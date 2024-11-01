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Ayuso alega ante el Supremo que la regularización de migrantes "desbordará" los servicios públicos

Ayuso alega ante el Supremo que la regularización de migrantes "desbordará" los servicios públicos

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal analizarán este escrito el próximo 22 de mayo junto a los presentados por entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contraria a la ley de memoria. Los magistrados se limitarán a analizar si el decreto debe suspenderse, no entrarán al fondo del asunto. “No existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”, dice el recurso sobre un de

| etiquetas: ayuso , alega , ante , supremo , regularización , migrantes , desborda
10 2 0 K 112 politica
27 comentarios
10 2 0 K 112 politica
Comentarios destacados:      
#1 kaos_subversivo
Y ella sabe mucho de desbordar servicios publicos
8 K 90
josde #10 josde
#1 No importa se iban a morir igual con o sin servicios públicos.
1 K 32
#23 A_S
#1 Dímelo a mi, la última vez que estuvo en mi casa me dejó el váter desbordado :troll:
1 K 22
#25 kaos_subversivo
#23 también desborda los servicios privados? :troll:
1 K 21
Sr.No #26 Sr.No
#23 se cayó dentro de la taza? Cómo la recogisteis?
1 K 22
Priorat #19 Priorat
Los migrantes regularizados que ya usan los servicios públicos, pasarán a pagar impuestos. Así que si empeoran los servicios es su problema por no usar bien esos impuestos.

De nuevo Ayuso hace esto:

(Se le da muy bien escurrir el bulto de sus responsabilidades)  media
4 K 44
SuperBuker #13 SuperBuker
La regularización no crea nuevos residentes.
Las personas que pueden regularizarse ya residen desde hace tiempo en Madrid y hacen uso de buena parte de los servicios públicos.
3 K 39
#11 pirat
¿ Donde se ha visto que la chacha pueda ir al médico..?
¡ Como está el servicio !
3 K 34
Ratoncolorao #14 Ratoncolorao
¿Pero esta tiparraca no estaba a favor del mestizaje?
1 K 28
Mikhail #21 Mikhail
#14 Está a favor cuando se hace fuera de España. :-(
0 K 8
mariKarmo #15 mariKarmo
Esta mujer ha quedado demostrado que es soberamente estúpida y subnormal.

Cualquier cosa que diga es directamente: falsa, exagerada, sin fundamento, sin conocimiento y una auténtica estupidez.

Y ya está. Es que no hay que hacerle ni puto caso a la mermada mental esta.
2 K 27
jdmf #3 jdmf
Bueno, no se de qué se queja, si tiene razón estará en la línea de sus políticas, acabar con lo público, a ver si todo lo que "le pagan" de Quirón va a ser para nada.!!
2 K 25
#20 Leon_Bocanegra
Y sus votantes se lo creerán, porque tienen el cerebro justo para pasar el día sin cagarse encima.
1 K 24
Joker_2O #4 Joker_2O *
Normal, ya estan desbordados ahora mismo, no se puede regar de millones al Quiron y mantener un servicio decente, es cuestion de prioridades.
2 K 22
makinavaja #5 makinavaja
Se nota que le ha cambiado las pilas a su bola de cristal, y ya le funciona bien para ver el futuro... :-D :-D :-D
1 K 20
thror #9 thror
Se le paga para gestionar, si se ve incapaz de hacerlo, que dimita y se vaya a tomar viento.
1 K 19
Dene #17 Dene
O sea, reconoce su incapacidad para gestionar los servicios. Pues que se pire
0 K 13
JackNorte #2 JackNorte *
Normal si hay que pagarle todos sus viajecitos a Riviera Maya. El narco estado comunista. xD
0 K 12
Ludovicio #7 Ludovicio
Ya se encargará ella de que así sea.
0 K 11
reivaj01 #18 reivaj01
Poco alega pa lo guapa que es
0 K 11
#24 laruladelnorte
“no existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”

¡Coño! es que entonces no se les puede explotar tranquilamente. :-P
0 K 10
#27 Pokoyo
Pero es que es de sentido común, por eso hasta su cerebro es capaz de repetirlo. 1 millón de nuevos residentes en 2 o 3 años, buena suerte.
0 K 9
#16 Cincocuatrotres
Ya estan desbordados, a consultar las crecientes listas de espera.
0 K 9
Mikhail #22 Mikhail
La derecha afirma que los servicios públicos no son eficientes; por eso cuando están al cargo gestionan como lo hacen. Si los destruyen nos dicen "¿Veis cómo los SS.PP. no son eficientes?". Si no consiguen cargárselos nos dicen "¿Veis qué buenos gestores somos?". Y por supuesto, sus medios de propaganda te dirán lo buenos que son y qué culito tienen. >:-(
0 K 8
#6 NO86
Esta tía es imbécil
0 K 7
Ludovicio #8 Ludovicio
#6 Mucho menos que sus votantes.
3 K 39
#12 pirat
#6 espe es mala e ida está loca
0 K 9

menéame