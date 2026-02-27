«Hay que matar a todos los árabes»: nuevas pruebas confirman que la campaña terrorista sionista impulsó la expulsión de los palestinos en 1948 (inglés)

Han aparecido nuevos documentos israelíes que confirman que las milicias sionistas recurrieron a masacres, violaciones y expulsiones para llevar a cabo la limpieza étnica de unos 800.000 palestinos con el fin de crear el Estado de Israel en 1948. Haaretz informó el 27 de febrero que los documentos contienen relatos de primera mano de la guerra de 1948 (conocida por los palestinos como la Nakba) escritos por comandantes de las milicias sionistas, que formaban el núcleo del ejército israelí. Los documentos fueron descubiertos después de...
| etiquetas: campaña terrorista , sionismo , 1948 , nakba , israel
Y recordar todo lo sucedido anteriormente entre el 29 de noviembre de 1947 y el 7 de octubre de 1948.
Ya que fue la liga árabe quien empezó la guerra
es.wikipedia.org/wiki/Guerra_árabe-israelí_de_1948
Es árabes contra judíos, no palestinos como pone el titular.
Palestinos también eran los del Líbano, Siria, etc en el imperio Otomano. Lo que se conoce como la gran palestina.
Igual que en Ucrania que el Ejército Ruso les invadió por sus ansias Imperialistas a los pocos años de concederles pacíficamente la Republica de Ucrania heredera territorialmente de la Republica socialista soviética de Ucrania creada por la URSS.
www.google.com/search?client=firefox-b-m&q=Republica socialista s