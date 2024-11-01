Sánchez reacciona al "váyanse a abortar a otra parte" de Ayuso: "Esta es su libertad. Volver a los viajes clandestinos a Londres"

“Esta es la libertad que prometía Ayuso”, ha señalado en primera instancia, para añadir que esa “libertad” se traduce en “volver a los viajes clandestinos a Londres”, al “clasismo y al señalamiento” y “volver 50 años atrás”. Y ha sido muy claro: “No lo vamos a permitir”. “El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”
| etiquetas: ayuso , pedro sánchez , aborto , anti aborto , derecho
Lo que le fastidia a Ayuso y a su clan de la Cosa Nostra, es que las clínicas privadas pierdan dinero con el negocio del aborto.
Es más, en clara conexión con las mafias de ultraderecha y ultra-religiosas.
Esa gentuza no tiene moral, sino una ambición patológica al dinero.
No hay ni de broma 3/5 del Congreso que puedan modificar la Constitución para incluir el aborto como uno de los derechos fundamentales. De hecho es probable que no sacaran sobre el aborto leyes ni con mayoría simple (Sumar y Podemos calcularían como fastidiar más al otro y Junts pediría una perspectiva catalana frente a la ley espanyolista/feixista del aborto).