Ayuso alega ante el Supremo que la regularización de migrantes "desbordará" los servicios públicos

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal analizarán este escrito el próximo 22 de mayo junto a los presentados por entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contraria a la ley de memoria. Los magistrados se limitarán a analizar si el decreto debe suspenderse, no entrarán al fondo del asunto. “No existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”, dice el recurso sobre un de