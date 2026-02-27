«Hay que matar a todos los árabes»: nuevas pruebas confirman que la campaña terrorista sionista impulsó la expulsión de los palestinos en 1948 (inglés)

Han aparecido nuevos documentos israelíes que confirman que las milicias sionistas recurrieron a masacres, violaciones y expulsiones para llevar a cabo la limpieza étnica de unos 800.000 palestinos con el fin de crear el Estado de Israel en 1948. Haaretz informó el 27 de febrero que los documentos contienen relatos de primera mano de la guerra de 1948 (conocida por los palestinos como la Nakba) escritos por comandantes de las milicias sionistas, que formaban el núcleo del ejército israelí. Los documentos fueron descubiertos después de...