Argentina registra inversión extranjera negativa por primera vez en más de dos décadas [EN]

La inversión extranjera directa (IED) en Argentina ha caído a niveles negativos por primera vez en 22 años, en medio de una ola de empresas internacionales que venden sus operaciones a empresas locales. Según un informe de la consultora PxQ, basado en información del Banco Central, la IED alcanzó un saldo negativo de 1520 millones de dólares entre enero y noviembre de 2025, el primer año con déficit desde 2003. Una fuente del Banco Central confirmó al Herald que el déficit se ha debido a la venta de empresas extranjeras a capitales locales este