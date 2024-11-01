edición general
Ayuso defiende que no hará "una lista negra" de médicos objetores

La presidenta de la Comunidad de Madrid reta así a Pedro Sánchez y su Gobierno, que hace tres días pidió a la región que entregara su registro de objetores tal y como pide la ley. "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado", ha asegurado Ayuso.

Andreham
Ya la tiene hecha, no tiene que hacerla.

O ella, personalmente, no la hará; se la pasa el Yunque directamente, para que sepa a quién premiar.

Kantinero
El hecho de que lo tenga que defender ya lo dice todo

Macadam
#0 el titular que me sale es "Ayuso defiende que no hará "una lista negra" de médicos objetores: "Váyanse a otro lado a abortar"

"Váyanse a otro lado a abortar" dice la hija de fruta

"Váyanse a otro lado a abortar" dice la hija de fruta

JackNorte
No hace falta, son casi todos, cuando hay que mandar pacientes a la privada o a otras comunidades, para arreglar un problema que provoca problemas asociados, mas dolor y desamparo, no hace falta apuntar a nadie, solo poner medicos que si cumplan la necesidad, el derecho, la ley y la proteccion al paciente de no causar mal intencionado. Hipocrates.
Quizas para conseguirlo haya que puentear a los factores determinantes que provocan esa realidad de la forma que condiciona el servicio.
Pero lo…   » ver todo el comentario

laruladelnorte
Pero no solo en esto Madrid incumple la ley. La región gobernada por Ayuso es una de las ocho comunidades autónomas que obstaculizan la atención gratuita a mujeres migrantes que buscan abortar. Lo hacen mediante la implantación de trabas administrativas y burocráticas que demoran los plazos y los tiempos de atención en la sanidad pública

Este es el respeto que le merecen las mujeres que quieren tener el derecho a decidir si ser madres o no...espero que tomen buena nota a la hora de votar.

Arkhan
#6 Si solo van a votar las beatas menopáusicas que se creen con derecho a opinar sobre la vida de otras personas gobernará para ese sector. ¿Dónde están las jóvenes que puedan necesitar de ello? ¿A quién están votando?

laruladelnorte
#7 Nunca entenderé que alguien vote en contra de sus intereses,en este y en cualquier caso.

ayatolah
En mi opinión, todos aquellos que entren ahora en carreras universitarias relacionadas con la salud (y como poco, aquellos que opositen a partir de ahora), no debieran poder alegar "objeción de conciencia" para ninguna actuación dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Ya saben lo que hay, el que quiera objetar, que objete desde el principio.


