Así es el Hürjet, el caza de entrenamiento que Defensa ha comprado a Turquía pero que se construirá en España

El Ministerio de Defensa ha aprobado la adquisición de 45 aviones de entrenamiento Hürjet, desarrollados por Turkish Aerospace Industries, para sustituir a los veteranos 19 F-5 del Ejército del Aire, que llevaban 50 años en activo. Costarán 3.120 millones, junto a un sistema integrado de entrenamiento . Aunque el diseño es turco, los aparatos se construirán en España con participación de Airbus e Indra. Las entregas comenzarán en 2028. El Hürjet es un caza ligero, supersónico y monomotor, con capacidad de entrenamiento y combate