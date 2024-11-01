edición general
‘Apoyamos a Israel’: Merz regaña a un manifestante (EN)

‘Apoyamos a Israel’: Merz regaña a un manifestante (EN)  

“Estamos con Israel.” El canciller alemán, Friedrich Merz, reprendió a un manifestante pro palestino en un mitin electoral, afirmando enojado que Israel está librando una lucha existencial por su “derecho a vivir en libertad”

makinavaja
una lucha existencial por su “derecho a vivir en libertad”... pues igual que los palestinos... :-D :-D
sotillo
#1 O los políticos alemanes están muy perdidos o muy bien pagados por Israel, no me parece que los alemanes merezcan semejante humillación ante Israel y Estados Unidos
haprendiz
#1 Claro, la lucha existencial por conquistar su "espacio vital" (Lebensraum).

De estas cosas los alemanes saben una jartá :roll:
Pitchford
#11 Todavía igual esperan que en un futuro más o menos lejano Israel les ayude a cambio a rehacer la Gran Alemania.. La historia da muchas vueltas..
Maikimaik
#1 Los palestinos están luchando ya por su derecho a vivir, a secas.
Supercinexin
Esta gente, los alemanes en general, probablemente todos menos Sarah Wagenknecht y sus simpatizantes, perdieron totalmente el Norte hace ya décadas. Un pueblo totalmente vaciado de conciencia, que no saben ni quiénes son ni a dónde van, votando a mamarrachos cuya única preocupación es ser fieles siervos del Imperio. Sus líderes sueltan frases hechas que se han aprendido no saben muy bien dónde, pero que se creen que son super sólidas y muy racionales y demoledoras. No lo son, son ridículas e incluso suenan grotescas para el resto del Mundo, en Europa y fuera de ella.

Así les va.
calde
Menudos gilipollas. Como si alguien estuviese poniendo pegas a que los israelíes puedan "moverse libremente por Alemania"...

No se debate la vida de los israelíes, se debate la vida de los que han sido invadidos ilegalmente por ellos, y que tienen centenares de miles de víctimas además de ser desplazados de su territorio.

Menudas falacias. Eso es lo que votan los alemanes??? Qué vergüenza! :ffu:
DenisseJoel
Alemania siempre con los nazis, es increíble. Antes hablaban de "espacio vital", ahora de "lucha existencial". Métodos similares y el mismo borreguismo que con los nazis originales.
josde
Un pelota encubridor de los asesinos Israelitas eso es Merz.
aupaatu
Solo es posible entender estas deduciones sobre los genocidas ,cuando sabes que el Mossad te tiene pillado por los huevos y tienes que seguir con el guión que te han marcado.
Ahora la cuestión es saber, si su problema es sexual o de corrupción, porque sus afirmaciones se escapan a un razonamiento con datos contrastados y no puede ser por ignorancia dado su cargo.
Mauro_Nacho
La lucha existencial de Israel es genocidio, son guerras interminables y dejar tener países vecinos corruptos, países fallidos y sumisos. No puede poner en la picota un país de 10 millones de habitantes a un mundo musulmán con 2000 millones habitantes.
JackNorte
Hitler tambien luchaba por tener derecho a vivir en libertad, eso si su forma de vivir implicaba matar a millones de judios e invadir toda Europa. Pobrecitos que no les dejan vivir en libertad.
ur_quan_master
Merz: Estáis con Israel tú y tu proxeneta Trump. El resto de gente normal está viendo que Israel ahora mismo es una amenaza para la población de la UE que está afectando negativamente a su modo de vida.
XtrMnIO
He visto lombrices arrastrarse con más dignidad que este reptil.
Saville
Está el gusano barrenador y luego éste espécimen.
loborojo
Lo que sea para que no vuelvan al reich
manuelpepito
Merz no deja pasar un día para seguir pareciendo más mierda.
