El Ayuntamiento de Madrid pidió medidas de protección para la niña de 8 años drogada y violada por su padre en Usera, pero la menor siguió viviendo en un entorno de riesgo | Madrid

La madrugada del 8 de octubre, la madre de la niña regresó a la vivienda tras su jornada laboral como interna y sorprendió a su marido y a otro hombre agrediendo sexualmente a la menor, mientras un tercero vigilaba la puerta. La mujer relató a los agentes que no era la primera vez que la niña sufría una violación. La Policía encontró en la casa restos de sustancias estupefacientes y detuvo al padre y a dos amigos suyos. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid habían solicitado en dos ocasiones en el último año medidas de protección.
Los detalles son espeluznates. La niña vivía en un entorno infernal donde la drogaban y la violaban. Un verdadero fracaso como sociedad no haber protegido a esta criatura de esos monstruos.
"Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid habían solicitado en dos ocasiones en el último año medidas de protección."
"Desde la Comunidad añaden que no tenían constancia de que la menor estuviera sufriendo agresiones sexuales y que, de haberlo sabido, habrían intervenido con urgencia"
Pues, además de mentir, que no es delito, algunos funcionarios deberían ser apartados de sus funciones. Alguna administración (o las dos) es responsable civil subsidiaria de este despropósito. Una indemnización que pagarán todos los madrileños.
Para cosas importantes no hay.
