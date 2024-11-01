edición general
Ayuso acusa al Gobierno de intentar "acabar" con la sanidad de Madrid por su ley para frenar la privatización: "Quieren la revolución"

Ayuso cree que esta norma “no va a salir, evidentemente” y menos “a corto plazo”. “Pero ya está el daño hecho, ya está el mensaje metido y como digo, azuzando el miedo y la revolución”, ha afirmado. Ayuso ha dicho que Madrid es “una región de libertad” y de “colaboración público privada de excelencia”. “Y cuando hay una buena empresa, un buen funcionario, un buen funcionario o un buen empresario, una persona que tiene un buen proyecto, lo que tenemos que hacer desde las administraciones es colaborar, ayudar y crecer todos juntos...

18 comentarios
devilinside #1 devilinside
¿Que el PSOE quiere la revolución? Pues igual los voto por primera vez en mi vida
Beltenebros #3 Beltenebros
#1 No caerá esa suerte. Ni con el PSOE ni con Más Madrid.
devilinside #7 devilinside
#3 No puedo evitar el sarcasmo, es mi naturaleza
Beltenebros #9 Beltenebros
#7
Lo había entendido, pero en mi naturaleza está matizar. Es por si lee nuestros comentarios algún votante de Vox. Ya me entiendes. xD xD
Aguarrás #12 Aguarrás
Ladrona.
TheIpodHuman #13 TheIpodHuman *
#12 y Asesina
PaulDurden #18 PaulDurden
#13 y gilipollas tarada
JuanCarVen #4 JuanCarVen
No quiere competencia destrozando la Sanidad :troll:
ipanies #6 ipanies
En qué ha quedado la rebeldía de no hacer las listas de los objetores del aborto???
Pues eso... La tipa está hace y deshacer lo que le sale de la polla a MAR y va a seguir haciéndolo.
ewok #5 ewok
Con lo beneficiosos para los pacientes y éticos para con la sociedad que son Quirón, Ribera Salud, etc... #PerroSaxehigodefrutaaaa
#10 fremen11
Y quien coño iba a pagarle las reformas del ático duplex de lujo y las ITV del Maserati diesel......Perro malo......
#17 PerritaPiloto
Excelencia y hospital de Torrejón es un oxímoron.
#8 cKr1
De eso se trata precisamente, Doña Avispada
#15 Febrero2027
#14 Sí, sí, todo mal ... Por eso saca mayoría absoluta
sabbat #16 sabbat
La asesina demente y sus cosas....
#11 Febrero2027
De momento ya han destrozado el transporte de cercanías y la alta velocidad
Solinvictus #14 Solinvictus
#11 solo sanidad, educación, residencias, metro...... Pero la alta velocidad no por dios.
