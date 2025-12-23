El avión en el que viajaba el jefe del Estado Mayor del Ejército libio se estrella en Turquía

El avión Falcon 50 en el que viajaba el jefe del Estado Mayor de Libia, el general Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad, se estrelló poco después de despegar del aeropuerto de Esenboga, cerca de Ankara, con destino a Trípoli. Turquía perdió contacto tras una solicitud de aterrizaje de emergencia cerca de Haymana. A bordo iban cinco personas. Las autoridades cerraron el espacio aéreo e iniciaron operaciones de búsqueda y rescate. Al-Haddad estaba en Turquía por reuniones oficiales.