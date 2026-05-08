La Audiencia Nacional anula una multa de 10.001 euros a La Falange porque no toda exaltación del fascismo es sancionable

La Audiencia Nacional ha anulado la sanción de 10.001 euros impuesta a La Falange (FE) por los actos de homenaje a José Antonio Primo de Rivera celebrados el 19 y 20 de noviembre de 2022 en Madrid con el argumento de que no toda exaltación del fascismo es sancionable. La sentencia dictada el pasado día 7 estima que, para que un acto de este tipo se pueda castigar, debe existir voluntad de humillar a las víctimas de la dictadura por par... Relacionada: www.meneame.net/story/falange-recibe-primera-sancion-vulnerar-nueva-le
www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-17099
Artículo 38. Actos públicos contrarios a la memoria democrática.
1. Sin perjuicio de derecho de reunión pacífica y sin armas, regulado por la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, se considerarán actos contrarios a la memoria democrática la realización de actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación
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