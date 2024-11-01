Aznar se defiende por aparecer en los papeles de Epstein y amenaza con los tribunales si le atribuyen “actividades ilícitas y/o inmorales”

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha defendido este jueves por aparecer en los denominados 'papeles de Epstein', la documentación del depredador sexual y financiero internacional Jeffrey Epstein, quien se suicidó mientras esperaba juicio y cuyas relaciones con los hombres más poderosos del mundo, y algunas mujeres, han supuesto un terremoto político en EE UU o Europa.