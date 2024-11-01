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Ayuso defiende que la regularización de migrantes «multiplica» las mafias

Ayuso defiende que la regularización de migrantes «multiplica» las mafias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que el problema del proceso de regularización extraordinario de migrantes «está multiplicando a las mafias». La presidenta ha subrayado que con este proceso de regularización del Gobierno un inmigrante con antecedentes penales «puede regularizarse», así como «los que están en prisión».

| etiquetas: ayuso , inmigrantes , regularizacion , mafias , delincuente
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27 comentarios
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Comentarios destacados:      
#17 Leon_Bocanegra
#7 primero, me pones un tuit de 2022 para justificar no se que rollo.
Segundo , los antecedentes penales no son vitalicios y su cancelación está condicionada a que no se hayan cometido delitos y otros requisitos luego de haber cumplido condena,caso contrario no se pueden eliminar.
Por lo tanto el que siga los pasos indicados por el gobierno en el vídeo de ese tuit, vídeo que ya no está ,por cierto, estará libre de antecedentes según las leyes españolas

Y tercero , los que están en preventiva no son delincuentes hasta que no sean condenados.

Ayuso miente y tú la defiendes muy cutremente.
6 K 72
#4 Leon_Bocanegra
La presidenta ha subrayado que con este proceso de regularización del Gobierno un inmigrante con antecedentes penales «puede regularizarse», así como «los que están en prisión»


Miente , pero a sus palmeros les da igual.
3 K 52
Expat_Guinea_Ecuatorial #7 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#4 Tweet del miinsterio de justicia:
"Los antecedentes penales pueden ser un problema a la hora de obtener la nacionalidad española, sacar o renovar permisos de residencia.

{0x1f3a5} Aquí te explicamos paso a paso cómo solicitar la cancelación de antecedentes penales"

x.com/justiciagob/status/1535924874476142593

Tambien los que esten en preventiva a espera de juicio podran optar
www.20minutos.es/nacional/marlaska-afirma-que-solo-los-presos-preventi
2 K 21
Deviance #10 Deviance
#4 Es que no se cortan una cala. Mienten a destajo y les sale a rédito.
1 K 25
mis_cojones_en_bata #1 mis_cojones_en_bata *
Pero....... ¿Sabe multiplicar? o_o
2 K 39
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Sí.

Al menos, con el dinero que le paga a Quirón.
0 K 12
javibaz #8 javibaz
#1 también sabe mucho de mafias.
5 K 69
rob #13 rob
#1 Lo que le cuestacuesta mucho es restar.
1 K 20
devilinside #22 devilinside
#1 No. Ni leer, por lo que parece
0 K 11
mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
Si le denuncian por delito de odio, dirá que multiplicar por 1 es una multiplicación también, y el juez tragará.
1 K 25
#14 DenisseJoel
#5 O incluso por 0.5.
1 K 22
SeñorPeabody #2 SeñorPeabody *
Pues que deje de buscar venezuelans en Mayámi mi amol, que se los trae en el duty free
1 K 21
#11 pascuaI
¿Y por qué está inundando Madrid de latinos entonces?
1 K 21
ewok #24 ewok *
#11 De los buenos. Les hace ella una prueba. xD
0 K 11
Ripio #6 Ripio
Ya pensaba que iba a multiplicar los panes y los pescaitos.
0 K 20
#15 DenisseJoel
#6 Como ella no es creyente, seguramente no le suena esa referencia.
1 K 23
#27 IngridPared
¿Por qué no se tendría que poder regularizar a alguien que ha sido condenado y ya ha cumplido su pena? ¿O a alguien que nunca ha sido condenado aunque sí detenido? A los delincuentes ni se les deja sin papeles ni se les expulsa: se les mete en la cárcel. Y los demás son ciudadanos normales, con los mismos derechos que los demás.
0 K 15
XtrMnIO #21 XtrMnIO
Digo yo que se referirá a la gestoría esa del PP que cobra a los inmigrantes por regularizarlos.

Vamos, que habla de primera mano.
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#12 DenisseJoel *
#_4 > Miente , pero a sus palmeros les da igual.

No les da igual, les pone.
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Arzak_ #19 Arzak_
La ida cambia más que una veleta.  media
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rob #9 rob
Te tienes que reír..
0 K 10
#18 laruladelnorte *
La amiga de genocidas y delincuentes hablando de mafia refiriendose a gente trabajadora que solo pretende ganarse el pan,encima miente como una bellaca ya que lo que vomita por esa boca no es verdad.
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strike5000 #25 strike5000
No deja de tener razón, pero es como decir que el agua moja. Esto es España*, y aquí cualquier procedimiento que pueda proporcionar algún beneficio será, sin duda alguna, manipulado, tergiversado o explotado con fines personales. Es habitual que algunas de esas "mafias" copen las citas para trámites con la Administración y luego las vendan, siendo un procedimiento gratuito en su origen.

*Digo que "Esto es España (imagen de 'Leónidas' pateando el pecho del embajador Persa)"…   » ver todo el comentario
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kastanedowski #26 kastanedowski
Por que no se habla de la Reagrupación familiar... no es tema? es tabu?
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Ashark #20 Ashark
Bueno se sabe que muchos (ex)chavistas después de años de robar dinero público salieron por patas, a una la pillaron con el maletero lleno de fajos de billetes (dólares, of course) y no todos fueron a Miami. Cierto país les ofreció una Golden Visa, siendo presidente un tal M.R.
Quizás Ayuso se refiere a esos.
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MyNameIsEarl #16 MyNameIsEarl
Yo de verdad que no lo entiendo.
1_Les importan una mierda los inmigrantes.
2_Les importan una mierda las mafias.
3_A mí me importa.
4_ Me están intentando hacer la 13/14 para hacerme sentir mal con un argumento que les suda el potorro?
5_De putos locos.
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Falk #23 Falk
No quieren competencia. :troll:
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menéame