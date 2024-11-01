edición general
Los australianos pronto podrían vivir y trabajar sin visa en Europa gracias a un nuevo acuerdo bilateral [EN]

Bruselas está impulsando el plan de movilidad bidireccional como parte de los renovados esfuerzos para finalizar el tan esperado acuerdo de libre comercio entre Australia y la UE. Según la propuesta, que funcionaría en ambos sentidos, los australianos supuestamente podrán vivir y trabajar en distintos países de la UE —incluidos Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos y España— durante un máximo de cuatro años, sin necesidad de conseguir un empleo previamente.

comentarios
dalton1 #1 dalton1
Es una propuesta interesante que podría ampliar mucho las oportunidades de intercambio laboral y cultural entre Australia y la UE. Aun así, conviene tomarla con cautela, ya que todavía está en fase de negociación y habrá que ver las condiciones reales, los países finalmente incluidos y si la movilidad es realmente tan “sin trabas” como dice en el titular.
#3 Grahml
Mola la iniciativa. Probablemente Eurovisión haya ayudado :troll:

Y curiosamente llamativo que Australia conceda más a la UE que Reino Unido.
DDJ #4 DDJ
¿Y comprar viviendas?
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Me parece fatal. :-(  media
