edición general
6 meneos
14 clics
Este envío tiene varios votos negativos. Asegúrate antes de menear

Ayuso pide cabezas tras el accidente de Adamuz: “Sánchez y Puente deben dimitir”

La presidenta eleva el tono tras Adamuz, señalando al Gobierno de todas las responsabilidades por el accidente ferroviario La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Sus declaraciones han tenido lugar en el Nueva Economía Fórum, a tan solo una semana de que comenzara a contabilizarse el número de personas fallecidas, en un contexto aún marcado por la conmoción

| etiquetas: ayuso , pierde , cabeza , accidente , adamuz , pide , dimisiones
5 1 7 K 19 politica
49 comentarios
5 1 7 K 19 politica
Comentarios destacados:            
rob #7 rob
Ayuso tiene 7.291 razones para cerrar la puta boca.
26 K 306
#19 vGeeSiz
#7 No politicemos las mue.... oh wait!
1 K 19
#14 xavigo
¿Os imagináis que Puigdemont o cualquier presidente de la Generalitat de Catalunya,
un Lehendakari o cualquier presidente de una CA pidiera la dimisión del presidente del gobierno?

Señora… que si quiere bolsa.
5 K 60
Apotropeo #21 Apotropeo
#14 los demás presidentes, habiendo tontos a patadas, tienen un poquito de vergüenza y se quedan en sus comunidades.
1 K 19
josde #2 josde *
Esa es la misma que dejo morir por su protocolo 7291 abuelos en sus residencias y que no le acarrea ninguna consecuencia por ahora.
7 K 57
josde #8 josde
#4 Me enlazas a mi post no al otro que es.
1 K 20
#11 Leon_Bocanegra *
#8 no lo has entendido! Lo que es duplicado es el comentario 2 y te he enlazado al comentario #1 que es el original

Lo que pasa es que has editado el comentario #2
0 K 10
josde #16 josde
#11 Si me di cuenta y lo edite, gracias de todas formas. Un saludo.
1 K 18
#23 Juanjolo
#2 habló el relatos
0 K 6
josde #28 josde
#23 Y contesta el "listo" de Menéame , que huela a eso que suelta Ayuso.
0 K 10
#33 Juanjolo *
#30 #28 además de toda la corrupción ha muerto gente bajo su malagestión y te la pela. Eres un relatos. Solo te acuerdas del numerito de Ayuso, serás machista supongo. Aquí solo das pena TU.
0 K 6
josde #38 josde
#33 Tu no eres nada se conoce, no me acuerdo solo de la seudo asesina con su protocolo Ayuso, me acuerdo del símil Mazon ; Moreno y hasta del mentiroso que envió a la muerte a españoles, todos del mismo partido.
0 K 10
#40 Juanjolo
#38 confirmado, solo sabes repetir soflamas.
0 K 6
josde #41 josde
#40 Y tu decir tonterias, se te nota mucho
0 K 10
josde #44 josde *
#42 Has nacido o sigues de huevo en huevo haciendo lo que mejor sabes y se te da.
0 K 10
#46 Juanjolo *
#44 Josde, el propagandas. Dejalo. Si es que se te nota mucho que no tienes background.
0 K 6
josde #47 josde
#46 jajaja y lo dices tu que atufas con tus comentarios y tus falsedades, anda vete a :calzador:
0 K 10
#49 Juanjolo *
#47 le has copiado el nombre a uno que hay por aquí que se llama @josdete, que por cierto, el cobarde me tiene ignorao
0 K 6
#9 roca
Vaya con la frutera
7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291 7291
5 K 56
XtrMnIO #12 XtrMnIO
Empieza a trabajar para los madrileños y deja de meter mierda, fruta.
4 K 48
QRK #13 QRK
Claro que sí. Ole tú coño, puta loca mataviejos.
4 K 43
#3 Leon_Bocanegra
Cállese señora!
3 K 38
#15 Bravok1 *
Dijo la asesina de ancianos de la comunidad de Madrid.
3 K 35
#26 Leon_Bocanegra
Espera que ahora las familias de las víctimas han pedido aplazar el funeral de estado. La junta y el gobierno han accedido y la muy zorra dice que Sánchez ha aplazado el funeral porque no puede salir a la calle.
2 K 28
pitercio #18 pitercio *
Que entregue los áticos y salga con su cómplice con las manos en alto.
1 K 28
#32 Nasser
La mata-abuelos ataca de nuevo, creo que va a dimitir por los 7291 ancianos muertos por denegarles asistencia. Bueno si se lo dicen por el pinganillo primero.
2 K 24
comadrejo #6 comadrejo
Consejos doy que para mi no tengo. :troll:
1 K 23
Olarcos #37 Olarcos
#6 Vendo, se dice vendo. Es que si no no rima.
0 K 10
comadrejo #45 comadrejo
#37 Lo siento.... me he equivocado, no volverá a ocurrir.
0 K 12
DebaclesEverywhere #17 DebaclesEverywhere
Surrealista cuanto menos
1 K 19
A.more #35 A.more
No basta con llamarla fruta. Es una puta genocida
1 K 17
#5 adamuz
Dimitir no es un nombre ruso
0 K 16
Olarcos #36 Olarcos
#5 Es flipante la de veces que usáis la misma gilipollez. Nunca a nadie jamás se le había ocurrido decir esa frase. :palm: :palm: :palm:
0 K 10
#10 Tok_Tok
Si es el precio que hay que pagar, doy por buena la dimisión de Puente...... en cuanto ella dimita :troll:
1 K 16
Olarcos #39 Olarcos
#10 Comparar a Puente con esta inútil es como comparar a Dios con un pelirrojo.
0 K 10
qwertyTarantino #48 qwertyTarantino
#27 qué rápido hemos olvidado a los ministros de este país compareciendo ante casos de corrupción diciendo "yo no voy q dimitir porque yo no soy un corrupto, que todo dios por debajo mía en el ministerio fuese un corrupto no me convierte en uno, a lo sumo soy culpable de ser un incompetente y no enterarme a tiempo de este problema, pero vaya, que me quedo al frente del ministerio a pesar de que está claro q no soy apto para el cargo."

