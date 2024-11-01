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Ayuso eleva su choque con Sheinbaum y asegura que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela"

Ayuso eleva su choque con Sheinbaum y asegura que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a protagonizar un momento tenso dentro de su viaje por México. Durante el acto de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la regidora de Morena Martha Márquez ha interrumpido su discurso con una pancarta en la que se podía leer el mensaje "No tenemos agua", colocándose junto a Ayuso entre gritos de "fuera, fuera" del público asistente. La protesta no iba directamente dirigida contra Ayuso, sino contra el gobierno panista por "tener a las familias de Aguascalientes.

| etiquetas: ayuso , méxico , choque , contra sheinbaum
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24 comentarios
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Comentarios destacados:      
mariKarmo #1 mariKarmo
Bueno. Esta mujer está consiguiendo todo un hito en la historia de nuestra democracia. Ser odiada en su país y fuera de su país.
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#12 Meneante56
#1 eso ya lo consiguió pedro Sánchez hace años
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mariKarmo #13 mariKarmo
#12 ok
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aPedirAlMetro #18 aPedirAlMetro
#12 Cuenta clon marzo de 2026, para sorpresa de nadie
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Cantro #20 Cantro
#1 Aznar tampoco hizo muchos amigos
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ostiayajoder #2 ostiayajoder *
Como España, según los Venezolanos, desde 2010.

2 pasos le quedan.

Desde 2010. 16 años para dar 2 pasos.

Ayuso es subnormal y sus chorradas debieran ser tan irrelevantes como las de.los Venezolanos q viven aquí desde hace 16 años xD
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MiguelDeUnamano #8 MiguelDeUnamano
#2 Como España, según los Venezolanos, desde 2010.

Los mismos venezolanos que dicen que no podemos opinar sobre la política de Venezuela si no somos venezolanos.
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#4 Leon_Bocanegra
Venezuela, Venezuela, Venezuela, Veeeeeeenezuela, Veeeeeeenezuela, beeeee beeeeee .

Como ovejicas!
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Jack29 #11 Jack29
Asi venezaron en empezuela.
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#3 Shynea
haciendo una comprobación sencilla usando chatgpt y busqueda de internet:

Sí. Lo que he encontrado apunta claramente a que existe un marco estatal y legal coordinado por el Ministerio de Sanidad, aunque no necesariamente un “protocolo único de hantavirus” publicado como documento independiente.

Lo importante es esto:

El Ministerio está coordinando la respuesta bajo el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y la red estatal UATAN (Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel).…   » ver todo el comentario
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#5 Leon_Bocanegra
#3 te has equivocado de envío.
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josde #10 josde
#3 No es en este post donde tienes que publicar eso.
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karakol #23 karakol
Y esto es lo que pasa por dejar salir a esta desequilibrada más allá de la M-30
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josde #9 josde
Pues en México hay que tener cuidado con lo que se dice son como ellos mismos dicen muy bravos y justicieros.
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Mauro_Nacho #17 Mauro_Nacho
Hay que decir que Sheinbaum recibió un apoyo del 59% de apoyo popular en las elecciones presidenciales en 2024 y dentro de Latinoamérica es la líder más valorada.
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Cehona #14 Cehona
Cuando gobierne Feijoo con Abascal, próxima ministra AA.EE.
Es muy diplomática.
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ur_quan_master #24 ur_quan_master
Se ha disfrazado de la bruja de Rapunzel
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#21 Suleiman
Exportamos el odio y la basura... Menuda representación de España....
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ombresaco #16 ombresaco
¿con un gobierno títere de EEUU?
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powernergia #6 powernergia
No deberían contestar, lo único que quiere es casito.
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#15 fremen11
Lo que no sé es como ningún cartel mexicano ha puesto precio a su cabeza
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#19 Samaritan
Cuanto más ruido haga por allí, menos se hablará de su pareja y su jefe de gabinete por aquí.
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#22 Samaritan
¿Se refiere a ser intervenida por los EEUU?
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SuperBuker #7 SuperBuker
Me compadezco de los mexicanos por aguantar semejantes rebuznos.
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menéame