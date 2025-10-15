edición general
18 meneos
50 clics
El Ayuntamiento de Madrid pidió medidas de protección para la niña de 8 años drogada y violada por su padre en Usera, pero la menor siguió viviendo en un entorno de riesgo | Madrid

El Ayuntamiento de Madrid pidió medidas de protección para la niña de 8 años drogada y violada por su padre en Usera, pero la menor siguió viviendo en un entorno de riesgo | Madrid

La madrugada del 8 de octubre, la madre de la niña regresó a la vivienda tras su jornada laboral como interna y sorprendió a su marido y a otro hombre agrediendo sexualmente a la menor, mientras un tercero vigilaba la puerta. La mujer relató a los agentes que no era la primera vez que la niña sufría una violación. La Policía encontró en la casa restos de sustancias estupefacientes y detuvo al padre y a dos amigos suyos. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid habían solicitado en dos ocasiones en el último año medidas de protección.

| etiquetas: niña , drogada , violada
16 2 1 K 173 actualidad
6 comentarios
16 2 1 K 173 actualidad
Fridita #1 Fridita *
Huele a dejación por parte de la Comunidad de Madrid, a que alguien no ha hecho bien su trabalo.

Los detalles son espeluznates. La niña vivía en un entorno infernal donde la drogaban y la violaban. Un verdadero fracaso como sociedad no haber protegido a esta criatura de esos monstruos.

La noticia relacionada www.meneame.net/m/actualidad/detenido-violar-hija-ocho-anos-madrid-jun
3 K 57
rogerius #2 rogerius *
#1 ¿El ayuntamiento de Madrid no puede aplicar medidas a través de servicios sociales? ¿O el señor juez anda investigando a algún rojo-bolivariano-woke-progre-y-tal? Ah, que son los del Inmundo que pretenden echarle la culpa al Gobierno de la nación. Entendido. >:-(
1 K 31
#4 Sacapuntas
#1

"Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid habían solicitado en dos ocasiones en el último año medidas de protección."

"Desde la Comunidad añaden que no tenían constancia de que la menor estuviera sufriendo agresiones sexuales y que, de haberlo sabido, habrían intervenido con urgencia"

Pues, además de mentir, que no es delito, algunos funcionarios deberían ser apartados de sus funciones. Alguna administración (o las dos) es responsable civil subsidiaria de este despropósito. Una indemnización que pagarán todos los madrileños.
2 K 45
autonomator #6 autonomator
#4 Esa niña ya no les importa, está nacida. Si hubiera estado en el útero de su madre ahí ya hubiera sido importante salvarla.
:wall: >:-(
0 K 15
Aguarrás #3 Aguarrás
El dinero y los medios son para toros y regalarle/ceder terrenos a la Iglesia en Usera, mismamente.
Para cosas importantes no hay. :ffu:
1 K 31
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#3 Lo tiene retenido y sin usar según una noticia que he leido hoy, cosas de ayuso y su locura diaria.
www.eldiario.es/politica/ayuso-niega-gastar-13-millones-gobierno-centr
0 K 12

menéame