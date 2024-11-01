edición general
Árboles antiguos españoles revelan que las tormentas mediterráneas se están intensificando (ENG)

La cuenca mediterránea, un punto crítico reconocido para el cambio climático, enfrenta presiones hidroclimáticas crecientes, particularmente debido a sequías severas y eventos de precipitación. Para evaluar los cambios contemporáneos y potencialmente gestionar los impactos futuros, es crucial comprender el contexto a largo plazo de esta variabilidad más allá del registro instrumental relativamente corto. Este estudio utiliza registros de anillos de árboles para reconstruir el hidroclima pasado en la Cordillera Ibérica del este de España.

