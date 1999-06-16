edición general
9 meneos
11 clics
Ayuso se salta la tregua impuesta por Génova y ataca al Gobierno tras el accidente de Adamuz: “No tienen a quién culpar de esta tragedia”

Ayuso se salta la tregua impuesta por Génova y ataca al Gobierno tras el accidente de Adamuz: “No tienen a quién culpar de esta tragedia”

“Nuestra red ferroviaria, que siempre fue de las primeras del mundo, hoy está dando una imagen tremenda”. Ayuso considera que “quienes imponen la ley del silencio para que estos días no se hable son los más beneficiados porque saben que esta vez no tienen a quien culpar”.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , ferrocarril , accidente ferroviario , adamuz
7 2 0 K 90 politica
35 comentarios
7 2 0 K 90 politica
Comentarios destacados:      
#5 uvi
Vamos a repasar las inversiones en infraestructuras y especialmente en la red ferroviaria...

La gran expansión (2000–2008): durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero, la inversión ferroviaria pasó de 4.898 millones a 9.288 millones de euros, un aumento cercano al 90%. Se inauguraron corredores clave y se desplegó gran parte de la red de alta velocidad.
Los recortes (2012–2018): con la crisis y el gobierno de Mariano Rajoy, el gasto cayó hasta los 2.356 millones anuales, un

…   » ver todo el comentario
9 K 104
#8 gershwin *
#5 falta segmentar la inversión en nueva infraestructura frente a mantenimiento y este correlaccionarlo con la frecuencia de trayectos para sacar conclusiones de esos datos
2 K 33
#10 uvi
#8 Cierto, encontré este "informe"

Si buscas "El mantenimiento de la red de alta velocidad supuso", te mostrara el cuadro donde aparece el mantenimiento de alta velocidad y convencional.
www.geotren.es/blog/analisis-detallado-de-las-inversiones-en-ferrocarr
1 K 13
#14 gershwin
#10 interesante estudio.. pero no veo la parte de "frecuencia de trayectos" porque se aumenta el uso el mismo importe se convierte en infrafinanciación
0 K 11
#11 Piscardo_Morao
#8 Sería interesante lo que dices, aunque para concluir que cuando la derecha gobierna recorta la inversión en infraestructuras y que al siguiente gobierno le toca arreglar el estropicio no hacen falta más datos.
1 K 16
#12 gershwin *
#11 si obvias que cuando m.rajoy teníamos a los hombres de negro y la financiación restringida.. pues la única variable será por ser derecha y arreglaó.. no hacen falta más datos. ¿Pero cómo van querer reducir contratos y sobres alma de cántaro?

Plan Infraestructuras 2000-2007 con Aznar: inversión de alrededor de 114.000 millones de euros
elpais.com/diario/1999/06/16/economia/929484021_850215.html
1 K 22
#22 Piscardo_Morao
#12 "La inversión pública de la 'era Aznar' fue la mitad que en la etapa Zapatero
Cada año el PP adjudicó 428 millones y el PSOE llegó a los 950 millones"

Para que veas lo que invirtió Aznar en comparación con el siguiente presidente ya en plena crisis económica, la mitad.
Es la derecha, amigo, ellos son más de dar concesiones para que se hagan autopistas con peaje, en vez de autovías sin que paguemos peaje.

elpais.com/diario/2008/03/02/galicia/1204456695_850215.html
0 K 13
#17 gershwin
#5 "la gran expansión (2000–2008): durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero,"
2000-2004 era el gobierno de Aznar y su Plan Infraestructuras 2000-2007: inversión de alrededor de 114.000 millones de euros
elpais.com/diario/1999/06/16/economia/929484021_850215.html
0 K 11
#20 El_dinero_no_es_de_nadie
#5 Si pones la inversión en infraestructura del gobierno de Aznar como si fuera hecha por Zapatero, es hacer trampas al solitario
elpais.com/diario/1999/06/16/economia/929484021_850215.html

Y después te olvidas de los recortes que hubo que hacer por la deuda que dejó Zapatero para que no entrarán los hombres de negro,
0 K 11
#2 candonga1
Poniendo la venda antes de la herida... supongo que la venda debe ser de Quirón suministrada por su churri.
4 K 54
A.more #7 A.more
#2 la venda ya la ponen aquí una banda de fachas
0 K 7
A.more #9 A.more
#7 para eso se gastan lo que les sobra de la Quirón para pagar a su banda
0 K 7
#4 Horkid *
La liberalización del ferrocarril español se ha hecho en las décadas de desgobierno del PPSOE; igual que la privatización de la sanidad. EN ambos casos la intervención de empresas privadas que buscan beneficios, como les corresponde; provoca muertes. www.meneame.net/m/actualidad/ha-convertido-competencia-privada-espejis
1 K 29
Febrero2034 #15 Febrero2034
#4 ¿Adif es Pública?
¿Renfe es Publica?
La privatización solo hace que haya más operadores, que además al haber más, deberia de haber más dinero y por economia de escala, mejorar los mantenimientos, pero claro, el dinero se va en las putas para los ministros
0 K 7
Thornton #26 Thornton *
#4 La liberalización del ferrocarril en España y Europa ha sido obligada por directivas de la Unión Europea.

