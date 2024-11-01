edición general
17 meneos
19 clics
La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio sobre la fortuna oculta por su deterioro cognitivo

La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio sobre la fortuna oculta por su deterioro cognitivo

El expresident evita las cámaras y llega en coche a la sede del tribunal especial, donde las declaraciones de los acusados empiezan con el primogénito.

| etiquetas: jordi pujol , deterioro cognitivo , juicio , fortuna , audiencia nacional
14 3 0 K 168 actualidad
14 comentarios
14 3 0 K 168 actualidad
#4 Albarkas
Total, que ha robado y se queda la pasta.
Vaya mierda de justicia.
3 K 44
RGr8888 #12 RGr8888
#4 justicia ESPAÑOLA
0 K 10
Dene #3 Dene
ya, claro...
voy a pedir a la AN que si robo varios miles de milloncejos de algún lado, que se esperen a que sea un viejito de 120 años para que me juzguen, total ya, que me quiten lo bailao
3 K 40
MAVERISCH #10 MAVERISCH
El deterioro cognitivo no le impedirá gastarsela.
Que viva el Régimen del 78.
2 K 32
#2 Pitchford
Y está todavía vivo de milagro. Los tiempos de la justicia no casan con la esperanza de vida actual.
1 K 31
taSanás #13 taSanás
#2 casan perfectamente. Los tiempos permiten a los buenos irse de rositas. Para eso está diseñado el tinglado
1 K 24
alfre2 #1 alfre2
¿El deterioro cognitivo de quién? ¿De la AN o del acusado?
3 K 30
#6 Leclercia_adecarboxylata *
Pues hay parte de razón en que un deterioro cognitivo debe eximir parcialmente a alguien de sus responsabilidades.

El problema es que la justicia es muy lenta, no esto, que es humano aunque de rabia a muchos, y se puede entender.
0 K 20
Ratoncolorao #8 Ratoncolorao
Pues para ir a votar a las elecciones del Barça no tuvo problemas cognitivos...
0 K 20
#11 Poll
#8 No compares un trámite de 15 minutos con un juicio en Madrid que durará semanas.
0 K 10
#9 Suleiman
Zaplana seal of approval.
0 K 13
#7 NoMeVeas
Parece que el PP y Junts Per Si han pactado algo y los jueces del PP actuan siguiendo ordenes
0 K 9
anarion321 #14 anarion321
Imagino que el Congreso saldrá ahora a modificar la ley para que esto no vuelva a ocurrir....
0 K 9
#5 perica_we
le eximirá de declarar, pero no de responsabilidades verdad? aunque sólo sean económicas
0 K 7

menéame