uno con sus cosas.
0 K 7
Manuel_A. #10 Manuel_A.
"Medita acciones legales" = No va a hacer nada.
0 K 7
manc0ntr0 #13 manc0ntr0
El hijoputa este debería estar en la cárcel por ser culpable directo del atentado del 11M
0 K 7

menéame