Arranca el menú vegano obligatorio en todos los comedores escolares de España

A partir de este 16 de abril de 2026, todos los comedores escolares en España deberán ofrecer menús veganos, consolidando así el derecho a la alimentación vegetal para las infancias y juventudes del país. Durante años, las familias que llevaban una alimentación basada en vegetales se encontraban segregadas del resto de la comunidad estudiantil al carecer de alternativas completas en los comedores que les dieran acceso a una nutrición adecuada.