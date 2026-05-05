La OMS busca a más de 80 pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las fallecidas por hantavirus

La OMS anunció que está intentando localizar a los más de 80 pasajeros a bordo del avión en el que una pasajera de crucero neerlandesa contagiada de Hantavirus fue trasladada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo. Esta neerlandesa de 69 años, cuyo marido murió a bordo del barco, fue desembarcada en Santa Elena el 24 de abril "con síntomas gastrointestinales" para embarcar al día siguiente rumbo a Johannesburgo y falleció el 26. La OMS dijo sospechar una "transmisión de persona a persona entre personas en contacto muy estrecho"