Así es el Hürjet, el caza de entrenamiento que Defensa ha comprado a Turquía pero que se construirá en España

El Ministerio de Defensa ha aprobado la adquisición de 45 aviones de entrenamiento Hürjet, desarrollados por Turkish Aerospace Industries, para sustituir a los veteranos 19 F-5 del Ejército del Aire, que llevaban 50 años en activo. Costarán 3.120 millones, junto a un sistema integrado de entrenamiento . Aunque el diseño es turco, los aparatos se construirán en España con participación de Airbus e Indra. Las entregas comenzarán en 2028. El Hürjet es un caza ligero, supersónico y monomotor, con capacidad de entrenamiento y combate

Un_señor_de_Cuenca
Me pregunto si no merecía la pena que Airbus diseñara un entrenador a reacción.
#5 tropezon
#3 Lo tuvo, y lo promocionó. El Mako.

Por lo visto no salió rentable o nadie se interesó
perrico
#3 Supongo que eso lleva un tiempo y no puedes empezar hoy a diseñarlo para tenerlo en 2 años.
Y probablemente mejor que se centren en hacer bien aviones para usos más estratégicos.
#9 tropezon
#6 En 2020 la filial española de Airbus propuso uno, el AFJT.
Se abandonó el proyecto, porque no había mucho interés ni en la matriz de Airbus ni en el gobierno español. Los socios eran parecidos a los que ahora van a participar en el Hurjet. Pero este no paso de los renders.

El proyecto que si tuvo más desarrollo es de hace 20 años, el Mako, pero tampoco consiguió ninguna venta. Supongo que hace tantos años no interesaba cambiar los aviones entrenadores aquí.
Por cierto, llevaba el mismo motor que este, o que el coreano, o que el gripen. sueco Motor usano
#8 tpm1
Vamos de. dignos con los israelis, pero no tenemos problemas con los turcos pese a su trato a los kurdos, por anexionarse partes de Siria, por armar y defender a los follacabras que han tomado el control en Siria,...
#1 BloodStar
No se va a fabricar en España.
La célula viene de Turquía. El motor es un GE F404, de EEUU.

Así que no es cierto que se fabrique aquí.


Éste contrato, a no ser que la letra pequeña sea muy interesante en cuanto a transferencia de conocimiento (que importando la célula y el motor tiene mala pinta) o compras relacionadas por parte de Turquía (como barcos), me parece una estafa mayúscula.
#4 tropezon
#1 Igual que los coches marca Ebro.

Como dices, si no hay transferencia de conocimiento (en el tema de drones TAI tiene cosas avanzadas) o un contrato para venderles más planos de Navantia...

También comentaron hace tiempo que lo que se compraba también era el derecho a modificarlo para hacer un avión naval (para un futuro portaaviones)
#7 Einwanderer
#1 Lo que está comprando España es básicamente influencia en la OTAN y en Turquía y repartir con Airbus e Indra, no hay más.
Mildranx
#1 Lo mejor es q nos van a dar el acceso a la electrónica y eso hoy en día es lo más importante.....
WcPC
#1 Igual que se "fabrican" los coches en España...
Las piezas vienen de fuera.
Pero es que España no puede fabricar un coche ni un avión con piezas que se fabriquen en España.
No es genial, pero mucho mejor que trae un F15 desde USA.
OCLuis
Si los ingenieros de northrop supiesen como hemos cuidado sus F-5 fijo que nos mandan otra remesa actualizada o el sustituto.
Los mecánicos del ejército del aire los han cuidado y mimado desde que llegaron a España con una exquisitez extrema.
#2 --842449--
Para que luego vaya alguien con un citroen c15 roñoso indestructible de hace dos decadas lleno de estos drones caseros hechos con piezas de aliexpress y montados en casa y no aguanten un asalto.

m.youtube.com/watch?v=7PTsHDFMams

m.youtube.com/watch?v=IUJJNZSzBKc&pp=0gcJCR4Bo7VqN5tD