El argumento del responsable último viene de tener memoria y recordar cómo se reían en nuestra cara entonces.
0 K 11
qwertyTarantino #20 qwertyTarantino
Puente va tarde a dimitir y las palabras de Ayuso refuerzan esta idea, me explico.

Ignoremos las siglas políticas por un momento.
Imaginemos que el ministro, después de haber hecho su trabajo de dar las explicaciones oportunas dice "en última instancia este accidente se produce bajo mi área de responsabilidad y ante una tragedia de estas características lo decente es asumir la responsabilidad y largarse, hay 50 personas muertas, alguien debe dar la cara y en última instancia esa persona…   » ver todo el comentario
0 K 11
#24 Hynkel
#20 De momento no hay motivos suficientes.

El raíl aún no se sabe por qué se ha partido. Bailan los datos sobre el año en que se puso. Si el raíl es moderno, habrá que ver qué falló en su fabricación.

Más allá de las trifulcas políticas, en realidad conviene que se aclare todo. España se juega no sólo su red sino contratos fuera. Por eso en su día Ana Pastor y Rubalcaba pactaron no usar Angrois para pelearse entre ellos.

Y se aclarará todo.

Lo que me repatea, y no es un "y tú más" sin más es que vengan a dar lecciones los señores y señoras que dejaron morir inocentes.
1 K 15
#27 Cuchifrito
#20 Las responsabilidades deben asumirse por cada persona según su actuación. Que si se descubren errores en su gestión dimita, estupendo, pero el mantra del responsable último es ridículo y perjudicial.
0 K 11
almadepato #29 almadepato *
¿Os imagináis que tuvierais la misma visualización que esta persona malvada?
La ignoraban al instante.
0 K 9
josde #31 josde
#29 Por aquí hay unos cuantos de esos, solo hay que ver los votos negativos del envió y como alguno la defiende, como se llama esa gente. :-D
0 K 10
josde #1 josde
La presidenta ha señalado el deterioro del sistema ferroviario y ha defendido la necesidad de asumir responsabilidades políticas, mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas del siniestro.
0 K 8
obmultimedia #34 obmultimedia
#1 que dimita ella primero por la muerte de los ancianos de las residencias en plena pandemia.
2 K 30
#43 santofimia84_6279effa6e9
Claro, y está fruta con 1000 y pico personas dejadas morir sin atención, tan pancha comiendo nabo en el ático pagado por Quirón y su hermano forrado a costa de las mascarillas.
0 K 6
josde #30 josde
#22 Que pena de persona que eres.
0 K 10
Febrero2034 #25 Febrero2034
Lo cierto es q han muerto 45 personas en algo q es únicamente competencias del Gobierno.

Pero en este caso, era solo "mala suerte"... en fin
2 K 5

menéame