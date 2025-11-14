·
Ayuso cancela por sorpresa su presencia en el estreno de la NFL en Madrid
El evento inauguraba de forma oficial el primer partido de la NFL, la competición deportiva con más volumen de negocio del mundo
ayuso
nfl
actualidad
#1
Quillotro
Tiene miedo de que Almeida haga el saque de honor y apunte mal...
6
K
87
#19
flixter
#1
o peor: que apunte bien
0
K
7
#10
xyria
¿Otra vez con resaca?
3
K
44
#17
frg
#10
El que con MAR se junta, con el hígado como paté termina.
0
K
11
#7
Libelulo
Otra vez cagalera por lo de su novio.
Pobre...
2
K
33
#2
Quillotro
¿Otra indisposición? Así empezó Joe Biden y mira...
1
K
24
#12
tusitala
No estará embarazada?
1
K
18
#13
nightrain
*
#12
Cada vez lo tengo más claro. Lo que no sé es si el padre será el defraudador confeso...
0
K
9
#15
alcama
#12
Hay más causas por las que las mujeres pueden enfermar, pero los incels las desconocéis por motivos obvios
0
K
8
#18
Pivorexico
*
#15
Viviendo en pecado , es normal .
"propagandistas cristianos"
0
K
11
#11
g3_g3
La mejor NFL en Madrid.
1
K
18
#14
alcama
#11
Y tanto.
Cuánto resentido está sufriendo porque Madrid acoja un evento así
1
K
18
#4
The_Ignorator
Gastroenteritis
p
reventiva
1
K
17
#3
oceanon3d
Ta preñaa?
1
K
12
#5
Quillotro
#3
No. Por favor... una mini-Ayuso, no.... Además, ¿qué harán si papi va a la cárcel (y mami algún día)
1
K
25
#16
frg
*
#3
¿Con su edad y su vida de cañitas y anticonpeptivos?
Si sale algo de ahí, no puede ser bueno.
0
K
11
#6
Kalandraka125
Anda. El otro día pasé por Plaza de España y había un pitote de los Miami Dolphins montado. Pensaba que algún inmigrante venezolano de pasta con intereses en el equipo andaba detrás. Y bueno, puede que así sea, pero no sabía que la NFL venía aquí.
0
K
6
#8
Catacroc
#6
Ahora mismo voy en el tren hacia Madrid para ver el partido el domingo. Dolphins-Comanders.
0
K
10
#9
HeilHynkel
#8
¡penalty pal Madrid!
0
K
20
