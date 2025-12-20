edición general
Argentina registra inversión extranjera negativa por primera vez en más de dos décadas [EN]

La inversión extranjera directa (IED) en Argentina ha caído a niveles negativos por primera vez en 22 años, en medio de una ola de empresas internacionales que venden sus operaciones a empresas locales. Según un informe de la consultora PxQ, basado en información del Banco Central, la IED alcanzó un saldo negativo de 1520 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, el primer año con déficit desde 2003. Una fuente del Banco Central confirmó al Herald que el déficit se ha debido a la venta de empresas extranjeras a capitales locales este

TooBased #1 TooBased *
Recordad que todo el sufrimiento que tenían que pasar los argentinos, dijo Milei que era para ser competitivos y atraer las inversiones... y dijo que llegarían pronto.

Ahora vendrá Findetón a justificar y decir que esto es en realidad bueno.

Era difícil hacerlo peor que Alberto Fernández, y lo ha conseguido.
14
Felón_Task #2 Felón_Task
#1 El problema es que han cambiado el índice y ahora negativo es bueno :troll:
4
AlaarLowe #7 AlaarLowe *
La economía argentina podría encadenar 3 años seguidos de crecimiento por primera vez en 20 años

www.google.com/amp/s/www.infobae.com/economia/2025/12/20/la-economia-a

#2 #4 #5
0
HeilHynkel #9 HeilHynkel
#7

La fiabilidad del astroturfero que sabe que va a durar dos telediarios.  media
3
TooBased #11 TooBased
#9 Con una "noticia" futurible de "podría". A lo mejor sí, a lo mejor no... xD
1
Sr.No #14 Sr.No
#9 luego así se encabronan los pobres dueños del sitio, y con razón, les asustamos todos los astroturfers que serían nuevos "usuarios" :troll:
0
HeilHynkel #17 HeilHynkel *
#14

Como cotejen IPs igual no hay tantos "nuevos" xD Porque curiosamente, tienen un estilo literario muy similar.
2
sotillo #6 sotillo
#1 Que no me importa, quien se tira por un barranco tiene la misma legitimidad que el que lo graba y lo sube a la redes
1
#15 cunaxa
#1 Creo que inventas muchas cosas, Milei nunca dijo que había que pasar sufrimiento.
Milei lo pintaba todo de color de rosa.
Milei decía que iba a aplicar la motosierra y no decía a quien. Todo el mundo pensaba que era a los demás, pero no.
Lo del sufrimiento te lo imaginas.
¿ Qué sentido tendría pasarse la campaña mintiendo y una de las cosas que se dice es que la población va a sufrir ?

El no tener inversiones internacionales no debería ser un problema de por sí, salvo que uno sea neoliberal radical, que a esos les gusta mucho la especulación internacional, pero eso es otro tema.
0
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#1

Lo que funciona en el país A no tiene por qué funcionar en el país B. Y por lo general, no suele ser solo una cosa lo que funciona, si no un conjunto de cosas lo que consiguen los resultados. Los chinos por ejemplo se mataron a trabajar pero para ellos no fue un gran cambio, ya se mataban para tener una economía de subsistencia ... si encima les pagas y más cuanto más trabajan, más los motivas (aquí es al revés, les bajan el sueldo) También apostaron por la educación (aquí justo al revés) y fomentaron la creación de empresas privadas (de todos los tamaños) junto con empresas públicas ... Aquí creo que de fomentar algo aparte del sacar el dinero del país .. poco.

Y con todo eso, tardaron décadas en llegar a donde están.
0
HeilHynkel #18 HeilHynkel
#12

El problema es que las gallinas que salen (venta de activos) no cubren el número de las que entran (inversiones)
1
HeilHynkel #8 HeilHynkel
Me ha costado entender el término inversión negativa .. no es que se reduzca la inversión, es que no solo no invierten sino que repatrian capitales (por venta de activos a locales o algo parecido) ¿es correcto?
1
#10 Barriales
#8 se llama desinversion.
1
TooBased #12 TooBased
#8 En la entradilla explica exactamente eso. Empresas internacionales que venden a locales.
1
elgranpilaf #5 elgranpilaf
Tranquilos que ahora viene Trump a solucionarlo
1
Ortzi_ #4 Ortzi_
Quién va a invertir en un país cuyo consumo interno se ha desplomado y que mantiene su moneda manifiestamente sobrevalorada. Ni a Findeton le puede sorprender.
1
Felón_Task #3 Felón_Task
Esto significa que están más cerca de la nazionalización.
1
#19 Juantxi
Política económica de sálvese quien pueda.
0
#13 cunaxa
Pues normal.
0

menéame