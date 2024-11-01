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Una azafata de avión de Países Bajos, ingresada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus

Una azafata de avión de Países Bajos, ingresada en Ámsterdam por un posible contagio de hantavirus

Una mujer neerlandesa ha sido ingresada en un hospital de Ámsterdam tras presentar posibles síntomas de hantavirus, según informó este jueves el Ministerio de Sanidad neerlandés. De acuerdo a la televisión de Países Bajos RTL, la mujer era azafata de la aerolínea neerlandesa KLM y había estado en contacto con la mujer que falleció por hantavirus en Johannesburgo.

| etiquetas: azafata , klm , ámsterdam , países bajos , johannesburgo , hantavirus
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22 comentarios
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Comentarios destacados:      
#3 HangTheRich
"contacto muy estrecho"

proximamente:

el virus es mas contagioso de lo esperado inicialmente
11 K 124
#19 Tensk
#3 Se decía algo parecido del coronavirus hace seis años, como que se había contagiado un grupo de coreanos, no recuerdo si de una congregación (pseudo)religiosa o así, pero que había sucedido porque estaban todos juntos en una misma planta de un edificio.

Que con esto no estoy diciendo que ambos sean lo mismo de contagiosos, digo que no me suena convincente.
0 K 12
#20 wictor69
#3 eso me temo, creo que entre azafata y pasajera es difícil que haya un contacto " estrecho y prolongado" que es lo que decían hasta ahora que era la única forma de contagio
0 K 7
#13 Onaj *
Que sea en Países Bajos sí que preocupa. Con su "confinamiento inteligente" durante el covid demostraron que no es que sean los más preparados para retener una crisis médica.

Esta mujer estuvo en contacto con la fallecida hace dos semanas y ha estado por ahí quizás contagiando a otros. ¿Alguien buscó a los miembros del avión? nah, para qué.
1 K 21
tricionide #4 tricionide
Lo tenemos claro como haya gobiernos que els interese el confinamiento, ya tienen motivos
0 K 12
Ludovicio #6 Ludovicio
#4 ¿A qué gobierno crees que le interesa el confinamiento?
4 K 60
ostiayajoder #9 ostiayajoder
#6 a el dirigido por Peter Thiel y la ultraderecha aceleracionista global.

A eso se refiere #4, claramente.
1 K 21
Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#4 #6 #7 viendo lo visto no creo que tengamos mucha cooperación por parte de la población en general si llegase el caso de otro confinamiento
1 K 31
#12 Leon_Bocanegra
#11 de la derechusma seguro que no. Capaces de contagiarse para joder al Perro.
1 K 25
txillo #14 txillo
#11 con el coronavirus no morían niños, si eso cambia verás tu...
0 K 11
#7 Leon_Bocanegra
#4 no hay nada que interese más a un gobierno que ponerse a toda la población en contra.
2 K 46
Ludovicio #5 Ludovicio
Ya está. Otra vez que se acaba el mundo.

Voy haciendo acopio de papel de culo.
0 K 11
#8 Leon_Bocanegra
#5 si, porque el papel de aluminio tiene que quedar poco ya.
0 K 16
ostiayajoder #10 ostiayajoder
#5 como cada 2 semanas.
0 K 10
placeres #16 placeres
. Gracias a dios que solo eran entre animales y ya luego excepcionalmente entre contactos muy cercano, supongo que hay una disociación entre lo que un epidemiólogo que quiere tranquilizar y lo que publico general considera "contactos muy cercanos".

Si volar en un mismo avión ya supone contacto cercano.. pues volvemos a las mascarillas,

nota se que esta sobre-dimensionado y que casos como este siempre han ocurrido y a nadie le ha preocupado, pero tras el covid es natural que la gente este traumatizada
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#17 Onaj *
#16 No creo que sea traumatizada, más bien concienzada y creo que es algo especialmente notable en España.

Si hubieran estado concienciados en Países Bajos habrían buscando hace una semana a los miembros del avión y la señora no habría ido por ahí tan alegremente tras el fallecimiento de su marido.

Con conciencia de Covid habrían tenido precauciones.
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Veelicus #22 Veelicus
#16 La gente esta traumatizada por el covid, pero esta noticia, que no pasaria de ser una noticia de relleno , esta siendo tratada por los medios de comunicación con el sensacionalismo habitual y eso hace que la gente que no tiene un conocimiento mínimo sea manipulada.
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smilo #15 smilo
Esto no es como el COVID que ella tasa de mortandad se ha demostrado que no era excesivamente, atacaba más a personas mayores y vulnerables, esto parece afactar a todo el mundo y la tasa de mortandad parece ser del 50%. Nos vamos a la mierda.
3 K -21
Veelicus #18 Veelicus
#15 En fin, lo que dices es falso directamente, no difundas bulos por favor.
El R0 de este virus es como mucho 1, asi que la probabilidad de pandemia es virtualmente 0
Lo del 50% de mortandad es para personas que presentan sintomas, pero hay mucha gente que pasa la enfermedad asintomatica, asi que ese 50% realmente es mucho menor.
1 K 26
#21 Tensk
#15 La covid se fue "apaciguando" a medida que fue mutando, al principio fue más mortal de lo que lo fue después, eso y que acabamos por tener vacunas.
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menéame