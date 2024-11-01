edición general
Ayuso cancela su asistencia al Congreso del PP en Sevilla por una «leve indisposición»

Ayuso cancela su asistencia al Congreso del PP en Sevilla por una «leve indisposición»

La cancelación llega después de que la Audiencia de Madrid haya confirmado que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, será juzgado por fraude fiscal y falsedad documental, con una petición de tres años y nueve meses de prisión por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En cualquier caso, la explicación oficial de la ausencia de Ayuso se limita a la «leve indisposición».

Comentarios destacados:      
jonolulu #1 jonolulu
Vaya disgusto se ha llevado con lo de su churri. Póbrecita
12 K 147
Asimismov #12 Asimismov
#1 no vaya a ser que le pregunten.
2 K 37
ochoceros #14 ochoceros
#1 No te creas, en el peor de los casos irá con su shopping assistant a la Milla de Oro para elegir un outfit adecuado con el que asistir a los vis a vis en las visitas a su lover.
0 K 11
rob #5 rob *
Feijóo con lumbago y ésta con "indisposición"
Te tienes que reír...
7 K 96
Golan_Trevize #9 Golan_Trevize
#5 no pasa nada. Siempre quedará el Almeida, que ese fijo que levanta el panorama.
0 K 11
Asimismov #11 Asimismov
#5 lo de Feijóo es deunvago.
2 K 37
#13 Galton
#5 Y Mazón con malestar existencial... no te olvides...
1 K 23
Stiller #8 Stiller
No es por el novio, coño.

Es porque ayer en el acto de OkMierdario iba chuzo:

x.com/Idiazaquso/status/1986904827860033925

(Y hay más vídeos)
7 K 82
lacosaestamuymal #16 lacosaestamuymal
#8 Vamos, que tiene un resacón de tres pares
0 K 9
Lorips_ #2 Lorips_
vaya, que se ha cagao...
5 K 66
pepel #4 pepel
#2 Es una diarrea mental.
2 K 39
#6 laruladelnorte
El congreso culminará el domingo con el acto de clausura a cargo del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en apoyo a Juanma Moreno.

Con dous collons. :clap:
1 K 30
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
Le ha hecho mal algo que llevaba en el tupper o juntarse con MAR.
0 K 18
reivaj01 #18 reivaj01
Poco cancela pa lo guapa que es
0 K 12
reithor #15 reithor
Es más de mamarse el fin de semana, y si en Sevilla no hay mamografías mejor se queda amorrada a un grifo de Mahou
0 K 11
Uge1966 #17 Uge1966 *
La pobre, no sabe si su chico se va a ir de España o a suicidarse. Está intranquila ella, claro...
0 K 11
Dramaba #3 Dramaba
Debe ir de vientre, la pobre. :-D
0 K 10

