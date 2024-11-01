edición general
22 meneos
24 clics
Argentina podría enviar buques a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

Argentina podría enviar buques a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán

El presidente Javier Milei había declarado: "Si no fuera por la decisión y el coraje del presidente Trump, Irán hubiera alcanzado poderío militar, con lo que implica, en términos de riesgo, no solo para la zona de Medio Oriente, sino para el resto del mundo".

| etiquetas: argentina , buques , guerra , irán
19 3 1 K 206 politica
16 comentarios
19 3 1 K 206 politica
Comentarios destacados:      
#1 HangTheRich
Se ve que para los juguetitos militares no hay motosierra
7 K 90
#9 soberao
#1 Para tonterías y para quemar dinero en el ejército siempre hay dinero y nunca se recorta.
1 K 20
vicus. #3 vicus. *
Dicen que la Argentina con Milei no puede ir a peor, sino rebotar hacia arriba, sus barcos con una mina iraní, por supuesto. Este pendejo de frenopático no le basta con hundirn en la miseria a su población y los mete de lleno en un guerra, guerra por cierto, donde los gringos no los llaman. Por cierto, que barcos van a mandar, las bañeras de la segunda guerra mundial que tienen?.
5 K 81
neiviMuubs #4 neiviMuubs
Como si a Milei le importase un carajo que Irán tenga poder militar o no. Pero tenía que ayudar a su ídolo, quien por cierto ayudó a "convencer" a los argentinos de reelegirlo en octubre por 40mil kilos solo si elegian al loco de los perros clonados
4 K 53
johel #2 johel *
Hay que darle salida a todos los contratos de armamento que ha firmado con usa para que usa le siga manteniendo en el poder.
Solo un loco certificado como milei que necesita tratamiento intensivo puede pensar que usa no le va a dejar tirado a la minima ocasion.
2 K 42
#8 Dav3n
Pero qué va a enviar éste payaso, no puede ni con lo suyo y va a meterse en el Golfo a hacer el puto ridículo xD

Igual que los payasos de Finlandia, otros ridículos.
2 K 30
HeilHynkel #11 HeilHynkel
Viendo los buques de la armada argentina no parecen destacar por sus capacidades de defensa aérea ...

es.wikipedia.org/wiki/Armada_Argentina#Buques

Parece que van a hacer en todo caso de escudos humanos.
1 K 27
SeñorPresunciones #15 SeñorPresunciones
#11 Mas o menos este debe ser el plan: www.youtube.com/watch?v=W1-w154yHis
0 K 12
HeilHynkel #16 HeilHynkel
#15

¡me has leido el pensamiento! :-D
0 K 17
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Argentina con una economía hundida en la miseria saliendo en apoyo de EE.UU.. No se sabe quién está más loco si Milei o Trump.
1 K 24
#12 PerritaPiloto
#6 La economía no va a ser lo único hundido. Quieren sumar algún buque.
0 K 9
Eibi6 #14 Eibi6
#6 ahora viene el señor anteseraliberalahorsolosoyfascista a explicarnos a todos que está medida es milagrosa y que ayudará a que el pib y el empleo en B siga creciendo{shit}
0 K 10
cocolisto #13 cocolisto
Milei en su Titanic a lo Leonardo DiCaprio.
0 K 20
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
En Ormuz estaban buscando voluntarios, buena suerte.
0 K 16
GuerraEsPaz #5 GuerraEsPaz
iran se convertira en las malvinas 2: electric boogaloo
0 K 8
ElenaCoures1 #10 ElenaCoures1
Podría o no podría
Podríame
0 K 6

menéame