13
meneos
38
clics
Ayuso, sobre el registro de objetores: "Váyanse a otro lado a abortar"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado el registro de médicos objetores de conciencia: "Váyanse a otro lado a abortar"
|
etiquetas
:
ayuso
,
aborto
,
registro
,
objetores
11
2
5
K
89
politica
17 comentarios
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
#1
Ratoncolorao
La matayayos ahora es defensora de la vida y la que hablaba de libertad ahora te dice que la libertad es lo que le salga del coño a ella...Te cagas con la tipa
8
K
109
#4
concentrado
#1
"ahora te dice que la libertad es lo que le salga del coño a ella.." Siempre ha sido así, igual no le habíais pillado el punto aún.
0
K
17
#10
Ratoncolorao
#4
Uy sí, a mí me tenía engañadísimo...
1
K
28
#7
Spirito
*
#1
Efectivamente.
Y además, la bien pagá matayayos, parece olvidar que vive en un Estado de Derecho que está obligada a cumplir.
No es una opción, ni es algo a capricho: es una obligación ética y jurídica que tiene que cumplir y hacer cumplir la Ley.
No se le olvida, sino que es tanta la impunidad y poder (porque sabrá mil cosas de muchos muy poderosos para chantajear) que se puede permitir esas burradas.
2
K
29
#16
thorpedo
#1
todos estos "garantes" de la vida lo son hasta el nacimiento del niño luego les importa una mierda su bienestar
1
K
16
#5
EISev
2
K
43
#6
makinavaja
Si yo, ciudadano de a pie, no cumplo la ley, me cae una multa/sanción/condena/cárcel.... si un político decide no cumplir la ley, no pasa nada... curioso....
2
K
33
#2
vvega
Que se vayan a otro sitio donde haya menos libertad, que no se puede tener todo: libertad, cañas y aborto; elija dos.
2
K
28
#3
Milmariposas
#2
Y macetas en el balcón
0
K
14
#8
Spirito
*
#2
Claro, como hace ya muchos años la obligación de tener preservativos en las farmacias, que algunas se negaron al principio, alegando lo mismo: que se vayan a otro lado... hasta que vieron que podían perder la licencia.
0
K
9
#9
XtrMnIO
*
Como en la dictadura.
Menudo bicho la mala Fruta.
1
K
21
#14
pitercio
A ver, ella sacaría una ley para que sólo pudiesen ejercer en Quirón, objetando en la pública, pero si lo apuntas en un registro se acaba sabiendo. Además, para hacer la vida imposible a quienes le apetezca en los hospitales públicos ya tiene ya todos los registros, no necesita también los tenga pedremos. Le interesa mucho no prestar un servicio público que puede comisionar su churro, que ese ático hay que reformarlo cada cinco años.
0
K
13
#11
Uge1966
Váyase Ud. a la distinguida mierda, señora...
0
K
12
#17
nightrain
Pues que yo sepa esta tía abortó. Que no fuera voluntario lo dice ella, pero teniendo en cuenta que miente siempre que habla ...
0
K
10
#12
camvalf
Pues nada se le intervienen la competencia de sanidad y todo lo que sea duplicidad de funciones quexse lo coma la comunidad. Una aclaración se interviene la competencia y el presupuesto de la misma.
0
K
10
#13
Jodere
creo que es la misma:
0
K
7
#15
sliana
La sanidad es suya y se la folla como quiere. Lo peor? Llegará un momento que no sea reparable.
0
K
7
