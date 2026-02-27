edición general
39 meneos
38 clics
«Hay que matar a todos los árabes»: nuevas pruebas confirman que la campaña terrorista sionista impulsó la expulsión de los palestinos en 1948 (inglés)

«Hay que matar a todos los árabes»: nuevas pruebas confirman que la campaña terrorista sionista impulsó la expulsión de los palestinos en 1948 (inglés)

Han aparecido nuevos documentos israelíes que confirman que las milicias sionistas recurrieron a masacres, violaciones y expulsiones para llevar a cabo la limpieza étnica de unos 800.000 palestinos con el fin de crear el Estado de Israel en 1948. Haaretz informó el 27 de febrero que los documentos contienen relatos de primera mano de la guerra de 1948 (conocida por los palestinos como la Nakba) escritos por comandantes de las milicias sionistas, que formaban el núcleo del ejército israelí. Los documentos fueron descubiertos después de...

| etiquetas: campaña terrorista , sionismo , 1948 , nakba , israel
32 7 3 K 254 actualidad
7 comentarios
32 7 3 K 254 actualidad
ewok #1 ewok
Meneo, y recuerdo que Haaretz es un periódico de Israel.
5 K 71
#5 El_dinero_no_es_de_nadie *
#1 Pues mejor poner la fuente original www.haaretz.com/israel-news/israel-security/2026-02-27/ty-article-maga
Y recordar todo lo sucedido anteriormente entre el 29 de noviembre de 1947 y el 7 de octubre de 1948.
Ya que fue la liga árabe quien empezó la guerra
es.wikipedia.org/wiki/Guerra_árabe-israelí_de_1948
Es árabes contra judíos, no palestinos como pone el titular.

Palestinos también eran los del Líbano, Siria, etc en el imperio Otomano. Lo que se conoce como la gran palestina.
0 K 13
Un_señor_de_Cuenca #4 Un_señor_de_Cuenca
Noticias frescas. Pues claro, si desde el principio decían que allí "no había nadie" para justificar la ocupación ilegal de tierras. Como no eran nadie, no pasaba nada por echar o matar a los palestinos. Y todo ello a manos de purísimos askenazis que venían de Europa y no pintaban nada allí.
2 K 28
Heni #2 Heni
Y a los persas, visto lo visto
0 K 13
#6 laruladelnorte
Lo mismo que dijeron los nazis de los judios y ahora los que antes fueron victimas se han convertido en verdugos.
0 K 10
Bonzaitrax #7 Bonzaitrax
Año 1948, tres años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, los judíos con los conocimientos bien frescos de los campos de exterminio alemanes, los empiezan a aplicar ellos. Y así siguen a día de hoy.
0 K 10
aupaatu #3 aupaatu *
Pues me habían contado que Hamás comenzó una guerra atacando a lo hermos semitas sin motivo justificado y pillandoles por sorpresa .
Igual que en Ucrania que el Ejército Ruso les invadió por sus ansias Imperialistas a los pocos años de concederles pacíficamente la Republica de Ucrania heredera territorialmente de la Republica socialista soviética de Ucrania creada por la URSS.

www.google.com/search?client=firefox-b-m&q=Republica socialista s
0 K 8

menéame