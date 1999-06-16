Ayuso se salta la tregua impuesta por Génova y ataca al Gobierno tras el accidente de Adamuz: “No tienen a quién culpar de esta tragedia”

“Nuestra red ferroviaria, que siempre fue de las primeras del mundo, hoy está dando una imagen tremenda”. Ayuso considera que “quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quien culpar”.
La gran expansión (2000–2008): durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, la inversión ferroviaria pasó de 4.898 millones a 9.288 millones de euros, un aumento cercano al 90%. Se inauguraron corredores clave y se desplegó gran parte de la red de alta velocidad.
Los recortes (2012–2018): con la crisis y el gobierno de Mariano Rajoy, el gasto cayó hasta los 2.356 millones anuales, un
Si buscas "El mantenimiento de la red de alta velocidad supuso", te mostrara el cuadro donde aparece el mantenimiento de alta velocidad y convencional.
www.geotren.es/blog/analisis-detallado-de-las-inversiones-en-ferrocarr
Plan Infraestructuras 2000-2007 con Aznar: inversión de alrededor de 114.000 millones de euros
Cada año el PP adjudicó 428 millones y el PSOE llegó a los 950 millones"
Para que veas lo que invirtió Aznar en comparación con el siguiente presidente ya en plena crisis económica, la mitad.
Es la derecha, amigo, ellos son más de dar concesiones para que se hagan autopistas con peaje, en vez de autovías sin que paguemos peaje.
elpais.com/diario/2008/03/02/galicia/1204456695_850215.html
2000-2004 era el gobierno de Aznar y su Plan Infraestructuras 2000-2007: inversión de alrededor de 114.000 millones de euros
Y después te olvidas de los recortes que hubo que hacer por la deuda que dejó Zapatero para que no entrarán los hombres de negro,
¿Renfe es Publica?
La privatización solo hace que haya más operadores, que además al haber más, deberia de haber más dinero y por economia de escala, mejorar los mantenimientos, pero claro, el dinero se va en las putas para los ministros
Asociar liberalización y muertes es cuñadismo de libro. Por ejemplo, el accidente de Angrois, con casi el doble de muertes que el de Adamuz, fue en 2013, sin liberalización y, como dices tú, con el "desgobierno" del PP.
Solo un malnacido puede defender lo que hizo Ayuso.
www.publico.es/politica/nuevo-documento-prueba-criterios-exclusion-ayu
¿En otras comunidades no murió nadie?
La vergüenza no es ordenar que no los lleven a UCI's saturadas, sino dejarlos morir como perros en soledad. En ningun otro lugar del pais se dio lo que ocurrio con las residencias en Madrid donde solo los que tenian seguro propio fueron atendidos.
elpais.com/espana/madrid/2025-03-17/en-que-se-diferenciaban-los-protoc
¿Si no tratabas a alguien en la UCI, q tuviera 80 años? ¿que se hacia con ellos, que crees q ocurria a una persona de 80 años que no ingresba a la UCI con covid?
Tengo q buscar cuantas portadas dio el perro Excalibur...
