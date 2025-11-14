Un ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos seis muertos en la capital ucraniana

Un ataque masivo ruso contra Kiev ha dejado al menos seis muertos, 27 heridos y numerosos daños materiales en la capital ucraniana este viernes. Otras dos personas han muerto en Chornomorsk (región de Odesa, al sur del país), según los Servicios de Rescate y Emergencia, y ha habido ataques también contra las regiones de Járkov y Sumi (noreste) y Kirovograd (centro). El número de víctimas podría aumentar.
| etiquetas: guerra , rusia , ucrania , kiev
Mandan 430 drones y 18 misiles y matan solo a 6 personas. No cuadra con lo de que quieran hacer el máximo daño posible a la población. Tampoco tiene sentido que destruyan escuelas como dice porque eso militarmente no sirve de nada, con lo que cuesta cada misil...
Ataques a civiles en la invasión rusa de Ucrania
www.ohchr.org/en/press-releases/2025/05/un-commission-concludes-russia [[La Comisión de las Naciones Unidas concluye que los ataques con drones de las fuerzas armadas rusas contra civiles en… » ver todo el comentario
"El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que los rusos han lanzado 430 drones y 18 misiles con el objetivo de "causar el máximo daño posible" a la población y las infraestructuras civiles."
"El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas."
También Zazis de MNM: ¡Si sólo son víctimas colaterales no pasa nada! Sólo es un crimen de guerra si tienes la intención explícita de hacer el máximo daño posible a la población. ¡George W Bush no un pedazo de pan!