Arabia Saudita condena enérgicamente la agresión iraní contra países de la región (ENG)

Arabia Saudita condena enérgicamente la agresión iraní contra países de la región (ENG)

El Reino de Arabia Saudita ha condenado y denunciado en los términos más enérgicos la flagrante agresión iraní y la flagrante violación de la soberanía del Estado de Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Baréin, el Estado de Kuwait y el Reino Hachemita de Jordania. En un comunicado emitido el sábado por su Ministerio de Asuntos Exteriores, Arabia Saudita afirmó su plena solidaridad y apoyo a los estados hermanos, subrayando que está poniendo todos sus recursos a su disposición para apoyar cualquier medida que adopten y advirtiendo de l

ExLibris #2 ExLibris
¿Agresión Iraní? Quién está agrediendo es Israel y USA. Irán sólo se defiende...
#9 guillersk
#9 guillersk
#2 a ellos les ha atacado iran
0 K 10
LinternaGorri #15 LinternaGorri
#9 han atacado bases americanas en su suelo, las cuales se están utilizando para atacar irán.
Lo mismo que condenan los ataques iranías, podían haberse dignado a condenar el uso de su suelo para llevar a cabo esta ignonimia.
Irán tiene derecho a defenderse, supongo.
0 K 11
ochoceros #11 ochoceros
#2 Falta de perspectiva. Con la lengua metida en el ojete yanki no se han dado cuenta del detalle.
1 K 21
#4 kaos_subversivo
Pero no condenan la agresion usanoisraeli contra paises de la region

Vaya chiste
11 K 115
magnifiqus #5 magnifiqus *
#4 Joder, para decir eso mejor se hubieran quedado callados. Menudo nivel de lameculismo e hipocresía.
4 K 45
Herumel #6 Herumel
#4 Lo mejor será cuando Israel les robe territorio dentro de unos años y entonces, vendrán los lloros:
www.meneame.net/story/ee-uu-enfurece-mundo-arabe-israel-podria-reclama
www.meneame.net/story/hay-matar-todos-arabes-nuevas-pruebas-confirman-
2 K 41
#8 kaos_subversivo
#6 como era eso de: cuando los nazis fueron a por los comunistas yo no hice nada porque no era comunista...
2 K 33
mikelx #1 mikelx
Que esperan, ¿poner las bases y limpiarse las manos?
10 K 113
eltxoa #3 eltxoa
cómplices
4 K 60
#7 Alcalino
Energicamente!, anda como cuando la UE condena el genocidio de gaza!

igual podrían usar toda esa energía de las condenas para reemplazar al gas y al petroleo!
2 K 33
Elbaronrojo #10 Elbaronrojo *
Recordemos que estos discuten a ver quién es más creyente.

Estoy expectante por saber que hará Pakistán si cae un misil en Arabia Saudí.

en.wikipedia.org/wiki/Strategic_Mutual_Defence_Agreement#:~:text=The S.

El Acuerdo de Defensa Mutua Estratégica (AMD) es un pacto de seguridad y defensa entre los países de Pakistán y Arabia Saudita. En virtud de este acuerdo, ambos países se han comprometido a tratar

…   » ver todo el comentario
1 K 23
#14 pirat
valientes trituradores de periodistas y organizadores de obscenos eventos deportivos
0 K 9
Lamantua #13 Lamantua
Los otros machacas lameculos de USA.
0 K 8
canduteria #12 canduteria
Menuda chusma asquerosa
0 K 6

menéame