Ayuso alega ante el Supremo que la regularización de migrantes "desbordará" los servicios públicos

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal analizarán este escrito el próximo 22 de mayo junto a los presentados por entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contraria a la ley de memoria. Los magistrados se limitarán a analizar si el decreto debe suspenderse, no entrarán al fondo del asunto. “No existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”, dice el recurso sobre un de
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De nuevo Ayuso hace esto:
(Se le da muy bien escurrir el bulto de sus responsabilidades)
Las personas que pueden regularizarse ya residen desde hace tiempo en Madrid y hacen uso de buena parte de los servicios públicos.
¡ Como está el servicio !
Cualquier cosa que diga es directamente: falsa, exagerada, sin fundamento, sin conocimiento y una auténtica estupidez.
Y ya está. Es que no hay que hacerle ni puto caso a la mermada mental esta.
¡Coño! es que entonces no se les puede explotar tranquilamente.