Sanidad impulsa una ley para frenar la privatización de hospitales

La nueva ley busca poner freno a la privatización sanitaria poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos extra de control. En España, uno de cada tres hospitales de la sanidad pública está gestionado por una empresa privada.
| etiquetas: sanidad , pública , gobierno
Y luego acusaran a Sumar del ser el PSOE 2 por no estar haciendo nada.
La rutina de costumbre.
Es posible lo que dices. Pero no tengo muy claro el porcentaje de probabilidades.
www.meneame.net/story/ayuso-acusa-gobierno-intentar-acabar-sanidad-mad