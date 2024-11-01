Ayuso eleva su choque con Sheinbaum y asegura que México está "a dos pasos de llegar al camino de Venezuela"

Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a protagonizar un momento tenso dentro de su viaje por México. Durante el acto de entrega de llaves de la Ciudad de Aguascalientes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la regidora de Morena Martha Márquez ha interrumpido su discurso con una pancarta en la que se podía leer el mensaje "No tenemos agua", colocándose junto a Ayuso entre gritos de "fuera, fuera" del público asistente. La protesta no iba directamente dirigida contra Ayuso, sino contra el gobierno panista por "tener a las familias de Aguascalientes.
| etiquetas: ayuso , méxico , choque , contra sheinbaum
2 pasos le quedan.
Desde 2010. 16 años para dar 2 pasos.
Ayuso es subnormal y sus chorradas debieran ser tan irrelevantes como las de.los Venezolanos q viven aquí desde hace 16 años
Los mismos venezolanos que dicen que no podemos opinar sobre la política de Venezuela si no somos venezolanos.
Como ovejicas!
Sí. Lo que he encontrado apunta claramente a que existe un marco estatal y legal coordinado por el Ministerio de Sanidad, aunque no necesariamente un “protocolo único de hantavirus” publicado como documento independiente.
Lo importante es esto:
El Ministerio está coordinando la respuesta bajo el Reglamento Sanitario Internacional de la OMS y la red estatal UATAN (Unidades de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel).… » ver todo el comentario
Es muy diplomática.