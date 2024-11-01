Los ataques de Israel contra Líbano dejan ya más de 900 muertos, incluidos 111 niños

Más de 900 personas han muerto y 2.200 han resultado heridas en Líbano como consecuencia de ataques efectuados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, días después de lanzar su ofensiva sorpresa junto a Estados Unidos contra Irán, aliado del partido-milicia chií Hezbolá
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es.wikipedia.org/wiki/Israelita
"Israelita es el gentilicio que corresponde a los habitantes del antiguo reino de Israel."
"El término «israelita», con los significados de «habitante del antiguo Israel» o bien de «judío», debe distinguirse de «israelí», término que se refiere al ciudadano del moderno Estado de Israel, sin distinción alguna de etnia o religión."
En realidad la izquierda española está al servicio de Irán. Se centra en mierdas mientras olvida a otras injusticias del mundo, incluyendo a otros musulmanes menos mercdotécnicos y sexis. Apoyar a bárbaros que nos ejecutarían al instante.
Es una mierda inadmisible que nos está haciendo irrelevantes.
Llevan más de 3.000 años dado por culo.
Israel se fundó en 1948. Hay que hablar de sionismo no de judaismo. El tema de mezclar el antiguo Reino de Israel con el estado genocida de Israel actual es la base fundacional del sionismo. Ojo con esto.
edito para #4 Los israelitas eran los antiguos habitantes del Reino de Israel. Los israelís son los habitantes del Estado genocida de Israel. Nada que ver.
¿Qué problema hay porque… » ver todo el comentario
De todas formas, con respecto a los sionistas, me la suda su historia pasada. Lo que me jode es su presente ladrón, asesino y genocida.
Lo que acabas de decir está a la altura de la mayor jerarquía nazi, y te vas a comer una buena temporada baneado.