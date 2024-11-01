edición general
Argentina registró la segunda peor caída industrial del mundo en el bienio 2024-2025

Argentina registró la segunda peor caída industrial del mundo en el bienio 2024-2025

La industria argentina sufrió el cierre de 2.436 empresas y la pérdida de 73.000 empleos en dos años, operando apenas al 57,9% de su capacidad y ubicándose como la segunda peor del mundo.

#3 k3ym4n
La libertad carajo!!!! Libertad para engañaros a todos . Se veía de lejos . Lo mismo quieren hacer aquí en España .
sleep_timer #10 sleep_timer
#3 El problema es que para votar no piden cerebro ni raciocinio, piden solo el DNI.
imagosg #1 imagosg
Argentina la segunda peor, la primera Hungría con Orban .
Atención votantes de Vox , que salimos a calentar...
rogerius #2 rogerius *
#1 Las motosierras hacen su trabajo.
jonolulu #8 jonolulu
Pobres argentinos, argentinos pobres

Este fenómeno de desindustrialización se desmarca de la tendencia regional, donde vecinos como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) mostraron signos de expansión sostenida.

...

No se trata de un proceso de "limpieza" de ineficiencias, sino de un colapso que afectó incluso a firmas con décadas de trayectoria que sucumbieron ante la combinación de caída del consumo interno, encarecimiento de costos en dólares y una apertura comercial sin red de contención, indica el informe.
jonolulu #9 jonolulu
#7 "No se trata de un proceso de "limpieza" de ineficiencias, sino de un colapso "

GuerraEsPaz #11 GuerraEsPaz
#8 #9 un colapso provocado por la globalizacion economica en argentina
sat #4 sat
La probresaaaaa! Ha acabado con la pobresssa!
bronco1890 #7 bronco1890
Muchas industrias ineficientes que funcionaban solo gracias a aranceles que acababan pagando los de siempre.
La misma política llevada a cabo por gente tan poca sospechosa de comunismo como Franco o el mismo Trump y que nunca ha funcionado.
manbobi #6 manbobi
La industria como tantas otras cosas en Argentina, va en la dirección correcta www.meneame.net/story/reforma-laboral-argentina-paso-direccion-correct
#5 kaos_subversivo
No os preocupéis, que en cuanto empiecen a funcionar 12 horas al dia se remonta :troll:
#12 angar300
Hay gente muy cobarde. Prefieren un suicidio colectivo a través del voto. Cabrones...
