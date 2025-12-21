Argentina: ¿Por qué los inversores extranjeros se retiran del negocio supermercadista?. Consumo en baja, márgenes reducidos y reglas inestables explican la salida de multinacionales

El peso comenzó a erosionarse en los últimos años y hoy se redujo considerablemente, en un contexto marcado por la caída del poder adquisitivo y un cambio profundo en los hábitos de compra. El consumo de desplazó hacia formatos de cercanía, y a la par, los asalariados reasignaron ingresos por el fuerte aumento de tarifas de servicios públicos y otros gastos indispensables, como salud y telefonía. A eso se suma una elevada presión tributaria, mayores costos de energía, transporte y seguridad, y el encarecimiento del financiamiento.