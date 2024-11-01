Ayuso defiende que la regularización de migrantes «multiplica» las mafias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el problema del proceso de regularización extraordinario de migrantes «está multiplicando a las mafias». La presidenta ha subrayado que con este proceso de regularización del Gobierno un inmigrante con antecedentes penales «puede regularizarse», así como «los que están en prisión».
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Segundo , los antecedentes penales no son vitalicios y su cancelación está condicionada a que no se hayan cometido delitos y otros requisitos luego de haber cumplido condena,caso contrario no se pueden eliminar.
Por lo tanto el que siga los pasos indicados por el gobierno en el vídeo de ese tuit, vídeo que ya no está ,por cierto, estará libre de antecedentes según las leyes españolas
Y tercero , los que están en preventiva no son delincuentes hasta que no sean condenados.
Ayuso miente y tú la defiendes muy cutremente.
Miente , pero a sus palmeros les da igual.
"Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia.
Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales"
x.com/justiciagob/status/1535924874476142593
Tambien los que esten en preventiva a espera de juicio podran optar
www.20minutos.es/nacional/marlaska-afirma-que-solo-los-presos-preventi
Al menos, con el dinero que le paga a Quirón.
Vamos, que habla de primera mano.
No les da igual, les pone.
*Digo que "Esto es España (imagen de 'Leónidas' pateando el pecho del embajador Persa)"… » ver todo el comentario
Quizás Ayuso se refiere a esos.
1_Les importan una mierda los inmigrantes.
2_Les importan una mierda las mafias.
3_A mí me importa.
4_ Me están intentando hacer la 13/14 para hacerme sentir mal con un argumento que les suda el potorro?
5_De putos locos.