El Ayuntamiento de Madrid pidió medidas de protección para la niña de 8 años drogada y violada por su padre en Usera, pero la menor siguió viviendo en un entorno de riesgo | Madrid

La madrugada del 8 de octubre, la madre de la niña regresó a la vivienda tras su jornada laboral como interna y sorprendió a su marido y a otro hombre agrediendo sexualmente a la menor, mientras un tercero vigilaba la puerta. La mujer relató a los agentes que no era la primera vez que la niña sufría una violación. La Policía encontró en la casa restos de sustancias estupefacientes y detuvo al padre y a dos amigos suyos. Los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid habían solicitado en dos ocasiones en el último año medidas de protección.