Asociar liberalización y muertes es cuñadismo de libro. Por ejemplo, el accidente de Angrois, con casi el doble de muertes que el de Adamuz, fue en 2013, sin liberalización y, como dices tú, con el "desgobierno" del PP.
2 K 40
dark_soul #24 dark_soul
#23 solo llevaban a un hospital a los que que tenían un seguro privado. Al resto los abandonaron a morir en las residencias
2 K 27
Ratoncolorao #6 Ratoncolorao
Matayayos stricke back!
1 K 27
thror #30 thror
#18 ¿En otras comunidades se ordeno no enviar a los ancianos al hospital para que murieran solos? ¿En otras comunidades no se medicalizaron las residencias pese haber recibido cientos de millones para ello?

Solo un malnacido puede defender lo que hizo Ayuso.
www.publico.es/politica/nuevo-documento-prueba-criterios-exclusion-ayu
1 K 19
Febrero2034 #32 Febrero2034
#30 En otras comunidades se dió instrucciones de NO atender a los mayores de 80 años.

¿En otras comunidades no murió nadie?
0 K 7
thror #33 thror
#32 Eso no es cierto. Se dieron ordenes de no ingresarlos en la UCI, no de dejarlos abandonados a su suerte en las residencias. Desde el gobierno central se dieron cientos de millones para medicalizar las residencias, en Madrid no se hizo, pese a recibir el dinero. ¿En que se gasto?
La vergüenza no es ordenar que no los lleven a UCI's saturadas, sino dejarlos morir como perros en soledad. En ningun otro lugar del pais se dio lo que ocurrio con las residencias en Madrid donde solo los que tenian seguro propio fueron atendidos.
elpais.com/espana/madrid/2025-03-17/en-que-se-diferenciaban-los-protoc
0 K 9
Febrero2034 #34 Febrero2034
#33 ¿que parte del protocolo dice eso de abandonarlos a sus uerte en las residencias? ¿de no tratarlos?
¿Si no tratabas a alguien en la UCI, q tuviera 80 años? ¿que se hacia con ellos, que crees q ocurria a una persona de 80 años que no ingresba a la UCI con covid?
0 K 7
dark_soul #19 dark_soul
#18 que no tenían seguro privado. Si
1 K 18
Febrero2034 #23 Febrero2034
#19 ¿En el resto de comunidades, si no tenias seguro privado, te llevaban a la privada?
0 K 7
mund4y4 #25 mund4y4
#23 Te llevaban a la pública.
0 K 10
Febrero2034 #27 Febrero2034
#25 ¿Si? ¿entonces en otras comunidades no murieron ancianos en las residencias?
0 K 7
Febrero2034 #3 Febrero2034
Esta noticia SI saldra en portada, ninguna sobre las vias, pero esta SI saldrá en portada.
Tengo q buscar cuantas portadas dio el perro Excalibur...
2 K 17
#28 roca
Lo que tiene que miar la frutera es : 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291
237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237 237
7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291…   » ver todo el comentario
1 K 16
#1 Juanjolo *
Ya tenemos nuevo relato contra Ayuso
9 K -23
dark_soul #13 dark_soul
#1 dejo morir a muchas personas que se podrían haber salvado.
2 K 28
Febrero2034 #18 Febrero2034
#13 Es cierto, en el COVID, solo murieron gente en Madrid...
0 K 7
#31 Juanjolo *
#13 #16 #21 el socialismo os confunde, la grandísima mayoría de los ciudadanos de Madrid la legitiman con mayoría absoluta. Y por eso la izquierda machista misógina que odia a las mujeres a la mínima aprovecha lara humillar a Ayuso. Por otro lado tenemos Sánchez que por gobernar un día más tenemos el país cada día peor pagando propaganda para que se hable de lo que quiere el gobierno. En meneame también sois muy machistas. ¡Viva Ayuso! Sánchez lárgate que das mala suerte
0 K 6
#16 Nasser
#1 No es contra Ayuso es contra la Mata-ancianos
3 K 47
Thornton #21 Thornton
#1 Se lo gana a pulso ella solita :-D
1 K 29
Gandark_S1rk #29 Gandark_S1rk
#1 hay mas de 7291
0 K 9
#35 Juanjolo
#29 vais a desgasta el numérico de tanto usarlo, yo cuando cuento números, de ese no me acuerdo nunca:

...7289, 7290, 7292, 7293,7294...
0 K 6

menéame