Aznar se defiende por aparecer en los papeles de Epstein y amenaza con los tribunales si le atribuyen “actividades ilícitas y/o inmorales”

El expresidente del Gobierno José María Aznar se ha defendido este jueves por aparecer en los denominados 'papeles de Epstein', la documentación del depredador sexual y financiero internacional Jeffrey Epstein, quien se suicidó mientras esperaba juicio y cuyas relaciones con los hombres más poderosos del mundo, y algunas mujeres, han supuesto un terremoto político en EE UU o Europa.
| etiquetas: aznar , epstein , pederastia , faes
En cualquier caso, imaginemos si Pedro Sanchez o cualquier político de izquierdas apareciera siquiera mencionado en los papeles de epstein, lo que haria la prensa española.
Así que a fastidiarse.