Una azafata de avión de Países Bajos, ingresada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus

Una mujer neerlandesa ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de hantavirus, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad neerlandés. De acuerdo a la televisión de Países Bajos RTL, la mujer era azafata de la aerolínea neerlandesa KLM y había estado en contacto con la mujer que falleció por hantavirus en Johannesburgo.