Ayuso se resiste a crear el registro de objetores del aborto y deja la decisión en manos de los tribunales

La Consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha avanzado que no creará el registro de médicos objetores de conciencia como se lo exige la ley

| etiquetas: sanidad , madrid , aborto , ayuso , objetores , registro
Ratoncolorao #1 Ratoncolorao
Se pasa las leyes por el coño pero luego acusa de dictadores a los demás. Te tienes que reir con la Pecas.
camvalf #4 camvalf
Esta esperando que el gobierno actué para poder ir de represaliada y ha intentado ir de victima de ETA con la tontería de pim, pam pum pero le salio rana, esta en búsqueda de otro filón para los lerdos que creen que es una gran líder de masas.
#2 casicasi
Lo mismo es prevaricación y todo.
#3 okeil
Si no hay lista, no hay objetores, problema resuleto, menos para la loca que tendrá que dar explicaciones a un juez. Han dicho que iría por el contencioso-administrativo, pero sería un delito penal, ya que afecta a derechos
