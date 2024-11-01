Los australianos pronto podrían vivir y trabajar sin visa en Europa gracias a un nuevo acuerdo bilateral [EN]

Bruselas está impulsando el plan de movilidad bidireccional como parte de los renovados esfuerzos para finalizar el tan esperado acuerdo de libre comercio entre Australia y la UE. Según la propuesta, que funcionaría en ambos sentidos, los australianos supuestamente podrán vivir y trabajar en distintos países de la UE —incluidos Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Países Bajos y España— durante un máximo de cuatro años, sin necesidad de conseguir un empleo previamente.