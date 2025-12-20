Argentina registra inversión extranjera negativa por primera vez en más de dos décadas [EN]

La inversión extranjera directa (IED) en Argentina ha caído a niveles negativos por primera vez en 22 años, en medio de una ola de empresas internacionales que venden sus operaciones a empresas locales. Según un informe de la consultora PxQ, basado en información del Banco Central, la IED alcanzó un saldo negativo de 1520 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, el primer año con déficit desde 2003. Una fuente del Banco Central confirmó al Herald que el déficit se ha debido a la venta de empresas extranjeras a capitales locales este
Ahora vendrá Findetón a justificar y decir que esto es en realidad bueno.
Era difícil hacerlo peor que Alberto Fernández, y lo ha conseguido.
Milei lo pintaba todo de color de rosa.
Milei decía que iba a aplicar la motosierra y no decía a quien. Todo el mundo pensaba que era a los demás, pero no.
Lo del sufrimiento te lo imaginas.
¿ Qué sentido tendría pasarse la campaña mintiendo y una de las cosas que se dice es que la población va a sufrir ?
El no tener inversiones internacionales no debería ser un problema de por sí, salvo que uno sea neoliberal radical, que a esos les gusta mucho la especulación internacional, pero eso es otro tema.
Lo que funciona en el país A no tiene por qué funcionar en el país B. Y por lo general, no suele ser solo una cosa lo que funciona, si no un conjunto de cosas lo que consiguen los resultados. Los chinos por ejemplo se mataron a trabajar pero para ellos no fue un gran cambio, ya se mataban para tener una economía de subsistencia ... si encima les pagas y más cuanto más trabajan, más los motivas (aquí es al revés, les bajan el sueldo) También apostaron por la educación (aquí justo al revés) y fomentaron la creación de empresas privadas (de todos los tamaños) junto con empresas públicas ... Aquí creo que de fomentar algo aparte del sacar el dinero del país .. poco.
Y con todo eso, tardaron décadas en llegar a donde están.
El problema es que las gallinas que salen (venta de activos) no cubren el número de las que entran (inversiones)