Ayuso defiende que no hará "una lista negra" de médicos objetores

La presidenta de la Comunidad de Madrid reta así a Pedro Sánchez y su Gobierno, que hace tres días pidió a la región que entregara su registro de objetores tal y como pide la ley. "No se va a señalar a nadie por abortar, pero tampoco por dejar de hacerlo. Y no se va a señalar a ningún médico por practicar un aborto o por no querer practicarlo. No se va a señalar en la Comunidad de Madrid. ¿Le parece poco? Pues váyanse a abortar a otro lado", ha asegurado Ayuso.