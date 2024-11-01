edición general
Aparece en un jardín particular de EE UU una lápida romana de casi 2.000 años desaparecida el siglo pasado

La lápida resultó pertenecer a Sextus Congenius Verus, un soldado-marino adscrito a la flota pretoriana Misenensis, con base en Miseno (Italia). La traducción del texto revela que decía: "A los espíritus de los muertos por Sextus Congenius Verus, soldado de la flota pretoriana Misenensis, de la nación de los Bessi, que vivió 42 años y sirvió 22 en lo militar, en la trirreme Asclepius. Atilius Carus y Vettius Longinus, sus herederos, hicieron esto por él, bien merecedor".

6 comentarios
#1 Forestalx
Otros que llegaron a América antes que Cristóbal Colón!
2 K 42
mono #3 mono
otras fuerzas de liberación que salvaron el patrimonio antes de ser destruidas por la barbarie
1 K 26
RoterHahn #6 RoterHahn
#3
En la noticia pone que se extravio. :shit:
Pasito de losa a pasito de losa hasta New Orleans.
0 K 15
Uge1966 #2 Uge1966
A ver qué dice el Señor Moreno Gallo de esto... antes de que yo opine...
0 K 12
#5 Sacapuntas
Está claro que no consiguieron colocarla, pero eso nadie lo va a investigar. Que la lleven al Parco Archeologico dei Campi Flegrei, que es donde tiene que estar.
0 K 12
mund4y4 #4 mund4y4
¿Una lápida romana del siglo II? ¿A quién no le va a gustá?
0 K 11

