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La OMS busca a más de 80 pasajeros de un vuelo a Johannesburgo en el que viajó una de las fallecidas por hantavirus

La OMS anunció que está intentando localizar a los más de 80 pasajeros a bordo del avión en el que una pasajera de crucero neerlandesa contagiada de Hantavirus fue trasladada desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo. Esta neerlandesa de 69 años, cuyo marido murió a bordo del barco, fue desembarcada en Santa Elena el 24 de abril "con síntomas gastrointestinales" para embarcar al día siguiente rumbo a Johannesburgo y falleció el 26. La OMS dijo sospechar una "transmisión de persona a persona entre personas en contacto muy estrecho"

| etiquetas: hantavirus , crucero , oms , vuelo , johannesburgo , sudáfrica
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10 comentarios
13 3 0 K 93 actualidad
karakol #1 karakol
Esto ya salió en una película.
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vilujo #2 vilujo *
#1 y en la tele hace seis años. Pero esta vez tengo perro, ya tengo excusa para salir.
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Robus #3 Robus
#2 Te lo alquilo!
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alfema #7 alfema
#2 ¡Menos mal que tengo en cartera una lista de juegos pendientes de terminar o empezar!.
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karakol #8 karakol
#5 Sí.

Cuando Gwyneth Paltrow vuelve de Hong Kong, ha contagiado a todo el pasaje del avión y el CDC va buscando como locos a todos los pasajeros.
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#9 concentrado
#1 Y acabó mal
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u_1cualquiera #6 u_1cualquiera
ale, toca buscar a la rata - paciente cero
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placeres #10 placeres
Genial pudo cruzar medio atlántico desde el sur de Argentina pero tiene que llegar a canarias como "primer puerto capacitado" tiene bastante gracia. ¿Porque no desembarcarlos en Madrid con todos los hospitales de referencia ? o más seriamente ¿Porque no volvió a Argentina? en ese país tiene como >100 casos anuales, sus médicos tienen mucha más experiencia que los españoles, por mas equipo del que dispongan.

Igualmente lo de permitir a una pasajera enferma volar libremente después de que hubiera ya muerto su pareja y otro pasajero, es de hacérselo mirar ¿Tanta pasta tenia la familia?
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#4 javic
Me resulta llamativo que a la señora no se le pone una mínima cuarentena. Su marido se muere tras 5 días de síntomas, ella tiene síntomas... vienen en barco de otro continente....
A toro pasado es muy fácil, obvio.
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menéame