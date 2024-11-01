Ayuso pide cabezas tras el accidente de Adamuz: “Sánchez y Puente deben dimitir”

La presidenta eleva el tono tras Adamuz, señalando al Gobierno de todas las responsabilidades por el accidente ferroviario La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Transportes, Óscar Puente, tras el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba. Sus declaraciones han tenido lugar en el Nueva Economía Fórum, a tan solo una semana de que comenzara a contabilizarse el número de personas fallecidas, en un contexto aún marcado por la conmoción
un Lehendakari o cualquier presidente de una CA pidiera la dimisión del presidente del gobierno?
Señora… que si quiere bolsa.
El argumento del responsable último viene de tener memoria y recordar cómo se reían en nuestra cara entonces.
Ignoremos las siglas políticas por un momento.
Imaginemos que el ministro, después de haber hecho su trabajo de dar las explicaciones oportunas dice "en última instancia este accidente se produce bajo mi área de responsabilidad y ante una tragedia de estas características lo decente es asumir la responsabilidad y largarse, hay 50 personas muertas, alguien debe dar la cara y en última instancia esa persona… » ver todo el comentario
El raíl aún no se sabe por qué se ha partido. Bailan los datos sobre el año en que se puso. Si el raíl es moderno, habrá que ver qué falló en su fabricación.
Más allá de las trifulcas políticas, en realidad conviene que se aclare todo. España se juega no sólo su red sino contratos fuera. Por eso en su día Ana Pastor y Rubalcaba pactaron no usar Angrois para pelearse entre ellos.
Y se aclarará todo.
Lo que me repatea, y no es un "y tú más" sin más es que vengan a dar lecciones los señores y señoras que dejaron morir inocentes.
La ignoraban al instante.
Pero en este caso, era solo "mala suerte"... en fin