Ayuso acusa al Gobierno de intentar "acabar" con la sanidad de Madrid por su ley para frenar la privatización: "Quieren la revolución"

Ayuso cree que esta norma “no va a salir, evidentemente” y menos “a corto plazo”. “Pero ya está el daño hecho, ya está el mensaje metido y como digo, azuzando el miedo y la revolución”, ha afirmado. Ayuso ha dicho que Madrid es “una región de libertad” y de “colaboración público privada de excelencia”. “Y cuando hay una buena empresa, un buen funcionario, un buen funcionario o un buen empresario, una persona que tiene un buen proyecto, lo que tenemos que hacer desde las administraciones es colaborar, ayudar y crecer todos juntos...
| etiquetas: ayuso , privatización , sanidad
Lo había entendido, pero en mi naturaleza está matizar. Es por si lee nuestros comentarios algún votante de Vox. Ya me entiendes.
Pues eso... La tipa está hace y deshacer lo que le sale de la polla a MAR y va a seguir haciéndolo.