Sanidad frenará las privatizaciones con una ley que evite modelos como el de Quirón o Ribera Salud

A partir de ahora, la privatización tendrá carácter excepcional de tal manera que sólo se permitirá cuando: uno, no sea posible la prestación pública. Dos, se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia. Y tres, se cumplan los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio. Una de las claves para que las autonomías puedan concertar con la privada es que se establece todo un mecanismo de evaluación previo y obligatorio. Las comunidades autónomas deberán justificar en un informe la necesidad de esa colabora

5 comentarios
DonNadieSoy
Menudas vacaciones se esta pegando esta ministra, 3 años.

mecheroconluz
Si esos son los requisitos, es una ley que no sirve para nada.

reivaj01
#2 Gatopardismo.

Kantinero
Esa ley la cambia el PP en cuanto designe al próximo Montoro, incluso puede que nombren al mismo

almadepato
Ya veremos.


