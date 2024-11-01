Ayuso defiende que no hará "una lista negra" de médicos objetores

La presidenta de la Comunidad de Madrid reta así a Pedro Sánchez y su Gobierno, que hace tres días pidió a la región que entregara su registro de objetores tal y como pide la ley. "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado", ha asegurado Ayuso.
O ella, personalmente, no la hará; se la pasa el Yunque directamente, para que sepa a quién premiar.
"Váyanse a otro lado a abortar" dice la hija de fruta
Quizas para conseguirlo haya que puentear a los factores determinantes que provocan esa realidad de la forma que condiciona el servicio.
Pero lo… » ver todo el comentario
Este es el respeto que le merecen las mujeres que quieren tener el derecho a decidir si ser madres o no...espero que tomen buena nota a la hora de votar.