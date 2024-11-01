Sánchez reacciona al "váyanse a abortar a otra parte" de Ayuso: "Esta es su libertad. Volver a los viajes clandestinos a Londres"

“Esta es la libertad que prometía Ayuso”, ha señalado en primera instancia, para añadir que esa “libertad” se traduce en “volver a los viajes clandestinos a Londres”, al “clasismo y al señalamiento” y “volver 50 años atrás”. Y ha sido muy claro: “No lo vamos a permitir”. “El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”