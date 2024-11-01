edición general
Aznar se defiende por aparecer en los papeles de Epstein y amenaza con los tribunales si le atribuyen “actividades ilícitas y/o inmorales”

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha defendido este jueves por aparecer en los denominados 'papeles de Epstein', la documentación del depredador sexual y financiero internacional Jeffrey Epstein, quien se suicidó mientras esperaba juicio y cuyas relaciones con los hombres más poderosos del mundo, y algunas mujeres, han supuesto un terremoto político en EE UU o Europa.

| etiquetas: aznar , epstein , pederastia , faes
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Ansar, amigouu, no hacen falta los papeles de Epstein para adjudicarte actividades ilícitas e inmorales. No hay más que ver tu historial como presidente, tu fundación ultraopaca y el misterioso crecimiento de la fortuna de tu familia y la propia a partir de aquellos años.
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
¿Como meternos en una guerra ilegal con motivos falsos?
#1 Alcalino *
"quien se suicidó" :tinfoil:

En cualquier caso, imaginemos si Pedro Sanchez o cualquier político de izquierdas apareciera siquiera mencionado en los papeles de epstein, lo que haria la prensa española.

Así que a fastidiarse.
