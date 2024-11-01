edición general
La artimaña de la UER para sustituir a España en Eurovisión

Ante la previsible salida de RTVE y otras cadenas, el festival ha trabajado en el regreso de algunos países que se apearon por cuestiones económicas y ha planteado hasta el debut de Canadá. La organización anunció los retornos de Rumanía (su última participación fue en 2023), Bulgaria y Moldavia. Los tres habían abandonado, principalmente, por cuestiones económicas y por falta de interés de los artistas locales por el formato. Sin embargo, y casi por arte de magia, estos problemas han desaparecido y los tres países estarán presentes de nuevo

Deviance #2 Deviance *
Al final va a terminar ganando el certamen de 2026 Burkina Fasso.
xD xD xD xD
10 K 141
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
#2 todo por no expulsar a Israel como hicimos con Rusia
12 K 163
mono #8 mono
#3 El problema es que la UER no debería ser el punto de tensión entre España (y otros) e Israel, esto debería ser un trabajo diplomático oficial, ni los organismos deportivos ni la UER deberían estar metidos en estos conflictos.

La UE mira para otro lado, y demuestra lo inutil que es
1 K 29
tul #11 tul *
#8 la UE es muy útil para poner Europa de rodillas ante el gringo que es para lo que se creo
1 K 35
Supercinexin #19 Supercinexin
#8 A la UE, en manos de la derecha del Partido Popular Europeo acompasado por los fascistas de Patriots y similar escoria ultra y los turboliberales de Renew, le quedan tres telediarios.

Los europedos han decidido que les representen fascistas y liberatas y tendrán lo que han votado, que es el fin de la UE como proyecto progresista y la vuelta a las contiendas entre países para aplastar a los que sean demasiado rojelios, las eternas guerras, los movimientos de fronteras, etcétera.  media
0 K 18
tul #20 tul *
#3 como vamos a expulsar al genocida favorita del amo gringo del concurso que ellos inventaron? eso no es una posibilidad hoy en dia.
0 K 17
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Hacía que parte de Europa cae Canadá? Hacia Australia? :troll:
5 K 85
Mala #7 Mala
#1 Pues casi por la misma que cae Israel. :-O
2 K 32
Verdaderofalso #15 Verdaderofalso
#7 eso es al lado de Uzbekistán?
0 K 20
Mala #17 Mala
#15 Mas o menos.
0 K 11
#9 mam23
#1 si lo miras bien , la placa tectonica americana y europea se separan en Islandia que es Europa.
0 K 7
kumo #13 kumo
#1 Es de la commonwealth, así que cae hacia Reino Unido :-P
0 K 10
#16 tpm1 *
#1 Ayer mi comentario en otra noticia sobre esto quedo en negativo. Lo intentaré hoy de nuevo.

Eurovisión no es solo de países europeos, aunque sea lo habitual. Cualquier país que sea miembro activo de la UER puede participar y entre ellos hay unos cuantos del África y Asia mediterránea. Además, existen los miembros asociados, entre los que se dncuentra Canadá, que pueden ser invitados:

es.wikipedia.org/wiki/Unión_Europea_de_Radiodifusiónhttps://es.wikip
0 K 10
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso
#16 entonces que vayan cambiando los de marketing el nombre xD
0 K 20
#14 Albarkas
Pues yo estoy contento con salir de esa payasada. Un gasto menos.
Estoy convencido de que mandabanos a los que mandábamos con la intención de No ganar el certamen y así no tener que pagar la fiesta el año siguiente.
Ahora que hagan con ese circo lo que quieran.
Como si quieren hacer propaganda sionista a todas horas.
1 K 33
#5 Jotax
Ya que entra Canadá porque no invitan a los países latinos, africanos, asiáticos, etc. Total de Euro va quedando poco.
1 K 26
Relator #10 Relator
#5 Los latinos ya están, faltan los hispanohablantes.
1 K 27
strike5000 #12 strike5000
Esto tiene que ser un lavadero de dinero brutal, porque de verdad no entiendo tanto revuelo. Yo hace años, por no decir décadas, que no veo Eurovisión. Si me entero de quien nos representa es porque no paran de machacarnos a todas horas y por todos los medios.
1 K 19
Lenari #6 Lenari
La cuestión va a ser que pasará en dos o tres años, cuando se pase la moda del tema de Israel. Porque una vez los han dejado participar, no es de recibo que les echen, y si se busca un número determinado de concursantes (por duración del evento, etc), igual ya no va a ser tan fácil que los paises que se han salido entren de nuevo xD
0 K 10

