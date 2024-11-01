La artimaña de la UER para sustituir a España en Eurovisión

Ante la previsible salida de RTVE y otras cadenas, el festival ha trabajado en el regreso de algunos países que se apearon por cuestiones económicas y ha planteado hasta el debut de Canadá. La organización anunció los retornos de Rumanía (su última participación fue en 2023), Bulgaria y Moldavia. Los tres habían abandonado, principalmente, por cuestiones económicas y por falta de interés de los artistas locales por el formato. Sin embargo, y casi por arte de magia, estos problemas han desaparecido y los tres países estarán presentes de nuevo