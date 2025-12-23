edición general
9 meneos
15 clics
El avión en el que viajaba el jefe del Estado Mayor del Ejército libio se estrella en Turquía

El avión en el que viajaba el jefe del Estado Mayor del Ejército libio se estrella en Turquía

El avión Falcon 50 en el que viajaba el jefe del Estado Mayor de Libia, el general Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Esenboga, cerca de Ankara, con destino a Trípoli. Turquía perdió contacto tras una solicitud de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana. A bordo iban cinco personas. Las autoridades cerraron el espacio aéreo e iniciaron operaciones de búsqueda y rescate. Al-Haddad estaba en Turquía por reuniones oficiales.

| etiquetas: mohamed ali ahmed al-haddad , libia , avión , estrellado , turquía
7 2 0 K 92 actualidad
8 comentarios
7 2 0 K 92 actualidad
Torrezzno #1 Torrezzno
Se habrán quedado lívidos
0 K 20
jm22381 #2 jm22381
¿Estarían discutiendo sustituir la base militar rusa en Libia con una turca? :tinfoil:
0 K 20
pitercio #6 pitercio
Es un accidente que podría haberle ocurrido a cualquiera. A cualquiera que quisieran liquidar.
0 K 14
tul #5 tul
a este lo han tirado
0 K 12
johel #8 johel
¿abrieron una ventana para tirar a alguien o se les encendio un busca?
0 K 11
#3 Bombástico
Esto beneficia a Haftar.
0 K 8
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
Una pena porque seguro que iba a reunirse para conversaciones de paz en la zona
0 K 8

menéame