La automoción constata falta de mecánicos especializados en coches eléctricos: “El currículum está obsoleto”

El parque de vehículos híbridos y eléctricos despega pero, paradójicamente faltan mecánicos con conocimientos en electrificación. Todos los oficios manuales, como fontaneros, tienen falta de mano de obra. No se forman suficientes personas para cubrir todas las ofertas de trabajo. Pero hay un problema extra, la electrificación. Aún no se está formando en este ámbito en los ciclos de Formación Profesional de mantenimiento de vehículos. Esto es algo muy común en la mayoría de oficios tradicionales como carpinteros, soldadores, climatizadores, etc.
| etiquetas: mecánicos , oficios , trabajos , carpinteros , fontaneros , oportunidad
Eso sí, el día que le pongan la función de imprimir cosas (tener los papeles en digital e imprimirlos cuando te los pidan), ese día que Dende nos pille confesados.
www.todofp.es/que-estudiar/familias-profesionales/transporte-mantenimi
A muchos talleres no les interesan los coches eléctricos, con menor mantenimiento (se cambian pastillas, neumáticos y algún aceite o líquido refrigerante) y tampoco es que por ahora necesiten actualizarse, que los talleres están a tope de trabajos con coches "gaseadores". Solo cuando no les quede otra se actualizarán a los eléctricos.
Una demanda que va subiendo exponencialmentr.
Y encima en muchos centros de FP no tienen ni materiales actualizados y no piezas nuevas porque las marcas se niegan a darles materiales didácticos para actualizarse
Están dando carburadores desde hace décadas cuando ya estamos en coches eléctricos, híbridos, etc.
Ni siquiera creo que haya suficientes profesores cualificados, porque el que tiene formacion gana más dinero trabajando que dando clase y no tiene que aguantar niños.
Pasa igual en otras cosas como soldadura. Por ejemplo
Ahora mismo hay mucha demanda de electricistas, lo que hace que las condiciones laborales hayan mejorado una barbaridad. A no ser que consigas trabajo en un concesionario, poco van a rascar en un taller clásico.
Quizás en 20 años.