Arranca el menú vegano obligatorio en todos los comedores escolares de España

A partir de este 16 de abril de 2026, todos los comedores escolares en España deberán ofrecer menús veganos, consolidando así el derecho a la alimentación vegetal para las infancias y juventudes del país. Durante años, las familias que llevaban una alimentación basada en vegetales se encontraban segregadas del resto de la comunidad estudiantil al carecer de alternativas completas en los comedores que les dieran acceso a una nutrición adecuada.
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No es obligatorio que comas eso, simplemente es una opción disponible para las personas o familias que así lo deseen.
Dista mucho la realidad de ese titular sensacionalista mentiroso
Lo correcto habría sido: "Arranca la obligatoriedad de añadir la disponibilidad de un menú vegano en todos los comedores escolares".
Lo que busca el que lo ha publicado es que entres y le des clicks.
¡Qué coño habrán hecho los pobres niños!
Al entrar y darles click descubres la verdad.
Misión cumplida
Si partimos de la base que algunos menús omnivoros te dan algunas cosas infames, nada hace presagiar que un menú vegano sea mejor.
Plantas, verduras y cosas vegetales, van a crecer bien (bueno con suplementos farmacéuticos, si no de que)
en dos palabras: cojo-nudo