Un ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos seis muertos en la capital ucraniana

Un ataque masivo ruso contra Kiev deja al menos seis muertos en la capital ucraniana

Un ataque masivo ruso contra Kiev ha dejado al menos seis muertos, 27 heridos y numerosos daños materiales en la capital ucraniana este viernes. Otras dos personas han muerto en Chornomorsk (región de Odesa, al sur del país), según los Servicios de Rescate y Emergencia, y ha habido ataques también contra las regiones de Járkov y Sumi (noreste) y Kirovograd (centro). El número de víctimas podría aumentar.

antesdarle #1 antesdarle
Rusia estado genocida
salteado3 #2 salteado3 *
"El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que los rusos han lanzado 430 drones y 18 misiles con el objetivo de "causar el máximo daño posible" a la población y las infraestructuras civiles."

Mandan 430 drones y 18 misiles y matan solo a 6 personas. No cuadra con lo de que quieran hacer el máximo daño posible a la población. Tampoco tiene sentido que destruyan escuelas como dice porque eso militarmente no sirve de nada, con lo que cuesta cada misil...
#7 Klamp
#2 los drones y misiles interceptatados ya si eso mañana, no?
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
#_2 Exacto, ¿como podría alguien pensar que los rusos atacan deliberadamente a la población civil? ¡Qué tontería!

Ataques a civiles en la invasión rusa de Ucrania

www.ohchr.org/en/press-releases/2025/05/un-commission-concludes-russia [[La Comisión de las Naciones Unidas concluye que los ataques con drones de las fuerzas armadas rusas contra civiles en…  media   » ver todo el comentario
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Ojo, en la misma noticia:

"El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha asegurado que los rusos han lanzado 430 drones y 18 misiles con el objetivo de "causar el máximo daño posible" a la población y las infraestructuras civiles."

"El principal objetivo de los ataques ucranianos con drones contra el territorio de Rusia son sus infraestructuras energéticas."
suppiluliuma #4 suppiluliuma *
Zazis de MNM: George W Bush es el responsable de la muerte de un millón de iraquíes. Es un criminal de guerra.
También Zazis de MNM: ¡Si sólo son víctimas colaterales no pasa nada! Sólo es un crimen de guerra si tienes la intención explícita de hacer el máximo daño posible a la población. ¡George W Bush no un pedazo de pan!
#6 CarlosSanchezDiaz
Recientemente los misiles rusos siguen una trayectoria aleatoria para evitar ser derribados por las defensas ucranianas, de hecho el porcentaje de interceptados ha disminuido notablemente .
