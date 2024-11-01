Ayuso defiende que la regularización de migrantes «multiplica» las mafias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el problema del proceso de regularización extraordinario de migrantes «está multiplicando a las mafias». La presidenta ha subrayado que con este proceso de regularización del Gobierno un inmigrante con antecedentes penales «puede regularizarse», así como «los que están en prisión».