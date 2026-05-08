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La Audiencia Nacional anula una multa de 10.001 euros a La Falange porque no toda exaltación del fascismo es sancionable

La Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 10.001 euros impuesta a La Falange (FE) por los actos de homenaje a José Antonio Primo de Rivera celebrados el 19 y 20 de noviembre de 2022 en Madrid con el argumento de que no toda exaltación del fascismo es sancionable. La sentencia dictada el pasado día 7 estima que, para que un acto de este tipo se pueda castigar, debe existir voluntad de humillar a las víctimas de la dictadura por par... Relacionada: www.meneame.net/story/falange-recibe-primera-sancion-vulnerar-nueva-le

| etiquetas: audiencia nacional , anulación , multa , sanción , falange , exaltación , fascismo
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Destrozo #3 Destrozo
La AN sabe mucho de exaltar el fascismo.
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#9 pirat
#3 TOP
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Deviance #4 Deviance *
Me he tenido que frotar los ojos para ver que no estaba soñando a leer esto. Suoera todos los límites de la desfachatez.
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jonolulu #7 jonolulu
Si es que llamáis facha a cualquier facha, y luego pasa lo que pasa
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Andreham #1 Andreham
Ah bien, la paga el tipo que puso un cartel para vender su fruta, tranquis.
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oscarius #2 oscarius
Como dijo un filósofo alemán en una rueda de prensa: "No hase falta desir nada más".
1 K 20
angelitoMagno #8 angelitoMagno
En efecto:
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099

Artículo 38. Actos públicos contrarios a la memoria democrática.
1. Sin perjuicio de derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación

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ur_quan_master #6 ur_quan_master *
Está claro que además de primos de Rivera había algún primo del juez.
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vviccio #11 vviccio
La antiespaña es la corrupción dentro de las instituciones.
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#12 mcfgdbbn3
Exacto, no todas son sancionables, solo aquellas que se hacen con #títeres o #rapeando. #indubio_pitorreo
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#5 fremen11
Es que estas son exaltaciones güenas.....
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#10 pirat
No falta mucho para que se declaren en rebeldía contra el ejecutivo y legislativo mal elegido por el vulgo.
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menéame