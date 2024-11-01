Ayuso cancela su asistencia al Congreso del PP en Sevilla por una «leve indisposición»

La cancelación llega después de que la Audiencia de Madrid haya confirmado que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental, con una petición de tres años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En cualquier caso, la explicación oficial de la ausencia de Ayuso se limita a la «leve indisposición».
| etiquetas: ayuso , leve indisposición , congreso , pp
Te tienes que reír...
Es porque ayer en el acto de OkMierdario iba chuzo:
x.com/Idiazaquso/status/1986904827860033925
(Y hay más vídeos)
Con dous collons.