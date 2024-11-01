Ayuso acusa al Gobierno de intentar "acabar" con la sanidad de Madrid por su ley para frenar la privatización: "Quieren la revolución"

Ayuso cree que esta norma “no va a salir, evidentemente” y menos “a corto plazo”. “Pero ya está el daño hecho, ya está el mensaje metido y como digo, azuzando el miedo y la revolución”, ha afirmado. Ayuso ha dicho que Madrid es “una región de libertad” y de “colaboración público privada de excelencia”. “Y cuando hay una buena empresa, un buen funcionario, un buen funcionario o un buen empresario, una persona que tiene un buen proyecto, lo que tenemos que hacer desde las administraciones es colaborar, ayudar y crecer todos juntos...