·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5555
clics
La cobardía de la derecha en España será inmortal
5162
clics
InfluRatas
3897
clics
Una Furia Épica de coste no menos épico: la guerra en Irán en millones y en tiempo real
5013
clics
Mascotas
6855
clics
China acaba de hacer públicos los detalles satelitales de cada base estadounidense en los Estados del Golfo (EN)
más votadas
503
La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, tras las amenazas de Trump a España: “Fuerza, presidente Sánchez. Fuerza, querida España”
463
No son 8 millones, son 105: lo que de verdad cuesta la Casa Real en los Presupuestos del Estado
316
Sánchez: “La posición del Gobierno se resume en cuatro palabras: ‘No a la guerra”
423
La UE sale en defensa de España ante la nueva amenaza de Trump: “Se garantizará que nuestros intereses estén protegidos”
475
La cobardía de la derecha en España será inmortal
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
19
meneos
20
clics
Argentina registró la segunda peor caída industrial del mundo en el bienio 2024-2025
La industria argentina sufrió el cierre de 2.436 empresas y la pérdida de 73.000 empleos en dos años, operando apenas al 57,9% de su capacidad y ubicándose como la segunda peor del mundo.
|
etiquetas
:
argentina
,
caída
,
industrial
,
2025
15
4
0
K
243
actualidad
12 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
4
0
K
243
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
k3ym4n
La libertad carajo!!!! Libertad para engañaros a todos . Se veía de lejos . Lo mismo quieren hacer aquí en España .
4
K
63
#10
sleep_timer
#3
El problema es que para votar no piden cerebro ni raciocinio, piden solo el DNI.
0
K
12
#1
imagosg
Argentina la segunda peor, la primera Hungría con Orban .
Atención votantes de Vox , que salimos a calentar...
4
K
62
#2
rogerius
*
#1
Las motosierras hacen su trabajo.
2
K
47
#8
jonolulu
Pobres argentinos, argentinos pobres
Este fenómeno de desindustrialización se desmarca de la tendencia regional, donde vecinos como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) mostraron signos de expansión sostenida.
...
No se trata de un proceso de "limpieza" de ineficiencias, sino de un colapso que afectó incluso a firmas con décadas de trayectoria que sucumbieron ante la combinación de caída del consumo interno, encarecimiento de costos en dólares y una apertura comercial sin red de contención, indica el informe.
4
K
62
#9
jonolulu
#7
"No se trata de un proceso de "limpieza" de ineficiencias, sino de un colapso "
Go to
#8
1
K
31
#11
GuerraEsPaz
#8
#9
un colapso provocado por la globalizacion economica en argentina
0
K
9
#4
sat
La probresaaaaa! Ha acabado con la pobresssa!
1
K
29
#7
bronco1890
Muchas industrias ineficientes que funcionaban solo gracias a aranceles que acababan pagando los de siempre.
La misma política llevada a cabo por gente tan poca sospechosa de comunismo como Franco o el mismo Trump y que nunca ha funcionado.
1
K
20
#6
manbobi
La industria como tantas otras cosas en Argentina, va en la dirección correcta
www.meneame.net/story/reforma-laboral-argentina-paso-direccion-correct
0
K
13
#5
kaos_subversivo
No os preocupéis, que en cuanto empiecen a funcionar 12 horas al dia se remonta
0
K
12
#12
angar300
Hay gente muy cobarde. Prefieren un suicidio colectivo a través del voto. Cabrones...
0
K
7
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Atención votantes de Vox , que salimos a calentar...
Este fenómeno de desindustrialización se desmarca de la tendencia regional, donde vecinos como Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) mostraron signos de expansión sostenida.
...
No se trata de un proceso de "limpieza" de ineficiencias, sino de un colapso que afectó incluso a firmas con décadas de trayectoria que sucumbieron ante la combinación de caída del consumo interno, encarecimiento de costos en dólares y una apertura comercial sin red de contención, indica el informe.
Go to #8
La misma política llevada a cabo por gente tan poca sospechosa de comunismo como Franco o el mismo Trump y que nunca ha funcionado.