Arabia Saudita condena enérgicamente la agresión iraní contra países de la región (ENG)

El Reino de Arabia Saudita ha condenado y denunciado en los términos más enérgicos la flagrante agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania. En un comunicado emitido el sábado por su Ministerio de Asuntos Exteriores, Arabia Saudita afirmó su plena solidaridad y apoyo a los estados hermanos, subrayando que está poniendo todos sus recursos a su disposición para apoyar cualquier medida que adopten y advirtiendo de l
Lo mismo que condenan los ataques iranías, podían haberse dignado a condenar el uso de su suelo para llevar a cabo esta ignonimia.
Irán tiene derecho a defenderse, supongo.
Vaya chiste
igual podrían usar toda esa energía de las condenas para reemplazar al gas y al petroleo!
Estoy expectante por saber que hará Pakistán si cae un misil en Arabia Saudí.
El Acuerdo de Defensa Mutua Estratégica (AMD) es un pacto de seguridad y defensa entre los países de Pakistán y Arabia Saudita. En virtud de este acuerdo, ambos países se han comprometido a tratar
