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Los ataques de Israel contra Líbano dejan ya más de 900 muertos, incluidos 111 niños

Los ataques de Israel contra Líbano dejan ya más de 900 muertos, incluidos 111 niños

Más de 900 personas han muerto y 2.200 han resultado heridas en Líbano como consecuencia de ataques efectuados por Israel contra su territorio desde el pasado 2 de marzo, días después de lanzar su ofensiva sorpresa junto a Estados Unidos contra Irán, aliado del partido-milicia chií Hezbolá

| etiquetas: israel , libano
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21 comentarios
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Comentarios destacados:    
Aluflipas #15 Aluflipas
#12
es.wikipedia.org/wiki/Israelita
"Israelita es el gentilicio que corresponde a los habitantes del antiguo reino de Israel."

"El término «israelita», con los significados de «habitante del antiguo Israel» o bien de «judío», debe distinguirse de «israelí», término que se refiere al ciudadano del moderno Estado de Israel, sin distinción alguna de etnia o religión."
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Laro__ #14 Laro__ *
#11 El problema no es que quieran vivir en su tierra ancestral; el problema es que roban y matan para conseguirlo.
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mikhailkalinin #17 mikhailkalinin
#14 Hombre, si han tenido infinitas tentativas violentas de hacer lo mismo por la otra parte, yo me cansaría. No me parece mal que se lleven un cachito por cada guerra que les declaren. El imperio español fue infinitamente más expansivo.
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Laro__ #18 Laro__ *
#17 ¿Un cachito? ¡Venga ya! ¡Vete a cagar chorradas por ahí! Aquí no cuela.
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mikhailkalinin #20 mikhailkalinin *
#18 UN PUTO CACHITO. ¿Cuánto territorio tienene los árabes? En una victoria se llegó a la línea verde, mucho menos territorio ganado que la DOP de ribera de Duero. Otra más y pillaron un bocadito y los altos del golán. Ahora mismo, hay un tratado de paz por territorios . No dan paz, pues nos llevamos territorios.

En realidad la izquierda española está al servicio de Irán. Se centra en mierdas mientras olvida a otras injusticias del mundo, incluyendo a otros musulmanes menos mercdotécnicos y sexis. Apoyar a bárbaros que nos ejecutarían al instante.

Es una mierda inadmisible que nos está haciendo irrelevantes.
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oceanon3d #3 oceanon3d *
Puto pueblo de mierda este de Israel.

Llevan más de 3.000 años dado por culo.
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Aluflipas #5 Aluflipas *
#1 #3 Los sionistas no tienen nada que ver con los judios. Ellos lo mezclan precisamente para hacerse las victimas. No caigais en la trampa de la propaganda sionista.
Israel se fundó en 1948. Hay que hablar de sionismo no de judaismo. El tema de mezclar el antiguo Reino de Israel con el estado genocida de Israel actual es la base fundacional del sionismo. Ojo con esto.

edito para #4 Los israelitas eran los antiguos habitantes del Reino de Israel. Los israelís son los habitantes del Estado genocida de Israel. Nada que ver.
4 K 71
mikhailkalinin #8 mikhailkalinin
#3 Vale, ¿Les llevamos a Treblinka? ¿Les ponemos una estrella amarilla obligatoria, por narizotas? Te vas a comer un ban para que reflexiones.
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azathothruna #10 azathothruna
#8 No, copiamos a babilonios y romanos
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mikhailkalinin #11 mikhailkalinin
#10 Después de tu escojono de más arriba, te diré que a los babilonios les copiaron mucho. De hecho el judaísmo cambió radicalmente después del exilio de Nabucodonosor II, pero mucho más en la alta edad antigua y baja edad media, cuando otra vez en Babilonia se compiló el Talmud Bablí, la Torah oral. A los romanos, no. De hecho hay una gran reacción antirromana en todo el desarrollo del judaísmo rabínico. Para ellos, Roma es Edom, son los descendientes de los edomitas.
¿Qué problema hay porque…   » ver todo el comentario
1 K -2
Laro__ #13 Laro__ *
#8 ¿A los sionistas o a los judíos? Si te refieres a los judíos, no. Si te refieres a los sionistas, a Treblinka tampoco, pero a La Haya, sí que deberían ir unos cuantos.
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mikhailkalinin #19 mikhailkalinin
#13 que no, que no, que los sionistas fueron gente hasta las pelotas de la persecución de su gente, y diseñaron una estrategia genial para pararlo. A lo mejor no te caen tan mal los gitanos si quisieran retornar a su tierra ancestral, el Rajastán.
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Laro__ #21 Laro__
#19 Ya. Unos santos en sus orígenes... como la "Banda Stern" (grupo paramilitar sionista radical Lehi) que envió en el 1941 una propuesta de alianza militar con la mismísima Alemania nazi...

De todas formas, con respecto a los sionistas, me la suda su historia pasada. Lo que me jode es su presente ladrón, asesino y genocida.
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Spirito #4 Spirito
Israelitas, HdlgP's.
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mikhailkalinin #12 mikhailkalinin
#4 Lo siento, te he reportado. Todavía si dices israelíes, es decir, ciudadanos del estado de Israel, formado por judíos, cristianos, drusos y árabes musulmanes con pasaporte israelí, te toleraría. Pero Israelita es el pueblo de Israel, no sólo los judíos. Aprende historia antes de soltar odio.
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azathothruna #2 azathothruna
Extraño que el gobierno de libano sea medio zionista
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mikhailkalinin #7 mikhailkalinin
#2 El sionismo es un movimiento nacionalista muy decente. Hay facciones del sionismo, como el zionut daatit que no me gustan, y mucho menos le gustarian a Herzl. Sionismo no significa para nada imperialismo del estado de Israel. De hecho, debería ser al contrario.
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mikhailkalinin #6 mikhailkalinin *
Algunos curas católicos llevan mucha ventaja a toda esa gente. , es decir, #0
Lo que acabas de decir está a la altura de la mayor jerarquía nazi, y te vas a comer una buena temporada baneado.
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#16 Adam22
#1 Juer, otra vez intentando colar nazismo entre las válidas críticas a Israel?
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menéame