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La Audiencia Nacional exime a Jordi Pujol del juicio sobre la fortuna oculta por su deterioro cognitivo
El expresident evita las cámaras y llega en coche a la sede del tribunal especial, donde las declaraciones de los acusados empiezan con el primogénito.
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:
jordi pujol
,
deterioro cognitivo
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juicio
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fortuna
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audiencia nacional
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#4
Albarkas
Total, que ha robado y se queda la pasta.
Vaya mierda de justicia.
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44
#12
RGr8888
#4
justicia ESPAÑOLA
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K
10
#3
Dene
ya, claro...
voy a pedir a la AN que si robo varios miles de milloncejos de algún lado, que se esperen a que sea un viejito de 120 años para que me juzguen, total ya, que me quiten lo bailao
3
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40
#10
MAVERISCH
El deterioro cognitivo no le impedirá gastarsela.
Que viva el Régimen del 78.
2
K
32
#2
Pitchford
Y está todavía vivo de milagro. Los tiempos de la justicia no casan con la esperanza de vida actual.
1
K
31
#13
taSanás
#2
casan perfectamente. Los tiempos permiten a
los buenos
irse de rositas. Para eso está diseñado el tinglado
1
K
24
#1
alfre2
¿El deterioro cognitivo de quién? ¿De la AN o del acusado?
3
K
30
#6
Leclercia_adecarboxylata
*
Pues hay parte de razón en que un deterioro cognitivo debe eximir parcialmente a alguien de sus responsabilidades.
El problema es que la justicia es muy lenta, no esto, que es humano aunque de rabia a muchos, y se puede entender.
0
K
20
#8
Ratoncolorao
Pues para ir a votar a las elecciones del Barça no tuvo problemas cognitivos...
0
K
20
#11
Poll
#8
No compares un trámite de 15 minutos con un juicio en Madrid que durará semanas.
0
K
10
#9
Suleiman
Zaplana seal of approval.
0
K
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#7
NoMeVeas
Parece que el PP y Junts Per Si han pactado algo y los jueces del PP actuan siguiendo ordenes
0
K
9
#14
anarion321
Imagino que el Congreso saldrá ahora a modificar la ley para que esto no vuelva a ocurrir....
0
K
9
#5
perica_we
le eximirá de declarar, pero no de responsabilidades verdad? aunque sólo sean económicas
0
K
7
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14
comentarios)
menéame
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Vaya mierda de justicia.
voy a pedir a la AN que si robo varios miles de milloncejos de algún lado, que se esperen a que sea un viejito de 120 años para que me juzguen, total ya, que me quiten lo bailao
Que viva el Régimen del 78.
El problema es que la justicia es muy lenta, no esto, que es humano aunque de rabia a muchos, y se puede entender.