Aparece en un jardín particular de EE UU una lápida romana de casi 2.000 años desaparecida el siglo pasado

La lápida resultó pertenecer a Sextus Congenius Verus, un soldado-marino adscrito a la flota pretoriana Misenensis, con base en Miseno (Italia). La traducción del texto revela que decía: "A los espíritus de los muertos por Sextus Congenius Verus, soldado de la flota pretoriana Misenensis, de la nación de los Bessi, que vivió 42 años y sirvió 22 en lo militar, en la trirreme Asclepius. Atilius Carus y Vettius Longinus, sus herederos, hicieron esto por él, bien merecedor".