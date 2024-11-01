Ayuso eleva su choque con Sheinbaum y asegura que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a protagonizar un momento tenso dentro de su viaje por México. Durante el acto de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la regidora de Morena Martha Márquez ha interrumpido su discurso con una pancarta en la que se podía leer el mensaje "No tenemos agua", colocándose junto a Ayuso entre gritos de "fuera, fuera" del público asistente. La protesta no iba directamente dirigida contra Ayuso, sino contra el gobierno panista por "tener a las familias de Aguascalientes.