Ayuso ve al Gobierno "obsesionado" con Madrid: "Ahora quieren acabar con nuestra sanidad"

Ayuso ve al Gobierno "obsesionado" con Madrid: "Ahora quieren acabar con nuestra sanidad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido a la probación en el Consejo de Ministros de un anteproyecto de ley para limitar la colaboración público-privada y ha ironizando sobre qué planea hacer el ejecutivo con esta norma en Cataluña

Yo creo que quiere acabar con el negocio y la corrupción a costa de la sanidad pública... Pero bueno, sus votontos le van a comprar el relato sin pestañear.
Otra vez utilizando la táctica del espejo.
Para que no me acusen de querer acabar con la sanidad pública, que es lo que quiero hacer, voy a acusar yo primero al gobierno de querer acabar con la sanidad y así engaño a la gente que se lo tragan seguro
Cuando paso lo de las residencias , la sanidad era de otros , ahora al menos hasta la proxima masacre, es suya. xD 7291
"Quieren ahora acabar con mi sanidad (mi negocio) en la Comunidad de Madrid"

Des-facha-tez.
Estan sacando dinero a paladas de la sanidad publica para regalarlo a Quiron que es quien paga a su fulano.

Ademas de corrupta y ladrona, mentirosa
Principio de transposición del títere.
Una señora que habla de Sánchez todos los días, diciendo que es él el que está obsesionado con Madrid.
Es cierto, el otro día fui al Ramón y Cajal y en urgencias había gente en camas por los pasillos. Creo que ha sido por ese desvío de fondos que hizo Pedro Sánchez a Quirón por valor de 1250 millones de euros.
Con lo bien que se le da a ella solita, no creo que necesite ayuda xD
Es su sanidad, tienen las competencias. Lo ha dicho ayuso hasta la saciedad, no puede ser mentira.
Para acabar con algo primero hay que tenerlo.
No veo que la fantochada del día tenga sustancia ni para titular ni para noticia
Ahora veréis que risa cuando empiecen a aumentar, que ya lo están haciendo de facto, el precio de las pólizas sanitarias. Pero malo el Perro que quiere poner "más trabas" a la sanidad privada.......
Con lo guapa que es, está para que la pongan un hospital privado en la castellana.
