Sánchez reacciona al "váyanse a abortar a otra parte" de Ayuso: "Esta es su libertad. Volver a los viajes clandestinos a Londres"

Sánchez reacciona al "váyanse a abortar a otra parte" de Ayuso: "Esta es su libertad. Volver a los viajes clandestinos a Londres"

“Esta es la libertad que prometía Ayuso”, ha señalado en primera instancia, para añadir que esa “libertad” se traduce en “volver a los viajes clandestinos a Londres”, al “clasismo y al señalamiento” y “volver 50 años atrás”. Y ha sido muy claro: “No lo vamos a permitir”. “El Gobierno usará todos los instrumentos legales a su alcance para garantizar que los derechos y la dignidad de las mujeres se respetan, también en Madrid. Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional”

fareway #1 fareway
Se lo ponen a huevo a Sánchez día tras día. Si alguien se pregunta por qué no lo sacan ni con agua caliente, que mire en la oposición: hay tiene todas las respuestas.
7 K 104
jrmagus #7 jrmagus
#1 Ahí hay un hombre que dice: "¡ay!"
2 K 31
fareway #8 fareway
#7 Gracias, perdón!
1 K 27
#11 Suleiman
#1 En una sociedad con un mínimo de crítica sería como dices. El tema es que tienen barra libre para hacer y decir lo que les da la gana, ya que prevalece el odio al otro. El tema será cuando lleguen al poder y les jodan también a ellos, como estamos viendo en EEUU.
1 K 30
#3 Jodere
Un aviso de un 155 de la constitución a la comunidad autónoma y se callaría de una vez la loca
2 K 41
#6 fremen11
#3 Lo que les faltaba a los bochancla y fanboys para montar otro 36, si ya sin hacer nada de ésto están hablando de golpe de estado y de Gobierno ilegítimo......
1 K 19
#9 Leon_Bocanegra
No puede ser que haya dicho eso la hija de puta. No puede ser.
1 K 26
Spirito #2 Spirito
Pero es que, además, la mayoría de clínicas privadas para abortar pertenecen al negocio de la extrema derecha.

Lo que le fastidia a Ayuso y a su clan de la Cosa Nostra, es que las clínicas privadas pierdan dinero con el negocio del aborto.
1 K 26
Spirito #4 Spirito
#2 Si se investiga en el futuro, se podrá averiguar que, aquellos médicos que objetan causa moral contra el aborto, son los mismos que luego, en las clínicas privadas practican abortos a precios desorbitados.

Es más, en clara conexión con las mafias de ultraderecha y ultra-religiosas.

Esa gentuza no tiene moral, sino una ambición patológica al dinero.
2 K 36
#10 tierramar *
No subestimen a Ayuso. Con está frase ha ganado votos. Ayuso quiere seguir siendo la presidenta de Madrid, las ultimas elecciones gano gracias al voto latino, y la abstención de los madrileños; está reemplazando la población madrileña con inmigrantes latinos, mientras los madrileños se van. Con esta frase ya ha ganado más votos de sus votantes: evangelistas, y mucha población a laque no le parece bien la falta de información a los padres de niñas de 16 años. Los que no se están enterando de la estrategia de Ayuso, puede que se lleven una sorpresa
0 K 19
Rogue #12 Rogue
Se las dan botando a Sánchez y no las aprovecha como lo haría Rufián. Una lástima.
1 K 19
jrmagus #13 jrmagus
#12 ¿Qué hubiera dicho Rufián? ¿Que su madre no viajó a Londres cuando debía?
1 K 21
Rogue #14 Rogue
#13 Te huele la boca a pus.
2 K 5
#5 encurtido *
Lo de Ayuso es un ex abrupto, pero el "Y, si hace falta, llegaremos hasta la Constitución y el Constitucional" es una tontada también.

No hay ni de broma 3/5 del Congreso que puedan modificar la Constitución para incluir el aborto como uno de los derechos fundamentales. De hecho es probable que no sacaran sobre el aborto leyes ni con mayoría simple (Sumar y Podemos calcularían como fastidiar más al otro y Junts pediría una perspectiva catalana frente a la ley espanyolista/feixista del aborto).
0 K 7

