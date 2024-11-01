Una azafata de avión de Países Bajos, ingresada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus

Una mujer neerlandesa ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de hantavirus, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad neerlandés. De acuerdo a la televisión de Países Bajos RTL, la mujer era azafata de la aerolínea neerlandesa KLM y había estado en contacto con la mujer que falleció por hantavirus en Johannesburgo.
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proximamente:
el virus es mas contagioso de lo esperado inicialmente
Que con esto no estoy diciendo que ambos sean lo mismo de contagiosos, digo que no me suena convincente.
Esta mujer estuvo en contacto con la fallecida hace dos semanas y ha estado por ahí quizás contagiando a otros. ¿Alguien buscó a los miembros del avión? nah, para qué.
A eso se refiere #4, claramente.
Voy haciendo acopio de papel de culo.
Si volar en un mismo avión ya supone contacto cercano.. pues volvemos a las mascarillas,
nota se que esta sobre-dimensionado y que casos como este siempre han ocurrido y a nadie le ha preocupado, pero tras el covid es natural que la gente este traumatizada
Si hubieran estado concienciados en Países Bajos habrían buscando hace una semana a los miembros del avión y la señora no habría ido por ahí tan alegremente tras el fallecimiento de su marido.
Con conciencia de Covid habrían tenido precauciones.
El R0 de este virus es como mucho 1, asi que la probabilidad de pandemia es virtualmente 0
Lo del 50% de mortandad es para personas que presentan sintomas, pero hay mucha gente que pasa la enfermedad asintomatica, asi que ese 50% realmente es mucho menor.