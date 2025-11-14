Un ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos seis muertos en la capital ucraniana

Un ataque masivo ruso contra Kiev ha dejado al menos seis muertos, 27 heridos y numerosos daños materiales en la capital ucraniana este viernes. Otras dos personas han muerto en Chornomorsk (región de Odesa, al sur del país), según los Servicios de Rescate y Emergencia, y ha habido ataques también contra las regiones de Járkov y Sumi (noreste) y Kirovograd (centro). El número de víctimas podría aumentar.