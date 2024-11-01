edición general
22 meneos
22 clics

Sanidad impulsa una ley para frenar la privatización de hospitales

La nueva ley busca poner freno a la privatización sanitaria poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos extra de control. En España, uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada.

| etiquetas: sanidad , pública , gobierno
19 3 1 K 105 actualidad
8 comentarios
19 3 1 K 105 actualidad
Ludovicio #1 Ludovicio
Que no saldrá adelante porque la mayoría parlamentaria es muy pro comisiones en concesiones.

Y luego acusaran a Sumar del ser el PSOE 2 por no estar haciendo nada.

La rutina de costumbre.
3 K 49
obmultimedia #3 obmultimedia
#1 Será otra ley que se tirara Ad aeternum dando vueltas entre el congreso y el senado con enmierdas constantes para dilatar su aprobacion, llegará las elecciones, perdera el PSOE y el PP la meterá en un cajon para siempre.
0 K 11
Beltenebros #6 Beltenebros
#3
Es posible lo que dices. Pero no tengo muy claro el porcentaje de probabilidades.
0 K 19
ochoceros #4 ochoceros
#1 Y aunque salga adelante, ya llevan casi 30 años con las privatizaciones del sistema público de salud. Menudo daño hay hecho ya. Nos va a costar mucha sangre, sudor y lágrimas (y dinero) revertir la traición al pueblo español perpetrada por la derecha y la ultraderecha.
2 K 29
#5 DotorMaster
Que no le toque los huevos a Burnet, que van p'alante! xD
0 K 8
Mickimo #7 Mickimo
Se les han acabado las excusas y hoy tocaba?. Anda que no han tenido años para arremangarse y cortar esta sangría...
0 K 6
#8 roca
Hay cosas que no se tocan
0 K 6

menéame