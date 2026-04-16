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Arranca el menú vegano obligatorio en todos los comedores escolares de España

A partir de este 16 de abril de 2026, todos los comedores escolares en España deberán ofrecer menús veganos, consolidando así el derecho a la alimentación vegetal para las infancias y juventudes del país. Durante años, las familias que llevaban una alimentación basada en vegetales se encontraban segregadas del resto de la comunidad estudiantil al carecer de alternativas completas en los comedores que les dieran acceso a una nutrición adecuada.

| etiquetas: menu vegano , comedores escolares , veganismo , igualdad animal
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18 comentarios
6 2 5 K 37 actualidad
Skiner #3 Skiner
#0 Este titular es mentira: "Arranca el menú vegano obligatorio en todos los comedores escolares de España"
No es obligatorio que comas eso, simplemente es una opción disponible para las personas o familias que así lo deseen.
Dista mucho la realidad de ese titular sensacionalista mentiroso
3 K 31
#6 tpm1
#3 Eso es lo que tu entiendes. Yo entiendo perfectamente a que se refiere a la obligatoriedad de ofrecerlo como opción.
3 K 57
Skiner #8 Skiner *
#6 #7 Juega a la confusión intencionadamente para buscar el clickbait impulsivo, es de manual de manipulación del lenguaje.
Lo correcto habría sido: "Arranca la obligatoriedad de añadir la disponibilidad de un menú vegano en todos los comedores escolares".
3 K 23
#12 tpm1
#8 ¡Pero si es de una página llamada igualdad animal! Si me dijeras que es de la asociación de productores de carne, aún podrías tener razón.
0 K 11
Skiner #14 Skiner *
#12 Me da igual de donde provenga esta mal escrito y punto no hay discusión posible.
Lo que busca el que lo ha publicado es que entres y le des clicks.
0 K 7
#13 Leon_Bocanegra
#6 #7 #8 pues leyendo los comentarios ya hay uno que parece haber entendido que es obligatorio para todos.

¡Qué coño habrán hecho los pobres niños!
1 K 18
Skiner #16 Skiner *
#13 Es que lo da a entender sutilmente.
Al entrar y darles click descubres la verdad.
Misión cumplida :troll:
0 K 7
Pertinax #7 Pertinax *
#3 Pues a mi me parece que está correctísimamente expresado. Se entiende perfectamente que es obligatoria su disponibilidad en los comedores, no su consumo.
1 K 37
#15 DenisseJoel
#11 No digas normal, di ternera hacinada, hormonada y estresada, que queda más moderno.
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#4 DenisseJoel
Me parece una gran iniciativa. Incluso para alumnos omnívoros es mejor poder comer carne o pescado de calidad en casa a exponerse a comer alimentos inadecuados.
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Skiner #5 Skiner *
#4 Que te den un menú vegano no implica que te den vegetales de calidad necesariamente :troll:
Si partimos de la base que algunos menús omnivoros te dan algunas cosas infames, nada hace presagiar que un menú vegano sea mejor.
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#11 daniMate
#4 eso se arregla pidiendo un menú solo de ternera asturiana o gallega ecológica por razones religiosas y al mismo precio que el normal.
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#1 Sacapuntas *
No tiene mérito. A esas edades te da igual, te comes el capuchón del boli y hasta el palo del polo. Y lo de la nutrición adecuada, en los comedores escolares, sigue siendo un ideal.
0 K 11
Aokromes #9 Aokromes
menu vegano en edad de crecer y nutricion completa en la misma frase...................
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tranki #10 tranki
¡Qué coño habrán hecho los pobres niños!
Plantas, verduras y cosas vegetales, van a crecer bien (bueno con suplementos farmacéuticos, si no de que)
en dos palabras: cojo-nudo
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Butters #18 Butters
Salchichas veganas y hamburguesa veganas. Auténticas bombas químicas para conseguir apelmazar, darles color y aroma. Lo último que cogería de las estanterías del super en caso de un apocalipsis zombie.
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RanaPaca #17 RanaPaca
# cierto, hay muchos productos que se venden como veganos que son ultraprocesados y por tanto nada sanos.
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#2 Martillo_de_Herejes
Y una mierda nutrición adecuada....
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