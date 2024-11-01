Ayuso pide cabezas tras el accidente de Adamuz: “Sánchez y Puente deben dimitir”

La presidenta eleva el tono tras Adamuz, señalando al Gobierno de todas las responsabilidades por el accidente ferroviario La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Sus declaraciones han tenido lugar en el Nueva Economía Fórum, a tan solo una semana de que comenzara a contabilizarse el número de personas fallecidas, en un contexto aún marcado por la conmoción