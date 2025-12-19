Un ataque atribuido a Ucrania dañó a un petrolero de la flota fantasma rusa en el mar Mediterráneo

Fuentes de inteligencia de Ucrania anunciaron este viernes el ataque con drones a un petrolero ruso de la “flota fantasma” en aguas neutrales del Mediterráneo, añadiendo que el carguero estaba vacío en el momento del ataque. Una fuente del Servicio de Seguridad de Ucrania afirmó que se trató de una “nueva operación especial sin precedentes”: el primer ataque de Kiev contra un petrolero ruso en el Mediterráneo, llevado a cabo a unos 2.000 kilómetros de las fronteras ucranianas.